Гутерріш в Україні проведе переговори із Зеленським та Ердоганом, - Reuters

Генсек ООН Антоніу Гутерріш у четвер, 18 серпня, приїде у Львів, а у п’ятницю - в Одесу.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на речника ООН, передає Цензор.НЕТ.

У четвер він проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. При цьому не зрозуміло, у якому форматі відбудуться ці переговори - онлайн чи турецький лідер теж приїде до України.

Візит Гутерріша до України буде присвячений обговоренню "продуктової угоди", ситуації із Запорізькою АЕС та місією із СІЗО в Оленівці.

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Нагадаємо, 15 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорив телефоном з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу ситуацію на окупованій Росією Запорізькій АЕС.