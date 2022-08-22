УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4478 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 772 19

Генсек ООН Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в Оленівці: хто до неї увійшов. ПЕРЕЛІК

оленівка

Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 40 українських військовополонених.

Про це повідомила пресслужба Організації Об'єднаних Націй, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як і повідомлялося раніше, її очолив бразильський генерал Карлос Альберто дос Сантос Круз, який був командувачем миротворчої місії ООН у ДР Конго (2013-2015 роки) та місії ООН зі стабілізації в Гаїті (2007-2009 роки). Загалом він має 45-річний досвід у сфері безпеки.

Йому допомагатимуть Інгібйорг Сольрун Гісладоттір з Ісландії, колишня директорка Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. У 2007-2009 роках вона була міністеркою закордонних справ Ісландії, у 1994-2003 – очільницею міста Рейк'явік. Останнім часом – заступниця спеціального представника генсека ООН з питань Іраку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вагітна медикиня з Рівненщини Мар’яна Мамонова декілька місяців перебуває у полоні в Оленівці. ВIДЕО

Третім членом комісії став Іссуфу Якуба з Нігеру з багаторічним досвідом роботи поліцейської служби. Останнім часом він був комісаром поліції у багатопрофільній інтегрованій стабілізаційній місії ООН у Малі (2016-2021 роки), а до цього брав участь в операції ООН в Бурунді та служив у поліції Нігеру.

Місія повинна встановити факти теракту в Оленівці та доповісти про них генеральному секретарю після завершення своєї роботи.

Автор: 

ООН (3397) полонені (2314) Гутерріш Антоніу (398)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
такими темпами коли вони дістануться Оленівки, там навіть трава свіжа буде висажена на пустирі...
показати весь коментар
22.08.2022 21:41 Відповісти
+10
особливо широко представлена в комісії сторона України.

НАХІБА ЦЕЙ ООН ЯКЩО НЕСПРОМОЖНИЙ НІ НА ШО ОКРІМ ВИКАЗУВАННЯ СТУРБОВАНОСТІ ТА ЗАНЕПОКОЄННЯ?
показати весь коментар
22.08.2022 21:43 Відповісти
+10
Доверие вызывает одна Ингибйорг Сольрун Гисладоттир.
показати весь коментар
22.08.2022 21:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
такими темпами коли вони дістануться Оленівки, там навіть трава свіжа буде висажена на пустирі...
показати весь коментар
22.08.2022 21:41 Відповісти
особливо широко представлена в комісії сторона України.

НАХІБА ЦЕЙ ООН ЯКЩО НЕСПРОМОЖНИЙ НІ НА ШО ОКРІМ ВИКАЗУВАННЯ СТУРБОВАНОСТІ ТА ЗАНЕПОКОЄННЯ?
показати весь коментар
22.08.2022 21:43 Відповісти
Доверие вызывает одна Ингибйорг Сольрун Гисладоттир.
показати весь коментар
22.08.2022 21:43 Відповісти
Макс, той поліцай з Нігеруой непогано працював. Тонкощі були в тому, що він бадьро як чорний вмів спілкуватися з бандами у Малі та розумів суть розбірок. Дуже розумна та хитрюча людина. Профі.
показати весь коментар
22.08.2022 21:51 Відповісти
у обладателя вечного абонемента на концерты кабыздоха захерченка, бабушка прошла рейкьявик. случайность?
показати весь коментар
22.08.2022 21:44 Відповісти
створив гуттіеріш щось чи не створив, це вже не має ніякого значення після того, шо зробила кацапня з азовцями...
вічно опізднюючя оонь.
показати весь коментар
22.08.2022 21:46 Відповісти
Нема слів.Ще б через півроку створили комісію.Та й географія компетентності членів комісії-Нігер,Бурунда,Гаїті,Ірак,ну зовсім не співвідноситься з злочинами і можливостями рашки.
показати весь коментар
22.08.2022 21:46 Відповісти
По прошествии такого времени можно уже не ехать. Разве что послушать сказки и выразить глубокую обеспокоенность.
показати весь коментар
22.08.2022 21:48 Відповісти
Сумніваюся, що HIMARS, про застосування якого по Оленівці брешуть кацапи, використовувався в Конго, Гаїті, Нігері чи Малі. Отже лише представниця Ісландії могла б мати компетенцію з Іраку, але схоже, що вона цивільна і навряд чи тямить у зброї
показати весь коментар
22.08.2022 21:53 Відповісти
Уже давно следы замели.а вы комиссию.как будто кацапьё вас туда допустит
показати весь коментар
22.08.2022 22:05 Відповісти
Їх ніхто не пустить до окупованих територій. Дадуть розслідування ДНР та скажуть: це все, що ми можемо для вас зробити.
показати весь коментар
22.08.2022 22:06 Відповісти
комиссия, бабло, бла бла бла, опять много бабло, озабоченность, обеспокоенность, бла бла бла, опять много-много бабло и т. д.
показати весь коментар
22.08.2022 22:09 Відповісти
Для обмена пленными Россию интересуют только пилоты, офицеры и кадыровцы - Максим Жорин

https://youtu.be/QI2-C9rFCQc
показати весь коментар
22.08.2022 22:10 Відповісти
створення комісії ООН вказує ,що "зе" домовлявся з "впливовими" рашистами про здачу в полон "азова"
показати весь коментар
23.08.2022 00:30 Відповісти
стивен сигал это член комиссии?
показати весь коментар
23.08.2022 03:12 Відповісти
Швидкість вражає.
показати весь коментар
23.08.2022 06:11 Відповісти
опубликовать список всех причастных,они должны быть все ликвидированы
показати весь коментар
23.08.2022 06:52 Відповісти
А ось цей африканець хоть знає де Україна знаходиться?
показати весь коментар
23.08.2022 07:38 Відповісти
 
 