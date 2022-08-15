Генсек ООН Гутерриш обсудил с Шойгу ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил по телефону с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ситуацию на оккупированной Россией Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Стороны обсуждали "условия безопасного функционирования Запорожской АЭС".
"Также они обменялись мнениями по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента в СИЗО в н.п. Оленовка", - сообщили в Минобороны РФ.
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+44 stels400
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2. В даному конкретному випадку слово лідери пишеться через п, а не л...
інцидент в Оленівці???
умови функціювання?? нам ще й їх поставлять..ну концений пздц..
С..ка, щоб ти здох разом з твоєю імпотентною ООН.
З русньой нема про що говорити. Їх треба ставити перед фактом і все.
З терористами переговорів не ведуть. Їх винищують.
Ти **** не ООН, ти ********** підстилка