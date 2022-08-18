УКР
Ухвалив рішення про місію для встановлення фактів трагедії з українськими військовополоненими в Оленівці, - генсек ООН Гутерріш

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш заявив про ухвалення рішення провести місію з виявлення та встановлення фактів трагедії з українськими військовополоненими в окупованій Оленівці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми обговорили розслідування трагедії, яка сталася 29 липня на об'єкті, де утримувалися військовополонені в Оленівці. Те, що сталося, є неприйнятним", - заявив Гутерріш на брифінгу за підсумками зустрічі з президентами України та Туреччини у Львові.

Генсек ООН наголосив, що всі військовополонені мають отримувати захист відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

"Я прийняв рішення щодо проведення місії для виявлення та встановлення фактів (трагедії в Оленівці – ред.). Умови проведення цієї місії були доведені Україні та Росії. Крім умов було відзначено і склад тієї групи, яка буде залучена до реалізації розслідування. Я маю на меті призначити на чолі групи генерала Карлоса дос Сантоса Круса з Бразилії", - сказав Гутерріш. За його словами, це дуже уважний офіцер, який має понад 40 років військової вислуги, він працював у сфері національної, міжнародної та громадської безпеки, а також очолював одну із миротворчих операцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закликав Гутерріша задіяти всі механізми ООН для повернення українських військовополонених , - Зеленський

Говорячи про майбутню роботу місії, генсек ООН зазначив, що її учасники повинні мати безпечний і гарантований доступ до місць утримання людей. Крім того, на переконання Гутерріша доступ до Оленівки мають отримати і співробітники Міжнародної Місії Червоного Хреста.

Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Топ коментарі
+10
Три роки будуть розслідувати, зіжруть на цьому купу грошей і народять мишу.
показати весь коментар
18.08.2022 21:02 Відповісти
+9
Когда все следы преступления уничтожены решили установить факты трагедии,бункерный дал добро?
показати весь коментар
18.08.2022 20:48 Відповісти
+6
И года не прошло...
показати весь коментар
18.08.2022 20:44 Відповісти
И года не прошло...
показати весь коментар
18.08.2022 20:44 Відповісти
а *****?
Це не в його інтересах. Хіба що місія буде складатися з касапів, або з прокасаплених Шрьодера, бульбофюрера і нехай навіть орбана
показати весь коментар
18.08.2022 20:44 Відповісти
О! ще що ***** може видумати: скаже, щоб ООН про цю місію домовлявся з Чепушиліним. ***** скаже, мовляв, "аятутпричому"
показати весь коментар
18.08.2022 20:46 Відповісти
точніше тебе треба називати не генсек а гомосек
показати весь коментар
18.08.2022 20:47 Відповісти
Когда все следы преступления уничтожены решили установить факты трагедии,бункерный дал добро?
показати весь коментар
18.08.2022 20:48 Відповісти
Ой блин, и даже с послом Раши в ООН не посоветовался?
Приедет в Нью-Йорк - русский медведь его трахнет три раза!
показати весь коментар
18.08.2022 20:57 Відповісти
А, что, кацапы пустят на место казни азовцев эту миссию?
показати весь коментар
18.08.2022 21:00 Відповісти
Сантос Крус служив командувачем Силами Російської Федерації між січнем 2007 та квітнем 2009 року(Місія ООН зі стабілізації в Гаїті). Ні в кого не виникає питань ojlj об'єктивності цього товаріща"???
показати весь коментар
18.08.2022 21:01 Відповісти
Три роки будуть розслідувати, зіжруть на цьому купу грошей і народять мишу.
показати весь коментар
18.08.2022 21:02 Відповісти
Бла бла бла ні а чьом
показати весь коментар
18.08.2022 21:05 Відповісти
Невже і Ердоган такий тупень як і ці двоє ? Схоже що так.
показати весь коментар
18.08.2022 21:12 Відповісти
А не хотел бы приехать к нам лично и сказать в лицо это Азову.Я понимаю,в инете не страшно.
показати весь коментар
18.08.2022 21:40 Відповісти
І на утримання оцього, ні на що не здатного, абсолютного нуля, який ухвалює рішення, які ніхто не виконує, ми теж витрачаємо немалі кошти. Краще б Байрактарів накупили
показати весь коментар
18.08.2022 21:23 Відповісти
А про тих 2000, які ще живі - нічого? як же так?
показати весь коментар
18.08.2022 21:30 Відповісти
Божеякежалюгідне
показати весь коментар
18.08.2022 21:32 Відповісти
А кто провел СЕКРЕТНУЮ ЭВАКУАЦИЮ в плен защитников АЗОВСТАЛИ ?
Клоун или Гутерриш ?
показати весь коментар
18.08.2022 21:55 Відповісти
Бла- бла-!
показати весь коментар
18.08.2022 22:05 Відповісти
ХТО СПІВАВТОР ОЛЕНІВСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ - ЗВІСНО ЩЕНЕВТІК ЯКИЙ
ЗЕКОНОМИВ УКРАЇНІ МІЛІАРДИ НЕПІДГОТОВКОЮ ДО ВІЙНИ
показати весь коментар
19.08.2022 01:31 Відповісти
Монобільшість у парламенті відмовилася внести до порядку денного проєкт постанови про звернення до світової спільноти для захисту захисників «Азовсталі» та інших українських полонених.
(с) Переможний Магдіяж
показати весь коментар
19.08.2022 08:52 Відповісти
Если рашка не снесла там все бульдозерами, то они идиоты.
показати весь коментар
19.08.2022 13:22 Відповісти
 
 