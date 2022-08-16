Гутерріш в Україні проведе переговори із Зеленським та Ердоганом, - Reuters
Генсек ООН Антоніу Гутерріш у четвер, 18 серпня, приїде у Львів, а у п’ятницю - в Одесу.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на речника ООН, передає Цензор.НЕТ.
У четвер він проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. При цьому не зрозуміло, у якому форматі відбудуться ці переговори - онлайн чи турецький лідер теж приїде до України.
Візит Гутерріша до України буде присвячений обговоренню "продуктової угоди", ситуації із Запорізькою АЕС та місією із СІЗО в Оленівці.
Нагадаємо, 15 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорив телефоном з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу ситуацію на окупованій Росією Запорізькій АЕС.
Топ коментарі
+36 Артем #512840
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+14 Yevhen Yasiura #479919
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+13 Onufri Zagloba
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папу Франціска волнует голод в Сомалі , ( доречі сомалійські пирати - це рашкін проект)
Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду у світі, і закликав до термінової продовольчої допомоги Сомалі.
https://youtu.be/hDCjVpKZCsg
бо я вже переживаю
для переговоров должны быть обе стороны
где вторая сторона?
че это за переговоры через посредника?
«
Поставки российского газа в Турцию, по словам Новака, были "важной составляющей" переговоров. Сейчас РФ экспортирует в Турцию 26 млрд кубометров газа ежегодно. "В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях"
"европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок".
В Енергодар хай їдуть, в Харків...