4 398 37

Генсек ООН Гутерріш прибув до Львова, - пресслужба ООН

оон

Генсек ООН приїхав до Львова задля зустрічі з двома президентами.

Про це повідомили на сторінці офісу прессекретаря генерального секретаря ООН у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Як відомо, генеральний секретар Організації об'єднаних націй має заплановану зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"Антоніу Гутерреш приїхав до Львова, де завтра зустрінеться з Зеленським та Ердоганом", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Гутерріш в Україні проведе переговори із Зеленським та Ердоганом, - Reuters

Раніше повідомлялося, що Ердоган на запрошення Зеленського здійснить одноденний робочий візит до Львова 18 серпня. Під час перемовин лідери обговорять усі аспекти турецько-українських відносин, які мають рівень стратегічного партнерства, та розглянуть потенційні кроки, спрямовані на дедалі активнішу підтримку діяльності механізму, сформованого для експорту українського зерна на світові ринки.

Зеленський Володимир (25537) ООН (3440) Ердоган Реджеп Таїп (983) Гутерріш Антоніу (411) Львівська область (2555)
+15
нахер ты нужон тут старый импотент
показати весь коментар
17.08.2022 17:34 Відповісти
+15
Гутериш ******* где азовцы ? Неграм зерно дали, где азовцы ***** ?
показати весь коментар
17.08.2022 17:37 Відповісти
+14
Пропоную всім послухати про Гуттереша і як він хоче здати Україну *****

‼️‼️‼️ДАВИДЮК: Ердоган і Гуттереш бояться їхати в Київ, треба добивати путіна, світ боїться росію

https://youtu.be/uNeaIcRWISs

17 авг. 2022 г. В ефірі 24 каналу політолог Микола Давидюк вважає, що генсек ООН Гуттереш та президент Туреччини Ердоган бояться їхати в Київ, тому зустріч буде у Львові. Він закликав не піддаватись тиску на цій зустрічі.

До западу - це ви ж хутіна виростили ‼️‼️

показати весь коментар
17.08.2022 17:37 Відповісти
У Луцьку поаітряна тривога...
показати весь коментар
17.08.2022 17:34 Відповісти
нахер ты нужон тут старый импотент
показати весь коментар
17.08.2022 17:34 Відповісти
так і все ООН якесь ялове
показати весь коментар
17.08.2022 17:48 Відповісти
Прокладка ************ , ГЕТЬ ‼️🤮 ПРЕДАТЕЛИ УЖЕ ДОГОВОРИЛИСЬ УБЛАЖИТЬ ПУТЛЕРА‼️
показати весь коментар
17.08.2022 18:23 Відповісти
Приїхав готувати собі майбутнє крісло директора у роснєфті
показати весь коментар
17.08.2022 19:57 Відповісти
Генсек это громко сказано. Дедушка- пенсионер в штанах с подтяжками, председатель самой главной мировой организации по выражению озабоченности.
показати весь коментар
17.08.2022 23:29 Відповісти
Хай поїдуть на Донбас та Харків і там вирішувають усі питання.
показати весь коментар
17.08.2022 17:36 Відповісти
Він після Києва штанці довго прав,а ви хочете переляканого Гуттеріша в Харків.Там памперсів причеп і бронік на все тіло не допоможе.Засмердить все довкілля
показати весь коментар
17.08.2022 18:07 Відповісти
такий простий дядько, наче якийсь селянин з під Львова..., хвермер )))
показати весь коментар
17.08.2022 17:37 Відповісти
Також обидва гівнюки знають, що ті, хто приїхав до Києва, мають відвідати Гостомель і Бучу, так би мовити, для ознайомлення. А ця сволота потакає *****, і їхати туди їм западло.
показати весь коментар
17.08.2022 18:00 Відповісти
Був Гуттеріш в Бучі,Ірпені і Бородянці,коли приїздив "домовлятися" про евакуацію з Маріуполя.Тоді ще по Києву ракетами кацапи вшмалили.Гуттеріш добряче перелякався і після того до Києва ні ногою.А Ердоган взагалі сцикло ,як виявилось
показати весь коментар
17.08.2022 18:12 Відповісти
Гутериш ******* где азовцы ? Неграм зерно дали, где азовцы ***** ?
показати весь коментар
17.08.2022 17:37 Відповісти
в Харьков на недельку Эрдоган заезжай. Пусть население хоть поспит спокойно.
показати весь коментар
17.08.2022 17:38 Відповісти
А чого він у масці ? Він корону в Україну привіз разом з пропозицію здатися ***** ???
показати весь коментар
17.08.2022 17:38 Відповісти
Нафуя воно тут потрібне, це кончене чмо?
Воно ніна шо не здатне і ні на шо не впли ває. Як і взагалі ота кончена ООН. Рашистські тварі у раді безпеки? Фюрера ще туди посадіть
показати весь коментар
17.08.2022 17:39 Відповісти
Виродок, що ти тут забув? Бери ЕрдоГандона і пиз...те в козлостан на поклон до куйла.
показати весь коментар
17.08.2022 17:39 Відповісти
Гнати цього п"дара в шию треба, це шістка путіна! Ціль плішивого зараз руками ООН і Ердогана заморозити тимчасово конфлікт, зацементувати загарбані території, зробити роботу над помилками та зменьшити градус напруги!
показати весь коментар
17.08.2022 17:40 Відповісти
езжайте всей юрбой на ЗАЕС может хоть какой-то толк будет......
показати весь коментар
17.08.2022 17:41 Відповісти
дублёр фридмана...
показати весь коментар
17.08.2022 17:43 Відповісти
Скільки спілкувався с представниками ООН, всі освідченні, доброзичливі люди, але нажаль більшість з них є такими своєрідними політичними "хіпі" з доволі радянським лозунгом у своєму світогляді "за мир во всем мире!!!". Але ж треба пам'ятати ще один відомий вислів "хочеш миру,готуйся до війни!!!" Думаю цей дядечко, саме с першим лозунгом завітав до нас, та буде трансформувати його разом з Ердоганом в лозунг "мир за любу ціну!!!".Будемо сподіватися Зеленський не буде їм підспівувати....
показати весь коментар
17.08.2022 17:46 Відповісти
Накуй того гутеруша гнати сраними віниками!!!
показати весь коментар
17.08.2022 17:46 Відповісти
Повідомте де той Гуталіниш окопався, хай би люди прийшли зустрітись, привітати хлібом-сіллю та запитати про Азов.
показати весь коментар
17.08.2022 17:52 Відповісти
побачите там у львові дерьмака с мєлкой обізянкой на плечі - пристреліть обох двох.
показати весь коментар
17.08.2022 17:55 Відповісти
Хоч б йому львівська кава горло спалила, щоб воно не змогло про "всіє сторани канхфлікта" белькотити
показати весь коментар
17.08.2022 17:59 Відповісти
Гоните в шею этого продажного мудака.
показати весь коментар
17.08.2022 18:02 Відповісти
Чого бояться Гуттереш с кацапами ?

показати весь коментар
17.08.2022 18:02 Відповісти
Перші шість зенітно-ракетних комплексів Stormer HVM прибули з Великої Британії на фронт в Україну. Британські "невидимі" ЗРК Stormer HVM "бачать" ворожих штурмовиків на відстані до 18 км, Вони "невидимі" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках. ПРОЦЕС ЗНИЩЕННЯ ОКУПАНТІВ ЗРОСТАЄ.
показати весь коментар
17.08.2022 18:03 Відповісти
ГУТТЕРЕШ БОИТЬСЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ , бо тоді вона грюкнЕ в ООН І ЗАПИТАЕ « на хренасвіту той ООН»?
показати весь коментар
17.08.2022 18:05 Відповісти
Ага. Ермак грюкне, чи Зезедент відосік запише?
показати весь коментар
17.08.2022 18:28 Відповісти
Цей Гутеріш на вид таке чмо, що навіть наш гнусавий Зезедент на його фоні мачо. Боже спаси від їхніх домовленостей.
показати весь коментар
17.08.2022 18:27 Відповісти
почему не Киев???
показати весь коментар
17.08.2022 18:28 Відповісти
бо у Львові прикриває ПВО НАТО. А далі йому сцикотно
показати весь коментар
17.08.2022 18:34 Відповісти
Трохи не в тему, але це так талановито, що не можу не поділитися.

https://www.youtube.com/watch?v=P58mgRbtWuM Казка від Діда Стаса | Про агента 00Z
показати весь коментар
17.08.2022 18:36 Відповісти
все підозріло і цій зустрічі...ВСЕ !
і місце зустрічі (чому не Київ??)
і Ердоган з Гутерешем... і більш нікого ! нікого хто міг би підказати нарцису де лестощі а де не вся правда... де сир в цій мишоловці...
хоча.... після недавніх одкровеній боневтіка... здається ніхто і нічого не можуть вплинути на самовпевненість напольёна у своїй геніальності і неперевершеності...
показати весь коментар
17.08.2022 19:15 Відповісти
Почему нет на встрече друзей Украины? Сортиры надо проверить на предмет наличия Шойги или Патрушева. В крайнем случае Абрамовича с Арахамией.
показати весь коментар
17.08.2022 19:20 Відповісти
 
 