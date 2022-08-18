19 августа РФ готовит провокацию на ЗАЭС, - ГУР МО

Оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте

"Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем другим сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители росатома, которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта", – говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ. В сообщении говорится, что во время визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша готовится резонансная провокация, чтобы обвинить РФ в техногенной катастрофе. В подготовке теракта россияне ожидаемо обвиняют украинские власти.

"Из имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же приурочить это преступление к пребыванию в Украине Генерального секретаря ООН", - добавили в ГУР МО.