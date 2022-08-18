Теракт в Оленівці: Гутерріш повідомив Зеленського про підготовку місії ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш поінформував про роботу над направленням місії Організації Об’єднаних Націй для встановлення фактів скоєного Росією теракту в Оленівці.

Про це йшлося під час його зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Антоніу Гутерріш повідомив про роботу над направленням місії ООН для встановлення фактів в Оленівці, де Росія вчинила цинічний теракт проти українських військовополонених", - ідеться у повідомленні.

Своєю чергою Зеленський запропонував включити до мандату місії питання дотримання російською стороною домовленостей, досягнутих у контексті виведення українських захисників з Азовсталі, а також передбачити забезпечення безпеки та прав усіх наших військовополонених.

Крім того, на зустрічі йшлося про незаконну та примусову депортацію громадян України до РФ та захисту українців, яких незаконно утримують у Росії.

"Прошу вас особисто сприяти отриманню представниками ООН постійного безперешкодного доступу до депортованих українців", – сказав глава держави.

У цьому контексті Президент наголосив на важливості сприяння з боку ООН у визволенні з полону українських військовослужбовців і медиків, яких утримує Росія.

Він також зробив акцент на необхідності дотримання норм Женевських конвенцій щодо військовополонених, особливо в контексті утримання Росією людей у так званих фільтраційних таборах.