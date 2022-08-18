РУС
Теракт в Оленовке: Гутерриш сообщил Зеленскому о подготовке миссии ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал о работе над направлением миссии Организации Объединенных Наций для установления фактов совершенного Россией теракта в Оленевке.

Об этом шла речь во время его встречи с Президентом Владимиром Зеленским во Львове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Антониу Гутерриш сообщил о работе над направлением миссии ООН для установления фактов в Оленовке, где Россия совершила циничный теракт против украинских военнопленных", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Зеленский предложил включить в мандат миссии вопрос соблюдения российской стороной договоренностей, достигнутых в контексте вывода украинских защитников из Азовстали, а также предусмотреть обеспечение безопасности и прав всех наших военнопленных.

Кроме того, на встрече речь шла о незаконной и принудительной депортации граждан Украины в РФ и защите украинцев, незаконно удерживаемых в России.

"Прошу вас лично способствовать получению представителями ООН постоянного беспрепятственного доступа к депортированным украинцам", – сказал глава государства.

В этом контексте Президент отметил важность содействия со стороны ООН в освобождении из плена украинских военнослужащих и медиков, удерживаемых Россией.

Он также сделал акцент на необходимости соблюдения норм Женевских конвенций по военнопленным, особенно в контексте содержания Россией людей в так называемых фильтрационных лагерях.

Та не спішіть так, ще є час. Можна вже і в наступному році їхати туди після звільнення.
Генітальний зе самотужки (читайте едині новини того часу) розробило чудовий план порятунку, тому зараз на часі покласти провину на міжнародні організації!
Та й США у лютомо паніку підігрівали зовсім не по партнерськи.
Добре (путіну), що є зе і 73 дупоголових. Як би країна жила без них! Як добре вона б жила!
Вчасно. Орки вже встигли все прибрати і готуються до урочистої зустрічі міссії. І самосвал уламків з написами "Made in USA" вже готовий...
гуторишшш ******* причем отпетый рашисткий мразота
Він навіть не стоє того, щоб коментувати його чергові беззмістовні висери в калюжу.
І це я не про стару лошару гуталінеша.
Оленiвки, *** О Л Е Н I В К И - редактор тупица кацапская.
Заяви від гутерешні ще нема, тож просто цікаво - чи буде в нього формулювання "де Росія вчинила цинічний теракт проти українських військовополонених", чи буде як завжди "як ми стурбовані який жах не знамо хто вчинив давайте всі сторони все припиняйте"
місія складатиметься з касапів і прокасаплених лепенівців, шрьодерівців, орбанівців, тощо
А че так быстро? расеяне еще не успели все следы замести.
А що за "депортовані українці"?
А комісію з розслідування теракту та вбивства Українських полонених очолить, по словам гуттеріша, бразильський генерал Карлос дос Сантос Крус. Цей генерал, який командував миротворчими силами Росії в Конго в 2013 році (місія ООН в Конго під назвою МОНУСКО) І цей генерал, прикормиш раші, повинен встановити істину???
Да давайте ещё пол года собирайтесь , идиоты
