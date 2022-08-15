Генсек ООН Гутерриш обсудил с Шойгу ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил по телефону с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ситуацию на оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Стороны обсуждали "условия безопасного функционирования Запорожской АЭС".

"Также они обменялись мнениями по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента в СИЗО в н.п. Оленовка", - сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также: Генсек ООН Гутерриш обнародовал заявление по ЗАЭС: Нужна срочная договоренность по демилитаризации