Гутерриш в Украине проведет переговоры с Зеленским и Эрдоганом, - Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг, 18 августа, приедет во Львов, а в пятницу - в Одессу.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ООН, передает Цензор.НЕТ.

В четверг он проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом непонятно, в каком формате состоятся эти переговоры – онлайн или турецкий лидер тоже приедет в Украину.

Визит Гутерриша в Украину будет посвящен обсуждению "продуктового соглашения", ситуации с Запорожской АЭС и миссией по СИЗО в Оленовке.

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Напомним, 15 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил по телефону с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ситуацию на оккупированной Россией Запорожской АЭС.