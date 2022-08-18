Теракт в Оленовке: Гутерриш сообщил Зеленскому о подготовке миссии ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал о работе над направлением миссии Организации Объединенных Наций для установления фактов совершенного Россией теракта в Оленевке.

Об этом шла речь во время его встречи с Президентом Владимиром Зеленским во Львове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Антониу Гутерриш сообщил о работе над направлением миссии ООН для установления фактов в Оленовке, где Россия совершила циничный теракт против украинских военнопленных", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Зеленский предложил включить в мандат миссии вопрос соблюдения российской стороной договоренностей, достигнутых в контексте вывода украинских защитников из Азовстали, а также предусмотреть обеспечение безопасности и прав всех наших военнопленных.

Кроме того, на встрече речь шла о незаконной и принудительной депортации граждан Украины в РФ и защите украинцев, незаконно удерживаемых в России.

"Прошу вас лично способствовать получению представителями ООН постоянного беспрепятственного доступа к депортированным украинцам", – сказал глава государства.

В этом контексте Президент отметил важность содействия со стороны ООН в освобождении из плена украинских военнослужащих и медиков, удерживаемых Россией.

Он также сделал акцент на необходимости соблюдения норм Женевских конвенций по военнопленным, особенно в контексте содержания Россией людей в так называемых фильтрационных лагерях.