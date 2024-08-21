Катували цивільних на Харківщині: Шістьом рашистам повідомлено про підозру. ВIДЕО

Шістьом російським військовим, які катували цивільних під час окупації Харківщини, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Підозрювані – військовослужбовці 3-го стрілецького взводу 4-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону 202-го мотострілецького полку так званої "ЛНР" та начальник штабу батальйону 126-го полку військ національної гвардії федеральної служби військ національної гвардії РФ.

Під час окупації селища Савинці та села Довгалівка Ізюмського району із березня 2022 року окупанти утримували у катівнях проукраїнськи налаштованих громадян та знущались з них. Щоб отримати від затриманих інформацію про українських військових та місцевих мешканців, які допомагають ЗСУ, окупанти застосовували фізичне, психологічне насильство, а також катували.

"Потерпілим зв’язували руки за спиною, били, здійснювали постріли з автоматичної зброї поруч з ними, деяких вивозили в ліс та імітували розстріл. Людей утримували в нелюдських умовах, без доступу до їжі, води та в антисанітарних умовах. Одному з незаконно затриманих чоловіків російські військові декілька разів встромили ніж у ногу та провертали його у рані, щоб завдати якомога більшого болю", - йдеться в повідомленні.

Серед потерпілих - депутат селищної ради Савинської ОТГ.

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"Його допит особисто проводив начальник штабу батальйону 126-го полку військ національної гвардії федеральної служби військ національної гвардії рф. Він погрожував депутату фізичним каліцтвом, а саме відрізанням статевих органів. У цей час інший підозрюваний бив потерпілого. Після знущань окупанти вийшли з катівні, а всередину приміщення кинули димову шашку, від якої потерпілий почав задихатися. Фігуранти витягнули чоловіка на двір, накинули йому мотузку на шию та почали стискати, поступово обмежуючи доступ повітря. Паралельно окупанти ставили постраждалому питання щодо місцевих партизанів. Від нестачі повітря чоловік втратив свідомість, його привели до тями та почали завдавати ударів ногами по тілу, поки він лежав на землі. Така екзекуція проводилась декілька разів", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Один із потерпілих - 59-річний чоловік - отримав тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям. Іншим постраждалим вдалося вижити.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

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