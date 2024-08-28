УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7287 відвідувачів онлайн
Новини Війна
939 7

Організували обстріл "Сумихімпром" у березні 2022 року: Повідомлено про підозру двом генералам РФ

Ідентифіковано військове командування РФ, яке організувало обстріл Сумихімпром

Ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру двом генералам та трьом полковникам командного складу підрозділів Західного військового округу ЗС РФ, які спланували обстріл аміачного відділення цеху ПАТ "Сумихімпром" у березні 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Сумщини. 

Обстріли аміакопроводу

За даними слідства, 21 березня 2022 року військовослужбовці РФ з реактивної артилерії цілеспрямовано обстріляли аміачне відділення цеху ПАТ "Сумихімпром" у Сумах, попри те, що об’єкт знаходиться під захистом міжнародного гуманітарного права.

Унаслідок атаки ворога відбувся витік з випаровуванням 67 т аміаку в атмосферне повітря, заподіявши збитків державі на суму понад 10 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру генералу Росгвардії Спиридонову, який командував розгоном мирних протестів під час окупації Херсонщини, - СБУ

При цьому, жодного військового об’єкту поруч не було, злочинні дії окупантів були спрямовані виключно на залякування цивільного населення України, наголошують у прокуратурі.

"Щобільше, за два дні до обстрілу росіянами було проведено інформаційну операцію щодо дискредитації влади України та приховування своєї причетності до злочину. Зокрема, офіційний представник генерального штабу ЗС РФ під час телеефіру на одному з російських каналів повідомив про нібито мінування українцями сховища з аміаком і хлором у м. Суми. Зі слів окупантів, у випадку входження підрозділів РФ у місто Суми українська влада таким чином планує отруїти всіх присутніх поблизу, в тому числі й мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

Підозри військовому командуванню РФ

За результатом зібраних доказів встановлено, що спланували зазначену операцію 5 військовослужбовців командного складу підрозділів Західного військового округу ЗС РФ.

Дивіться також: Катували цивільних на Харківщині: Шістьом рашистам повідомлено про підозру. ВIДЕО

За здобутими матеріалами, всім п'ятьом російським військовим керівникам заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у розшук. Водночас встановлюються особи військових РФ, які виконували злочинні накази.

Автор: 

Суми (812) воєнні злочини (1855) підозра (759) генерал (74) СумиХімПром (5)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подобається ганьбитись з цими нескінченними "підозрами"?
показати весь коментар
28.08.2024 16:23 Відповісти
За воєнні злочини кацапів має бути законодавчо введена смертна кара. А тако ж передбачена ліцензія для мисливців за головами з винагородою за здійснення вироку.
показати весь коментар
28.08.2024 16:28 Відповісти
марна робота, які блд "підозри", треба так: підлягає ліквідації, строк виконання необмежений
показати весь коментар
28.08.2024 16:53 Відповісти
Зовсім сумно з повідомленнями.
Бо аміачна селітра це про порох та TNT.
Тобто про можливість виготовлення вибухових речовин.
показати весь коментар
28.08.2024 16:54 Відповісти
Не роблять з аміачної селітри ні порох (хоч димний хоч бездимний) ні тротил, це по перше. По друге Сумихімпром не виготовляє селитр. Аміак потрібен для виготовлення двуокісу титану та добрива. Наприклад НПК або інакше суперагро.
показати весь коментар
28.08.2024 17:21 Відповісти
 
 