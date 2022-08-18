УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4391 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
3 558 20

Зеленський на зустрічі з Гутеррішем обговорив експорт зерна і "ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Львів зустрівся із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"У Львові провів зустріч із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків.

Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС. Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган запросить Зеленського на переговори з Путіним. Росія нібито готова, - CNN Turk

Зеленський на зустрічі з Гутеррішем обговорив експорт зерна і ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС 01
Зеленський на зустрічі з Гутеррішем обговорив експорт зерна і ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС 02

Нагадаємо, 18 серпня до Львова прибули президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш приїхав до Львова напередодні.

Передбачається, що після переговорів у форматі віч-на-віч відбудеться тристороння зустріч.

Також дивіться: Почалися перемовини Ердогана та Зеленського у Львові. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25542) зерно (3192) Гутерріш Антоніу (411) Запорізька АЕС (1454)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Два політичних імпотента, один нічого не вирішує, за другого вирішує Єрмак.
показати весь коментар
18.08.2022 17:13 Відповісти
+11
гутьєгеш на підтанцовці у *****, як і ердоган
показати весь коментар
18.08.2022 17:11 Відповісти
+6
Бла-бла-бла и всё !
показати весь коментар
18.08.2022 17:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гутьєгеш на підтанцовці у *****, як і ердоган
показати весь коментар
18.08.2022 17:11 Відповісти
просто бубе смакують импортные макароны...
показати весь коментар
18.08.2022 17:12 Відповісти
Бла-бла-бла и всё !
показати весь коментар
18.08.2022 17:12 Відповісти
Два політичних імпотента, один нічого не вирішує, за другого вирішує Єрмак.
показати весь коментар
18.08.2022 17:13 Відповісти
Та і дєрьмак нічого не вирішує, він дзвонить папі.
показати весь коментар
18.08.2022 17:39 Відповісти
та ти за**пав зі своїм зерном Зеля, ти падло чому мовчало про напад, а зараз людей не випускаєш?
показати весь коментар
18.08.2022 17:16 Відповісти
Вони про МАГАТЕ не говорили?
А про "росатом", як терористичну організацію - не говорили?
А не говорили про те, що в МАГАТЕ касапів з росатому - як бліх на паршивій сучці?

Судячи з цієї інфи, проблему МАГАТЕ/росатому замовчали.
показати весь коментар
18.08.2022 17:21 Відповісти
а АЗОВці не згадувались? то вже не цікаво?????
показати весь коментар
18.08.2022 17:24 Відповісти
фото перед зустріччю. після зустрічі "віч на віч" обоє будуть одноглазі.
показати весь коментар
18.08.2022 17:24 Відповісти
.. за "Азовців" Найвеличнівшиве трепло вже все успішно забуло..(
ну прикольно же, лохторат, чого не смієтеся?
показати весь коментар
18.08.2022 17:27 Відповісти
Гутерріш приїхав для галоччки аби показати що оон тіпа працює,а насправді пора давно вже закрити і розігнати цю шарашкіну кантору
показати весь коментар
18.08.2022 17:27 Відповісти
А не спросил этого старика как там с убийством азовцев за которых он ручался? Не спросил что делают в ООН росийские террористы каждый день убивающие десятки гражданских? Не спросил когда введут санкции против террористов Росатома которые захватили ЗАЕС?
показати весь коментар
18.08.2022 17:28 Відповісти
Договорились договариваться...
показати весь коментар
18.08.2022 17:32 Відповісти
а шо там з эрдоганом про зустріч з пуйлом вже порішали мабудь просто нам можна не казати за такіе мелачі
показати весь коментар
18.08.2022 17:33 Відповісти
Гундосый скаже я КВНщик..обосрал КГБиста путлера по самый
Херсон и Мариуполь...
показати весь коментар
18.08.2022 17:35 Відповісти
Блин... зебил своим присутствием осквернил Палац Потоцких. Тьфу..
показати весь коментар
18.08.2022 17:40 Відповісти
Зеля помятый весь какой-то и на Будулая становится похожим. Ермак бриться не разрешает?
показати весь коментар
18.08.2022 18:01 Відповісти
Хочет солиднее выглядеть.)
показати весь коментар
18.08.2022 19:00 Відповісти
два мудака
показати весь коментар
18.08.2022 18:03 Відповісти
 
 