Зеленський на зустрічі з Гутеррішем обговорив експорт зерна і "ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Львів зустрівся із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

"У Львові провів зустріч із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків.

Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС. Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня до Львова прибули президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш приїхав до Львова напередодні.

Передбачається, що після переговорів у форматі віч-на-віч відбудеться тристороння зустріч.

