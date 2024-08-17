Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ після відео з відрізаною головою українського військового
У мережі зʼявилося відео, на якому росіяни показують відрізану голову нібито українського воїна, український омбудсман звернувся до МКЧХ та ООН.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"Звернувся до ООН та МКЧХ щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною.
Також зауважу, що такі відео ворог використовує, аби залякати та деморалізувати українців. Однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що російські військові, воєнні злочинці записали відео із відрізаною головою українського військового на КПП Колотилівка в Бєлгородській області Росії.
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Абсолютно неможливо. Армія - великий чоловічий колектив. Хочеш мати повагу - веди себе правильно. Людяність - перш за все.
Але це ми. Люди. Хоча, звичайно, у кожного мрія - посадити на кіл рашистську мразоту і іржавим ножем зрізати з нього шкіру. Але таке ми залишаємо в вологих мріях. Скільки їх трьохсотих витягували під обстрілами. Самі ризикували, викликали евакуаційний транспорт під обстрілами щоб витягти пораненого підора.
Нє, а що робити, як воно там пищить та стоне в 20 метрах від нашого бліндажу? Звісно, краще було б добити тихенько. Але ж тоді капєц авторитету. Свої скажуть - садист.
Знаєш, чому знаю?
Бо ти ніхрєна не зрозумів з мого поста. Кожен, хто воював - в темі відносин в колективі. І як воно буває. Коли робиш як краще - виходить як гірше. І навпаки.
Йди но гуляй. Воїн Аллаха, мля.
Тебя пригласили, *********. И что ты ответил?
Та куди ж мені до такого розумника як ти. Давай йди, там братушка стогне, треба доглянути, колективне телятко
Твои слова, кацапчик. А хочешь угадаю? Ты просто соковыйт пенс, когда еще СССР и дружба народов.
Мені здається, що з головою була акція кацапських замполітів - щоб кацапи боялися здаватися в полон.
Мабуть "не на часі" бо треба робити бабло.
В цьому році вже другий хабар в
пів ляма "зелені". Це вже мабуть такса така. "Меньше брати себе не поважати"?
А хлопців не шкода. Вони для цих витратний матеріал.
Навіть тявкнути в ООН ліньки.
Атака РФ по Україні: Зеленський заявив, що ініціює надзвичайне засідання Радбезу ООН
так от закрийти ротік, і мовчіть в тярпочку.
Кожного разу, коли орки починають масово здаватися в полон, вони свідомо і публічно роблять подібне
Друге спровокувати українських віськових на жорстокість а потім зняти то з дрона і тикати тим лівакам на заході
Ще звернися до ЧСХ (рос. МПХ).
Скільки заяв він зробив з приводу тортур і "судів" над громадянами України в рашистському полоні?
"Росіяни судять дев'ятьох викрадених у 2022 році херсонців.
На лаві підсудних Костянтин Резнік, Сергій Кабаков, Юрій Тавожнянський, Олег Богданов, Сергій Офіцеров, Денис Лялька, Сергій Гейдт, Юрій Кайов і Сергій Ковальський.
Їм інкримінують участь у «терористичній спільноті» і «підготовці замаху» на керівництво окупаційної адміністрації області: Володимира Сальдо, згодом ліквідованих Олексія Ковальова і Кирила Стремоусова, Віталія Булюка і Ігоря Семенчева.
Херсонці свою вину не визнають і скаржаться на тортури."
Є група неонацистів "русіч" . Їхній такий діяч як мітяй мілчакоффф вже так років 16 палить зайвий кісень на цьому світі . Воно починало йще підлітком у лєніграцьких підворотнях в якості скіна й "здобуло славу" тим , що зняла на камеру фоткі й відео яко воно відрізає голову цуценятку . Цій істоті тоді йще не було й 15 років . Таких требо не просто ліквідувати , а порізати на дрібні шматки й йще живцем "подарувати" зграї диких собак ... Це буде дуже символічно . Нехай українськи песики помстяться за свого брата ... Людськи руки за це лайно марати не требо .