Теракт в Оленівці: Гутерріш повідомив Зеленського про підготовку місії ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш поінформував про роботу над направленням місії Організації Об’єднаних Націй для встановлення фактів скоєного Росією теракту в Оленівці.
Про це йшлося під час його зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Антоніу Гутерріш повідомив про роботу над направленням місії ООН для встановлення фактів в Оленівці, де Росія вчинила цинічний теракт проти українських військовополонених", - ідеться у повідомленні.
Своєю чергою Зеленський запропонував включити до мандату місії питання дотримання російською стороною домовленостей, досягнутих у контексті виведення українських захисників з Азовсталі, а також передбачити забезпечення безпеки та прав усіх наших військовополонених.
Крім того, на зустрічі йшлося про незаконну та примусову депортацію громадян України до РФ та захисту українців, яких незаконно утримують у Росії.
"Прошу вас особисто сприяти отриманню представниками ООН постійного безперешкодного доступу до депортованих українців", – сказав глава держави.
У цьому контексті Президент наголосив на важливості сприяння з боку ООН у визволенні з полону українських військовослужбовців і медиків, яких утримує Росія.
Він також зробив акцент на необхідності дотримання норм Женевських конвенцій щодо військовополонених, особливо в контексті утримання Росією людей у так званих фільтраційних таборах.
Та й США у лютомо паніку підігрівали зовсім не по партнерськи.
Добре (путіну), що є зе і 73 дупоголових. Як би країна жила без них! Як добре вона б жила!