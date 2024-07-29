Лубінець закликав ООН та МКЧХ розслідувати вбивство українських полонених в Оленівці

Масове вбивство українських військовополонених в Оленівці є проявом слабкості окупантів, їхнього страху навіть перед беззбройними українськими оборонцями. На жаль, недостатня реакція міжнародних організацій та лідерів світу проявляє і їхню слабкість також.

На цьому наголошує уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що у ніч із 28 на 29 липня 2022 року росіяни атакували колонію в Оленівці, де утримувалася частина українських військовополонених із "Азовсталі". Унаслідок удару загинули понад 50 українських військових, ще близько 130 зазнали поранень.

"Загиблі мали офіційний статус військовополонених та були верифіковані МКЧХ! На них поширювалася дія Женевської конвенції про поводження військовополоненими. Одразу після вибуху Росія звинуватила Україну в обстрілі, який нібито був здійснений з використанням "HIMARS". Україна звернулася до ООН та МКЧХ, як до гарантів домовленостей щодо захисників "Азовсталі", які утримувалися в Оленівці. Домовленості передбачали, що їм збережуть життя та згодом обміняють. Обидві організації висловили готовність розслідувати масове вбивство полонених!", - додає Лубінець.

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3 серпня 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що організація готує групу експертів для розслідування загибелі полонених в Оленівці. Через 5 місяців він розпустив місію зі встановлення фактів удару по колонії в Оленівці через відсутні гарантії безпеки!

"Росія не надала доступу до Оленівки ні Україні, ні міжнародним організаціям. Однак ще одним фактором, який, імовірно, може бути причиною розпуску місії, це те, що із трьох осіб-іноземців, які входять до її складу, фактично всі перебувають під впливом Росії.

Місія ООН жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в колонії. Я неодноразово намагався зустрітися з її учасниками і висловлював готовність особисто передати матеріали, які є в України", - додає омбудсмен.

11 жовтня на підконтрольну Україні територію повернули тіла 62 українських військових. Серед них - загиблі в Оленівці. Також вдалося повернути декількох поранених, які перебували у підірваному бараку.

"Також я пропонував російській уповноваженій з прав людини спільно відвідати місце трагедії, на що отримав відмову. 25 липня 2023 року ООН зробило заяву, що теракт в Оленівці "не був спричинений ракетою HIMARS". Тобто це спростовує пропагандистські заяви російської сторони. Україна вимагає, щоб місія ООН якнайшвидше відновила свою роботу або була створена нова місія задля ретельного розслідування теракту в Оленівці", - зазначає Лубінець.

"Злочин в Оленівці все ще залишається без покарання. Кожен, хто причетний до здійснення теракту, повинен понести найсуворішу відповідальність. Ми робимо все, аби це сталося якнайшвидше. Закликаю ООН та МКЧХ виконувати свій мандат та розслідувати теракт. Цей злочин не має терміну давності і його не вдасться "зам’яти"!" - резюмує він.

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Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.