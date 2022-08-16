Гутерриш в Украине проведет переговоры с Зеленским и Эрдоганом, - Reuters
Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг, 18 августа, приедет во Львов, а в пятницу - в Одессу.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ООН, передает Цензор.НЕТ.
В четверг он проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом непонятно, в каком формате состоятся эти переговоры – онлайн или турецкий лидер тоже приедет в Украину.
Визит Гутерриша в Украину будет посвящен обсуждению "продуктового соглашения", ситуации с Запорожской АЭС и миссией по СИЗО в Оленовке.
Напомним, 15 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил по телефону с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ситуацию на оккупированной Россией Запорожской АЭС.
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+36 Артем #512840
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+14 Yevhen Yasiura #479919
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папу Франціска волнует голод в Сомалі , ( доречі сомалійські пирати - це рашкін проект)
Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду у світі, і закликав до термінової продовольчої допомоги Сомалі.
https://youtu.be/hDCjVpKZCsg
бо я вже переживаю
для переговоров должны быть обе стороны
где вторая сторона?
че это за переговоры через посредника?
«
Поставки российского газа в Турцию, по словам Новака, были "важной составляющей" переговоров. Сейчас РФ экспортирует в Турцию 26 млрд кубометров газа ежегодно. "В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях"
"европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок".
В Енергодар хай їдуть, в Харків...