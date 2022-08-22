Генсек ООН Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в Оленівці: хто до неї увійшов. ПЕРЕЛІК

Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 40 українських військовополонених.

Про це повідомила пресслужба Організації Об'єднаних Націй, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як і повідомлялося раніше, її очолив бразильський генерал Карлос Альберто дос Сантос Круз, який був командувачем миротворчої місії ООН у ДР Конго (2013-2015 роки) та місії ООН зі стабілізації в Гаїті (2007-2009 роки). Загалом він має 45-річний досвід у сфері безпеки.

Йому допомагатимуть Інгібйорг Сольрун Гісладоттір з Ісландії, колишня директорка Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. У 2007-2009 роках вона була міністеркою закордонних справ Ісландії, у 1994-2003 – очільницею міста Рейк'явік. Останнім часом – заступниця спеціального представника генсека ООН з питань Іраку.

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Третім членом комісії став Іссуфу Якуба з Нігеру з багаторічним досвідом роботи поліцейської служби. Останнім часом він був комісаром поліції у багатопрофільній інтегрованій стабілізаційній місії ООН у Малі (2016-2021 роки), а до цього брав участь в операції ООН в Бурунді та служив у поліції Нігеру.

Місія повинна встановити факти теракту в Оленівці та доповісти про них генеральному секретарю після завершення своєї роботи.