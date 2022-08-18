РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5681 посетитель онлайн
Новости Война
9 078 21

19 августа РФ готовит провокацию на ЗАЭС, - ГУР МО

заес

Оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте

Об этом сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем другим сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители росатома, которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта", – говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ. В сообщении говорится, что во время визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша готовится резонансная провокация, чтобы обвинить РФ в техногенной катастрофе. В подготовке теракта россияне ожидаемо обвиняют украинские власти.

Читайте также: Остановка Запорожской АЭС рашистами приблизит сценарий радиационной катастрофы, - "Энергоатом"

"Из имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же приурочить это преступление к пребыванию в Украине Генерального секретаря ООН", - добавили в ГУР МО.

Автор: 

армия РФ (20620) провокация (1468) разведка (4228) Запорожская АЭС (745)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Хто там міни зняв? ГУР знає?
показать весь комментарий
18.08.2022 17:40 Ответить
+12
Чонгар - це перший епізод! Другий епізод - чому не захищали АЕС ??? Каци не сміли би бомбити та стріляти по АЕС відкрито і козир був би на нашому боці, демілітаризаціяя підня. Але ЗАЕС здали без бою
показать весь комментарий
18.08.2022 18:05 Ответить
+9
Д'єрмак не дозволить.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто там міни зняв? ГУР знає?
показать весь комментарий
18.08.2022 17:40 Ответить
Война то есть уйня, страшнее провокации?
показать весь комментарий
18.08.2022 17:42 Ответить
Надувное НАТО, нахрен вы вообще существуете?
Зарплату генералам платить с бюджета.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:48 Ответить
Так Гуттериш і є агентом кремля,про що мова?
показать весь комментарий
18.08.2022 17:49 Ответить
не Китая?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:52 Ответить
дебилы *** правильно сказал лавров о себе и своей стране ********** интелектом не обижены думают что в ту ***** что высырает жопа ***** поверят все остальные..
показать весь комментарий
18.08.2022 17:49 Ответить
у ГУР має бути для таких випадків спецзагінособливого призначення. Зачиста ЗАЕС від рашистів за 1 ніч.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:53 Ответить
Д'єрмак не дозволить.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:57 Ответить
Можна Гогілашвіли послати, нехай виручає сожитєля! Тим більше у нього є досвід спілкування з озброєними полійськими і він не пАдчіньонний Дермака
показать весь комментарий
18.08.2022 18:02 Ответить
Куда завтра ветер дуть будет?
показать весь комментарий
18.08.2022 18:01 Ответить
В сторону Херсона
показать весь комментарий
18.08.2022 19:44 Ответить
так може ГУР МО скаже хто відав наказ розмінувати Чонгар??
показать весь комментарий
18.08.2022 18:01 Ответить
Не на часі критикувати владу (С)
Всякая власть єсть от Б-га (С)
показать весь комментарий
18.08.2022 18:04 Ответить
Чонгар - це перший епізод! Другий епізод - чому не захищали АЕС ??? Каци не сміли би бомбити та стріляти по АЕС відкрито і козир був би на нашому боці, демілітаризаціяя підня. Але ЗАЕС здали без бою
показать весь комментарий
18.08.2022 18:05 Ответить
Який "перший епізод"?! Перший - як зеуйопок на колінах на сцені біля пупукіна плаче!
показать весь комментарий
18.08.2022 18:10 Ответить
Как можно было просрать без боя крупнейшую АЕС в Европе.... Но Зеленский смог. Талантище.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:05 Ответить
Те шо ***** вже усі "козирі" викинуло на стіл - це тепер усі побачили: його остання ставка і надія на "ядрьоний пєпєл" не проканала! Йому прямим текстом вказали на його негайне знищення у разі застосування ним будь-якого виду ядерної зброї, тож тепер воно вчепилося мов той потопельник за соломинку за гібридний ядерний шантаж. Цілком можливо що орки таки здійснять якусь дебільну диверсію(типу повної зупинки реакторів АЕС чи підірвуть ємність з відпрацьованим ядерним паливом) звинувативши в тому Україну, але цим вони тільки пришвидшать свій безславний ганебний "кирдик"!
показать весь комментарий
18.08.2022 18:22 Ответить
Ну так влаштуйте який небудь теракт раніше на території кацапії. В чому проблема?
показать весь комментарий
18.08.2022 18:28 Ответить
А що, Курська АЕС хіба недосяжна для "Точки У" з України? Попередьте дебілокацапів.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:30 Ответить
ДАВАЙТЕ ПОВОДИТИ СЕБЕ ТАК НІБИТО КАЦАПИ ВЖЕ ВЗІРВАЛИ ЗАЕС І КАТАСТРОФА ЗДІЙСНИТЬСЯ ОБОВЯЗКОВО - ТАК БУДЕ ЛЕГШЕ РЕГАУВАТИ НА ШАНТАЖ КАЦАПІВ І
КРЕМЛЯ
актор з Кривого Рогу впустив кацапів на Південь, за це і відповість також.
показать весь комментарий
18.08.2022 23:14 Ответить
Нашим спецпризначенцям все під силу ! Будемо молитися за них ! СЛАВА ГЕРОЯМ - ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ !!!
показать весь комментарий
18.08.2022 23:55 Ответить
 
 