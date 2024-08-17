Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ після відео з відрізаною головою українського військового

У мережі зʼявилося відео, на якому росіяни показують відрізану голову нібито українського воїна, український омбудсман звернувся до МКЧХ та ООН.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Звернувся до ООН та МКЧХ щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною.



Також зауважу, що такі відео ворог використовує, аби залякати та деморалізувати українців. Однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності!" - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що російські військові, воєнні злочинці записали відео із відрізаною головою українського військового на КПП Колотилівка в Бєлгородській області Росії.