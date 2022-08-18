Закликав Гутерріша задіяти всі механізми ООН для повернення українських військовополонених , - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутеріша задіяти всі механізми ООН для повернення українських військовополонених на Батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерішем.

"Велику увагу (під час зустрічі) приділили дуже болючому питанню – питанню захисту та звільнення українських полонених, які утримуються Росією. Закликав генерального секретаря ООН використати всі можливі заходи та задіяти всі механізми організації, щоб повернути всіх наших людей додому", - підкреслив український президент.

Також, за словами президента, виникла згода щодо якнайшвидшого спрямування місії для встановлення фактів загибелі українських військовополонених до Оленівки.

