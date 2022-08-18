УКР
Теракт в Оленівці: Гутерріш повідомив Зеленського про підготовку місії ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш поінформував про роботу над направленням місії Організації Об’єднаних Націй для встановлення фактів скоєного Росією теракту в Оленівці.

Про це йшлося під час його зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Антоніу Гутерріш повідомив про роботу над направленням місії ООН для встановлення фактів в Оленівці, де Росія вчинила цинічний теракт проти українських військовополонених", - ідеться у повідомленні.

Своєю чергою Зеленський запропонував включити до мандату місії питання дотримання російською стороною домовленостей, досягнутих у контексті виведення українських захисників з Азовсталі, а також передбачити забезпечення безпеки та прав усіх наших військовополонених.

Крім того, на зустрічі йшлося про незаконну та примусову депортацію громадян України до РФ та захисту українців, яких незаконно утримують у Росії.

"Прошу вас особисто сприяти отриманню представниками ООН постійного безперешкодного доступу до депортованих українців", – сказав глава держави.

У цьому контексті Президент наголосив на важливості сприяння з боку ООН у визволенні з полону українських військовослужбовців і медиків, яких утримує Росія.

Він також зробив акцент на необхідності дотримання норм Женевських конвенцій щодо військовополонених, особливо в контексті утримання Росією людей у так званих фільтраційних таборах.

Топ коментарі
+7
Та не спішіть так, ще є час. Можна вже і в наступному році їхати туди після звільнення.
показати весь коментар
18.08.2022 18:08 Відповісти
+4
Генітальний зе самотужки (читайте едині новини того часу) розробило чудовий план порятунку, тому зараз на часі покласти провину на міжнародні організації!
Та й США у лютомо паніку підігрівали зовсім не по партнерськи.
Добре (путіну), що є зе і 73 дупоголових. Як би країна жила без них! Як добре вона б жила!
показати весь коментар
18.08.2022 18:05 Відповісти
+2
Вчасно. Орки вже встигли все прибрати і готуються до урочистої зустрічі міссії. І самосвал уламків з написами "Made in USA" вже готовий...
показати весь коментар
18.08.2022 19:27 Відповісти
гуторишшш ******* причем отпетый рашисткий мразота
показати весь коментар
18.08.2022 18:12 Відповісти
Він навіть не стоє того, щоб коментувати його чергові беззмістовні висери в калюжу.
показати весь коментар
18.08.2022 18:13 Відповісти
І це я не про стару лошару гуталінеша.
показати весь коментар
18.08.2022 18:14 Відповісти
Оленiвки, *** О Л Е Н I В К И - редактор тупица кацапская.
показати весь коментар
18.08.2022 18:26 Відповісти
Заяви від гутерешні ще нема, тож просто цікаво - чи буде в нього формулювання "де Росія вчинила цинічний теракт проти українських військовополонених", чи буде як завжди "як ми стурбовані який жах не знамо хто вчинив давайте всі сторони все припиняйте"
показати весь коментар
18.08.2022 18:47 Відповісти
місія складатиметься з касапів і прокасаплених лепенівців, шрьодерівців, орбанівців, тощо
показати весь коментар
18.08.2022 18:52 Відповісти
Вчасно. Орки вже встигли все прибрати і готуються до урочистої зустрічі міссії. І самосвал уламків з написами "Made in USA" вже готовий...
показати весь коментар
18.08.2022 19:27 Відповісти
А че так быстро? расеяне еще не успели все следы замести.
показати весь коментар
18.08.2022 20:05 Відповісти
А що за "депортовані українці"?
показати весь коментар
18.08.2022 20:34 Відповісти
А комісію з розслідування теракту та вбивства Українських полонених очолить, по словам гуттеріша, бразильський генерал Карлос дос Сантос Крус. Цей генерал, який командував миротворчими силами Росії в Конго в 2013 році (місія ООН в Конго під назвою МОНУСКО) І цей генерал, прикормиш раші, повинен встановити істину???
показати весь коментар
18.08.2022 20:54 Відповісти
Да давайте ещё пол года собирайтесь , идиоты
показати весь коментар
18.08.2022 21:06 Відповісти
 
 