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Гутерріш в Україні проведе переговори із Зеленським та Ердоганом, - Reuters

гутерріш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш у четвер, 18 серпня, приїде у Львів, а у п’ятницю - в Одесу.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на речника ООН, передає Цензор.НЕТ.

У четвер він проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. При цьому не зрозуміло, у якому форматі відбудуться ці переговори - онлайн чи турецький лідер теж приїде до України.

Візит Гутерріша до України буде присвячений обговоренню "продуктової угоди", ситуації із Запорізькою АЕС та місією із СІЗО в Оленівці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерріш оприлюднив заяву щодо ЗАЕС: Потрібна термінова домовленість щодо демілітаризації

Нагадаємо, 15 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорив телефоном з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу ситуацію на окупованій Росією Запорізькій АЕС.

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) Ердоган Реджеп Таїп (954) Гутерріш Антоніу (394)


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Топ коментарі
+36
Та пішов він *****, 100% буде заливати про те, що потрібно здатися, бо всі бояться ядерного вибуху на АЕС
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16.08.2022 20:27 Відповісти
+14
Антоніо Гуттеріш - друга фрау меркель спільно з макроном разом узяті. Від них усіх толку майже ніякого у забезпеченні міжнародної безпеки. Співчуття і занепокоєність Україні- таке уже ми проходили. Тих падлюк до зустрічі з президентом України треба спочатку повезти по українських госпіталях, знищених населених пунктах, а потім вести розмову, про що...? А подібним дідуганам пора сидіти вдома і тішитись внуками. Бо з них такі політики як із мене космонавт. Реальні кроки по звільненню "проданих" ООН і Червоним Хрестом з ОП захисників Маріуполя: виключення рф з Ради Безпеки ООН, запровадження повного ембарго,заборона усіх портів, бухт, проходів (Босфор, Панама) і т.д. Цікаво, а що дід запропонує....
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16.08.2022 20:50 Відповісти
+13
повна дурня. оон може лише висловлювати стурбованість.
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16.08.2022 20:28 Відповісти
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Та пішов він *****, 100% буде заливати про те, що потрібно здатися, бо всі бояться ядерного вибуху на АЕС
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16.08.2022 20:27 Відповісти
Грубо...Но по делу...
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16.08.2022 20:30 Відповісти
не соглашусь запоріжська аес це десь далеко і не там, а голодні чорноафриканці в європах це поряд.
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16.08.2022 20:34 Відповісти


папу Франціска волнует голод в Сомалі , ( доречі сомалійські пирати - це рашкін проект)

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду у світі, і закликав до термінової продовольчої допомоги Сомалі.

https://youtu.be/hDCjVpKZCsg

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16.08.2022 21:06 Відповісти
Сомалійці давно знають, де хавчик брати.
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16.08.2022 21:28 Відповісти
І папу туди,куди відправив Генсека ООН Антоніу Гутерріша
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16.08.2022 21:32 Відповісти
Пробачте за грубість, бо з 24 лютого дуже засмучують ці організації
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16.08.2022 20:35 Відповісти
Та яка там грубість! То ще дуже м'яко.
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16.08.2022 21:29 Відповісти
Антоніо Гуттеріш - друга фрау меркель спільно з макроном разом узяті. Від них усіх толку майже ніякого у забезпеченні міжнародної безпеки. Співчуття і занепокоєність Україні- таке уже ми проходили. Тих падлюк до зустрічі з президентом України треба спочатку повезти по українських госпіталях, знищених населених пунктах, а потім вести розмову, про що...? А подібним дідуганам пора сидіти вдома і тішитись внуками. Бо з них такі політики як із мене космонавт. Реальні кроки по звільненню "проданих" ООН і Червоним Хрестом з ОП захисників Маріуполя: виключення рф з Ради Безпеки ООН, запровадження повного ембарго,заборона усіх портів, бухт, проходів (Босфор, Панама) і т.д. Цікаво, а що дід запропонує....
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16.08.2022 20:50 Відповісти
‼️‼️‼️
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16.08.2022 21:04 Відповісти
повна дурня. оон може лише висловлювати стурбованість.
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16.08.2022 20:28 Відповісти
Для цього не потрібно їхати, хай, падли, онлайн листа напишуть
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16.08.2022 20:32 Відповісти
Вони вже гарантію по "Азовцях" дали! Пуста витрата часу.
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16.08.2022 20:29 Відповісти
Ви впевнені, що гарантія така була? Чи ви довіряєте словам боневтіка?
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16.08.2022 20:31 Відповісти
Треба показати Гуттерешу как оркі спалили крупнейший торговий центр на побережье « Ривьеру»
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16.08.2022 20:30 Відповісти
і залишити його там на ночівлю...
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16.08.2022 21:04 Відповісти
"из всех проблем, важнейшей для нас является "продуктова угода"" (гуттаперч).- вангуем ? ))
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16.08.2022 20:31 Відповісти
Гуттереш -- ше тои слизняк
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16.08.2022 20:32 Відповісти
гутеріш, а ***** виїбать, не?
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16.08.2022 20:33 Відповісти
Опять будут Зелю на мир с Мордором нагибать. Гутаперыш известная гнида, а у Эрдогана свои интересы. ***** уже слил ему и кусок Сирии и Карабах. Только за эти подаркихуйло хочетеще кусок Украины.
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16.08.2022 20:35 Відповісти
Будут жестко склонять Зленского к капитуляции. Шольц с Макроном уже пытались. И у этих нихера не выйдет. Будем надеятся. Плохо что во Львове лучще бы Эрдогана в Ирпень свозить
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16.08.2022 20:37 Відповісти
козаки ***** ніяких зель не будуть слухати
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16.08.2022 20:44 Відповісти
Минулого разу, коли цей пан приїздив до Києва, від кацапсин прилетіло в житловий будинок на Лук'янівці.
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16.08.2022 20:40 Відповісти
О,сейчас Ермак в поте лица "работает" над этой встречей,готовит очередную подковерную пакость.
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16.08.2022 20:40 Відповісти
П***рас старый уже переговорил с ****** теперь будет Зеленского уламывать на переговоры
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16.08.2022 20:43 Відповісти
илон маск все порешает
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16.08.2022 20:52 Відповісти
Пусть сначала депортирует Небензю в родные болота. И отменяет права вето в ООН.
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16.08.2022 20:47 Відповісти
Нехай РАШКУ із Совбезу ООН виганяє ‼️‼️‼️
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16.08.2022 21:03 Відповісти
з МОХНОРИЛОЮ ТВАРЮКОЮ говорити про щось сенсу нема- воно НІХТО. Про БАШКАНа: то людина, котра на посаді Президента при буль-яких обставинах зовнішньої політики бореться за ПЛЮС для своєї держави і до того ще є дієвим ґарантом безпеки її кордонів, на відміну від мохнорийки нашої щоденної з хриплою брехнею на "завжди і цілодобово ПРАВИЛЬНИХ курва новинах"
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16.08.2022 20:47 Відповісти
Тількі за Азов гуттерешу морду надо набити

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16.08.2022 20:49 Відповісти
зеле вообще расквасить к ****
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16.08.2022 21:06 Відповісти
І Верещук з Ермаком
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16.08.2022 21:07 Відповісти
за цинізм (слугі народу)
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16.08.2022 21:15 Відповісти
Пусть с родственниками азовцев встретится,расскажет про гарантии
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16.08.2022 20:51 Відповісти
А ООН неяких гарантій не давав, то Зеля ςπιξδιβ.
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16.08.2022 20:54 Відповісти
ѢѢ!! точно!
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16.08.2022 21:02 Відповісти
а єрмак був присутній?
бо я вже переживаю
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16.08.2022 20:51 Відповісти
о чем переговоры?
для переговоров должны быть обе стороны
где вторая сторона?
че это за переговоры через посредника?
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16.08.2022 20:53 Відповісти
Сиди вдома, старе мудило, через тебе в Одесу знову прилетить.
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16.08.2022 20:54 Відповісти
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16.08.2022 21:08 Відповісти
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16.08.2022 20:56 Відповісти
ТУРЕЦКИЙ ПОТОК ЗАБЛОКИРОВАЛ УКРАИНЕ ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗА С СПГ ТЕРМИНАЛОВ ГРЕЦИИ И ТУРЦИИ ( газ США) . итоги переговоров Эрдогана и ***** .
«

Поставки российского газа в Турцию, по словам Новака, были "важной составляющей" переговоров. Сейчас РФ экспортирует в Турцию 26 млрд кубометров газа ежегодно. "В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях"
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16.08.2022 20:57 Відповісти
ВОТ КАКИЕ ЗАЯВЫ ДЕЛАЕТ ХРЕМЛЬ ⁉️

"европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок".
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16.08.2022 20:58 Відповісти
Гуттеріш,це старий соціаліст.Всі соціалісти,це покидьки і збоченці.
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16.08.2022 21:02 Відповісти
старые социалисты это молодой резерв коммунистов.
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16.08.2022 21:05 Відповісти
На кой нам нужен этот безхребетный ?
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16.08.2022 21:07 Відповісти
О, ***, кацапи полюбому захочуть відправити "крилату" посилочку тому імпотенту. Треба попередити у Львові.
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16.08.2022 21:26 Відповісти
С Одессы привет и пожелание:"Киш мири ин тухес унд зай гезунд!"
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16.08.2022 21:35 Відповісти
Джонсон, пока еще премьер Британии, пора брать билеты в Киев на пятницу.
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16.08.2022 21:47 Відповісти
Будут склонять к переговорам...
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16.08.2022 21:48 Відповісти
Нах то коло потрібно у Львові?
В Енергодар хай їдуть, в Харків...
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16.08.2022 23:24 Відповісти
Не бажаю їх годувати як гостей і охороняти, є важливіші справи у моїх улюблених військових
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17.08.2022 00:29 Відповісти
Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.- Аль Капонеhttps://socratify.net/quotes/al-kapone
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17.08.2022 01:41 Відповісти
секретарка уон пес прокацапський -нам не буде ніякоі вигоди з іхніх тьорок хиба що єрмаку
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17.08.2022 09:11 Відповісти
 
 