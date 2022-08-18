УКР
19 серпня РФ готує провокацію на ЗАЕС, - ГУР МО

заес

Окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті

Про це повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Міноборони РФ заявили про начебто підготовку "теракту" з боку ЗСУ. В повідомлені йдеться, що під час візиту в Україну Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готується резонансна провокація щоб звинуватити РФ в техногенній катастрофі. В підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу.

"З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні Генерального секретаря ООН", - додали в ГУР МО.

Також читайте: Зеленський на зустрічі з Гутеррішем обговорив експорт зерна і "ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС". ФОТО

+15
Хто там міни зняв? ГУР знає?
18.08.2022 17:40
+12
Чонгар - це перший епізод! Другий епізод - чому не захищали АЕС ??? Каци не сміли би бомбити та стріляти по АЕС відкрито і козир був би на нашому боці, демілітаризаціяя підня. Але ЗАЕС здали без бою
18.08.2022 18:05
+9
Д'єрмак не дозволить.
18.08.2022 17:57
Хто там міни зняв? ГУР знає?
18.08.2022 17:40
Война то есть уйня, страшнее провокации?
18.08.2022 17:42
Надувное НАТО, нахрен вы вообще существуете?
Зарплату генералам платить с бюджета.
18.08.2022 17:48
Так Гуттериш і є агентом кремля,про що мова?
18.08.2022 17:49
не Китая?
18.08.2022 19:52
дебилы *** правильно сказал лавров о себе и своей стране ********** интелектом не обижены думают что в ту ***** что высырает жопа ***** поверят все остальные..
18.08.2022 17:49
у ГУР має бути для таких випадків спецзагінособливого призначення. Зачиста ЗАЕС від рашистів за 1 ніч.
18.08.2022 17:53
Д'єрмак не дозволить.
18.08.2022 17:57
Можна Гогілашвіли послати, нехай виручає сожитєля! Тим більше у нього є досвід спілкування з озброєними полійськими і він не пАдчіньонний Дермака
18.08.2022 18:02
Куда завтра ветер дуть будет?
18.08.2022 18:01
В сторону Херсона
18.08.2022 19:44
так може ГУР МО скаже хто відав наказ розмінувати Чонгар??
18.08.2022 18:01
Не на часі критикувати владу (С)
Всякая власть єсть от Б-га (С)
18.08.2022 18:04
Чонгар - це перший епізод! Другий епізод - чому не захищали АЕС ??? Каци не сміли би бомбити та стріляти по АЕС відкрито і козир був би на нашому боці, демілітаризаціяя підня. Але ЗАЕС здали без бою
18.08.2022 18:05
Який "перший епізод"?! Перший - як зеуйопок на колінах на сцені біля пупукіна плаче!
18.08.2022 18:10
Как можно было просрать без боя крупнейшую АЕС в Европе.... Но Зеленский смог. Талантище.
18.08.2022 18:05
Те шо ***** вже усі "козирі" викинуло на стіл - це тепер усі побачили: його остання ставка і надія на "ядрьоний пєпєл" не проканала! Йому прямим текстом вказали на його негайне знищення у разі застосування ним будь-якого виду ядерної зброї, тож тепер воно вчепилося мов той потопельник за соломинку за гібридний ядерний шантаж. Цілком можливо що орки таки здійснять якусь дебільну диверсію(типу повної зупинки реакторів АЕС чи підірвуть ємність з відпрацьованим ядерним паливом) звинувативши в тому Україну, але цим вони тільки пришвидшать свій безславний ганебний "кирдик"!
18.08.2022 18:22
Ну так влаштуйте який небудь теракт раніше на території кацапії. В чому проблема?
18.08.2022 18:28
А що, Курська АЕС хіба недосяжна для "Точки У" з України? Попередьте дебілокацапів.
18.08.2022 20:30
ДАВАЙТЕ ПОВОДИТИ СЕБЕ ТАК НІБИТО КАЦАПИ ВЖЕ ВЗІРВАЛИ ЗАЕС І КАТАСТРОФА ЗДІЙСНИТЬСЯ ОБОВЯЗКОВО - ТАК БУДЕ ЛЕГШЕ РЕГАУВАТИ НА ШАНТАЖ КАЦАПІВ І
КРЕМЛЯ
актор з Кривого Рогу впустив кацапів на Південь, за це і відповість також.
18.08.2022 23:14
Нашим спецпризначенцям все під силу ! Будемо молитися за них ! СЛАВА ГЕРОЯМ - ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ !!!
18.08.2022 23:55
 
 