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Новости Война
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Гутерриш в Украине проведет переговоры с Зеленским и Эрдоганом, - Reuters

гутерріш

Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг, 18 августа, приедет во Львов, а в пятницу - в Одессу.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ООН, передает Цензор.НЕТ.

В четверг он проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом непонятно, в каком формате состоятся эти переговоры – онлайн или турецкий лидер тоже приедет в Украину.

Визит Гутерриша в Украину будет посвящен обсуждению "продуктового соглашения", ситуации с Запорожской АЭС и миссией по СИЗО в Оленовке.

Читайте также: Генсек ООН Гутерриш обнародовал заявление по ЗАЭС: Нужна срочная договоренность по демилитаризации

Напомним, 15 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил по телефону с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ситуацию на оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) Эрдоган Реджеп Тайип (920) Гутерриш Антониу (341)


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Топ комментарии
+36
Та пішов він *****, 100% буде заливати про те, що потрібно здатися, бо всі бояться ядерного вибуху на АЕС
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16.08.2022 20:27 Ответить
+14
Антоніо Гуттеріш - друга фрау меркель спільно з макроном разом узяті. Від них усіх толку майже ніякого у забезпеченні міжнародної безпеки. Співчуття і занепокоєність Україні- таке уже ми проходили. Тих падлюк до зустрічі з президентом України треба спочатку повезти по українських госпіталях, знищених населених пунктах, а потім вести розмову, про що...? А подібним дідуганам пора сидіти вдома і тішитись внуками. Бо з них такі політики як із мене космонавт. Реальні кроки по звільненню "проданих" ООН і Червоним Хрестом з ОП захисників Маріуполя: виключення рф з Ради Безпеки ООН, запровадження повного ембарго,заборона усіх портів, бухт, проходів (Босфор, Панама) і т.д. Цікаво, а що дід запропонує....
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16.08.2022 20:50 Ответить
+13
повна дурня. оон може лише висловлювати стурбованість.
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16.08.2022 20:28 Ответить
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Та пішов він *****, 100% буде заливати про те, що потрібно здатися, бо всі бояться ядерного вибуху на АЕС
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16.08.2022 20:27 Ответить
Грубо...Но по делу...
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16.08.2022 20:30 Ответить
не соглашусь запоріжська аес це десь далеко і не там, а голодні чорноафриканці в європах це поряд.
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16.08.2022 20:34 Ответить


папу Франціска волнует голод в Сомалі , ( доречі сомалійські пирати - це рашкін проект)

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду у світі, і закликав до термінової продовольчої допомоги Сомалі.

https://youtu.be/hDCjVpKZCsg

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16.08.2022 21:06 Ответить
Сомалійці давно знають, де хавчик брати.
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16.08.2022 21:28 Ответить
І папу туди,куди відправив Генсека ООН Антоніу Гутерріша
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16.08.2022 21:32 Ответить
Пробачте за грубість, бо з 24 лютого дуже засмучують ці організації
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16.08.2022 20:35 Ответить
Та яка там грубість! То ще дуже м'яко.
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16.08.2022 21:29 Ответить
Антоніо Гуттеріш - друга фрау меркель спільно з макроном разом узяті. Від них усіх толку майже ніякого у забезпеченні міжнародної безпеки. Співчуття і занепокоєність Україні- таке уже ми проходили. Тих падлюк до зустрічі з президентом України треба спочатку повезти по українських госпіталях, знищених населених пунктах, а потім вести розмову, про що...? А подібним дідуганам пора сидіти вдома і тішитись внуками. Бо з них такі політики як із мене космонавт. Реальні кроки по звільненню "проданих" ООН і Червоним Хрестом з ОП захисників Маріуполя: виключення рф з Ради Безпеки ООН, запровадження повного ембарго,заборона усіх портів, бухт, проходів (Босфор, Панама) і т.д. Цікаво, а що дід запропонує....
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16.08.2022 20:50 Ответить
‼️‼️‼️
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16.08.2022 21:04 Ответить
повна дурня. оон може лише висловлювати стурбованість.
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16.08.2022 20:28 Ответить
Для цього не потрібно їхати, хай, падли, онлайн листа напишуть
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16.08.2022 20:32 Ответить
Вони вже гарантію по "Азовцях" дали! Пуста витрата часу.
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16.08.2022 20:29 Ответить
Ви впевнені, що гарантія така була? Чи ви довіряєте словам боневтіка?
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16.08.2022 20:31 Ответить
Треба показати Гуттерешу как оркі спалили крупнейший торговий центр на побережье « Ривьеру»
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16.08.2022 20:30 Ответить
і залишити його там на ночівлю...
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16.08.2022 21:04 Ответить
"из всех проблем, важнейшей для нас является "продуктова угода"" (гуттаперч).- вангуем ? ))
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16.08.2022 20:31 Ответить
Гуттереш -- ше тои слизняк
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16.08.2022 20:32 Ответить
гутеріш, а ***** виїбать, не?
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16.08.2022 20:33 Ответить
Опять будут Зелю на мир с Мордором нагибать. Гутаперыш известная гнида, а у Эрдогана свои интересы. ***** уже слил ему и кусок Сирии и Карабах. Только за эти подаркихуйло хочетеще кусок Украины.
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16.08.2022 20:35 Ответить
Будут жестко склонять Зленского к капитуляции. Шольц с Макроном уже пытались. И у этих нихера не выйдет. Будем надеятся. Плохо что во Львове лучще бы Эрдогана в Ирпень свозить
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16.08.2022 20:37 Ответить
козаки ***** ніяких зель не будуть слухати
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16.08.2022 20:44 Ответить
Минулого разу, коли цей пан приїздив до Києва, від кацапсин прилетіло в житловий будинок на Лук'янівці.
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16.08.2022 20:40 Ответить
О,сейчас Ермак в поте лица "работает" над этой встречей,готовит очередную подковерную пакость.
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16.08.2022 20:40 Ответить
П***рас старый уже переговорил с ****** теперь будет Зеленского уламывать на переговоры
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16.08.2022 20:43 Ответить
илон маск все порешает
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16.08.2022 20:52 Ответить
Пусть сначала депортирует Небензю в родные болота. И отменяет права вето в ООН.
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16.08.2022 20:47 Ответить
Нехай РАШКУ із Совбезу ООН виганяє ‼️‼️‼️
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16.08.2022 21:03 Ответить
з МОХНОРИЛОЮ ТВАРЮКОЮ говорити про щось сенсу нема- воно НІХТО. Про БАШКАНа: то людина, котра на посаді Президента при буль-яких обставинах зовнішньої політики бореться за ПЛЮС для своєї держави і до того ще є дієвим ґарантом безпеки її кордонів, на відміну від мохнорийки нашої щоденної з хриплою брехнею на "завжди і цілодобово ПРАВИЛЬНИХ курва новинах"
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16.08.2022 20:47 Ответить
Тількі за Азов гуттерешу морду надо набити

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16.08.2022 20:49 Ответить
зеле вообще расквасить к ****
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16.08.2022 21:06 Ответить
І Верещук з Ермаком
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16.08.2022 21:07 Ответить
за цинізм (слугі народу)
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16.08.2022 21:15 Ответить
Пусть с родственниками азовцев встретится,расскажет про гарантии
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16.08.2022 20:51 Ответить
А ООН неяких гарантій не давав, то Зеля ςπιξδιβ.
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16.08.2022 20:54 Ответить
ѢѢ!! точно!
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16.08.2022 21:02 Ответить
а єрмак був присутній?
бо я вже переживаю
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16.08.2022 20:51 Ответить
о чем переговоры?
для переговоров должны быть обе стороны
где вторая сторона?
че это за переговоры через посредника?
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16.08.2022 20:53 Ответить
Сиди вдома, старе мудило, через тебе в Одесу знову прилетить.
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16.08.2022 20:54 Ответить
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16.08.2022 21:08 Ответить
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16.08.2022 20:56 Ответить
ТУРЕЦКИЙ ПОТОК ЗАБЛОКИРОВАЛ УКРАИНЕ ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗА С СПГ ТЕРМИНАЛОВ ГРЕЦИИ И ТУРЦИИ ( газ США) . итоги переговоров Эрдогана и ***** .
«

Поставки российского газа в Турцию, по словам Новака, были "важной составляющей" переговоров. Сейчас РФ экспортирует в Турцию 26 млрд кубометров газа ежегодно. "В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях"
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16.08.2022 20:57 Ответить
ВОТ КАКИЕ ЗАЯВЫ ДЕЛАЕТ ХРЕМЛЬ ⁉️

"европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок".
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16.08.2022 20:58 Ответить
Гуттеріш,це старий соціаліст.Всі соціалісти,це покидьки і збоченці.
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16.08.2022 21:02 Ответить
старые социалисты это молодой резерв коммунистов.
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16.08.2022 21:05 Ответить
На кой нам нужен этот безхребетный ?
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16.08.2022 21:07 Ответить
О, ***, кацапи полюбому захочуть відправити "крилату" посилочку тому імпотенту. Треба попередити у Львові.
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16.08.2022 21:26 Ответить
С Одессы привет и пожелание:"Киш мири ин тухес унд зай гезунд!"
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16.08.2022 21:35 Ответить
Джонсон, пока еще премьер Британии, пора брать билеты в Киев на пятницу.
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16.08.2022 21:47 Ответить
Будут склонять к переговорам...
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16.08.2022 21:48 Ответить
Нах то коло потрібно у Львові?
В Енергодар хай їдуть, в Харків...
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16.08.2022 23:24 Ответить
Не бажаю їх годувати як гостей і охороняти, є важливіші справи у моїх улюблених військових
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17.08.2022 00:29 Ответить
Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.- Аль Капонеhttps://socratify.net/quotes/al-kapone
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17.08.2022 01:41 Ответить
секретарка уон пес прокацапський -нам не буде ніякоі вигоди з іхніх тьорок хиба що єрмаку
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17.08.2022 09:11 Ответить
 
 