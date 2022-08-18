УКР
Закликав Гутерріша задіяти всі механізми ООН для повернення українських військовополонених , - Зеленський

зеленський,гутерріш

Президент України Володимир Зеленський закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутеріша задіяти всі механізми ООН для повернення українських військовополонених на Батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерішем.

"Велику увагу (під час зустрічі) приділили дуже болючому питанню – питанню захисту та звільнення українських полонених, які утримуються Росією. Закликав генерального секретаря ООН використати всі можливі заходи та задіяти всі механізми організації, щоб повернути всіх наших людей додому", - підкреслив український президент. 

Також, за словами президента, виникла згода щодо якнайшвидшого спрямування місії для встановлення фактів загибелі українських військовополонених до Оленівки.

Читайте також: Теракт в Оленівці: Гутерріш повідомив Зеленського про підготовку місії ООН

Зеленський Володимир (25542) полон (1656) полонені (2350) Гутерріш Антоніу (411)
+21
ты уже по азовцам порешал ********
18.08.2022 19:50 Відповісти
+17
Olga Bucha:
Кладовище в Бучі. Ще сьогодні ховають неопізнаних закатованих.... Зато паніки не було... Правда, зеленський???? Маю нульову толерантність до цієї влади…
18.08.2022 19:52 Відповісти
+7
Дивно шо зегнида не згадав про СВОЇ мільярди .
18.08.2022 19:53 Відповісти
ты уже по азовцам порешал ********
18.08.2022 19:50 Відповісти
Та не піздабол він, звичайний *******...
18.08.2022 19:53 Відповісти
не обманешь, не проживешь...
18.08.2022 19:56 Відповісти
Гутериш это ноль. Скорее он у ху.ла на подсосе.
18.08.2022 19:51 Відповісти
Судячи з розмірів внесків грошенят країнами до ООН, зовсім не скорее а 100% на підсосі у путєна...
18.08.2022 19:56 Відповісти
Так давал Гуттиереш какие-либо гарантии по АзовСтали?
18.08.2022 19:51 Відповісти
звідки в нього гарантії?
18.08.2022 19:57 Відповісти
А в плен их Гуттериш сдал?
18.08.2022 19:51 Відповісти
Так это не он обещал и гарантии возврата давал через третьи страны. Не переводи стрелки
18.08.2022 19:52 Відповісти
Olga Bucha:
Кладовище в Бучі. Ще сьогодні ховають неопізнаних закатованих.... Зато паніки не було... Правда, зеленський???? Маю нульову толерантність до цієї влади…
18.08.2022 19:52 Відповісти
Ще б у Папи попросив
18.08.2022 19:53 Відповісти
Дивно шо зегнида не згадав про СВОЇ мільярди .
18.08.2022 19:53 Відповісти
Дєньгі любят тішину.
18.08.2022 19:57 Відповісти
Ми вже побачили ті механізми, які задіює ООН. Ніхто нічого на себе не брав, азовці самі здались в полон.
18.08.2022 19:57 Відповісти
Мо і закликав. Але гуттеріш я бачу старенький мо погано чує. Напиши йому на папері, потовчи його по макітрі. Щоб дойшло.
18.08.2022 20:03 Відповісти
РФ відмовилася від створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС У МЗС росії заявили, що така пропозиція неприйнятна, оскільки зробить станцію вразливішою. Там додали, що очікують найближчим часом на прибуття експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Це все що потрібно знати про ООН .Плювати рашка хотіла на весь світ ! ПЛЮВАТИ ! Їх потрібно вбивати !
18.08.2022 20:04 Відповісти
А що не так?
Після усіх скоєних кацапами злочинів, невже не зрозуміло, що станція це їх щит.
І вони підуть навіть на Чорнобиль-2, якщо це їм хоч якось допоможе.
18.08.2022 20:09 Відповісти
Це каже про те що ООН і інші стуктури нішо !Просто нуль .Тепер кожен терорист або терористична країна може робити що завгодно і вона не буде покарана.Це ящик пандори який тепер незакрити.Бо всім тепер начхати на все.Вся безпека колективна в світі канула в літа.Замість того щоб покарати рашку світ обісрався.Тільки ми даємо їм по зубам.А всі інші як дебіли с камерами стоять знімають замість того щоб допомогти.Ба більше мене дивує реакція наша на різні речі.Ми даємо зерно африці а ці тварюки їдуть в болота на воєнні начання і руки жмуть.Хочете зерна?Хрен вам дохніть тварюки .Дипвідносини розірвати хай сосуть болтяку !Те саме і по іншим країнам і питанням.Україні нарешті потрібно прокинутися і бити всі мордяки. Особливо білорусам.
18.08.2022 20:28 Відповісти
Заблуждение.
Станция не их щит. Станция их рычаг давления.
Они просто отключат подачу электричества на территорию Украины.
И фисе, ничего взрывать не надо.
18.08.2022 21:25 Відповісти
Ось ці всі зустрічі це тупе балабольство !
18.08.2022 20:05 Відповісти
пидаболы оба
18.08.2022 20:10 Відповісти
ООН ? Кто - он?
18.08.2022 20:12 Відповісти
А что ему еще остается? Мариуполь Зеля продал еще в Омане, просто сильно пахнет жареным, вот он и суетится.
18.08.2022 20:13 Відповісти
Голос вопійочого у пустелі.
18.08.2022 20:28 Відповісти
ЗЕбильное! Отправь сегодня ***** мизинец и ухо мертвечука и завтра все пленные защитники-герои Украины будут дома.
18.08.2022 20:40 Відповісти
Коли восени 2018 року в прикордонних з рф областях було введено воєнний стан - хтось бачив хаос і паніку?

Скільки "проізводствєнних цепочек порвалось" і в скільки разів "рухнула економіка"?

При визові резервистів до військоматів та тестуванні взаємодії силових структур - почалася "масова еміграція з країни"?

Чому тоді не побоялись "тратіть 7 мільярдів в мєсяц" - а натомість показати путіну готовність дати відсіч?

І між іншим той воєний стан офіційно був оголошений рівно в тих областях, на які напали в 2022, крім Київської, щоправда, бо тоді Порошенка і так звинувачували у відміні виборів і ледь не в узурпації.

..................

Про це методичка не скаже.

Пропагандісти понесли ахінєю, що приховали загрозу і не розпочали подготовку, бо український народ настільки кончений, що розвалив би країну і без путіна.

Тому просто тихо поклали його під путінську кувалду і дивились що з того получиться.

Получилось ******* на їхню думку.

Вони відповідатимуть за це на цьому або іншому світі - ми навчилися не пробачати кров росіянам, навчимося не пробачати і "своїм" цинічним покручам.

Prozapas
19.08.2022 00:26 Відповісти
Монобільшість у парламенті відмовилася внести до порядку денного проєкт постанови про звернення до світової спільноти для захисту захисників «Азовсталі» та інших українських полонених.
(с) Переможний Магдіяж
19.08.2022 08:54 Відповісти
Львів на трьох. Три висновки

- Нема відчуття, що Україна дипломатично грає першим номером, проте "стільчики для перемовин" розставляють саме Сили оборони України

- у Гутерреша немає ані мотивації, ані інструментів для реального посередництва. Ну хоч Львів побачив.

- Ердоган провів майстер-клас з realpolitik, просунувши турецькі фірми до процесу відбудови України.
(с) Переможний Магдіяж
19.08.2022 08:55 Відповісти
 
 