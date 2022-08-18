Зеленський на зустрічі з Гутеррішем обговорив експорт зерна і "ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС". ФОТО
Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Львів зустрівся із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
"У Львові провів зустріч із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків.
Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС. Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 18 серпня до Львова прибули президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш приїхав до Львова напередодні.
Передбачається, що після переговорів у форматі віч-на-віч відбудеться тристороння зустріч.
А про "росатом", як терористичну організацію - не говорили?
А не говорили про те, що в МАГАТЕ касапів з росатому - як бліх на паршивій сучці?
Судячи з цієї інфи, проблему МАГАТЕ/росатому замовчали.
ну прикольно же, лохторат, чого не смієтеся?
Херсон и Мариуполь...