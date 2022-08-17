Генсек ООН Гутерріш прибув до Львова, - пресслужба ООН
Генсек ООН приїхав до Львова задля зустрічі з двома президентами.
Про це повідомили на сторінці офісу прессекретаря генерального секретаря ООН у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Як відомо, генеральний секретар Організації об'єднаних націй має заплановану зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
"Антоніу Гутерреш приїхав до Львова, де завтра зустрінеться з Зеленським та Ердоганом", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Ердоган на запрошення Зеленського здійснить одноденний робочий візит до Львова 18 серпня. Під час перемовин лідери обговорять усі аспекти турецько-українських відносин, які мають рівень стратегічного партнерства, та розглянуть потенційні кроки, спрямовані на дедалі активнішу підтримку діяльності механізму, сформованого для експорту українського зерна на світові ринки.
