РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12228 посетителей онлайн
Новости Война
9 779 54

Генсек ООН Гутерриш обсудил с Шойгу ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС

заес,аес,запорізька

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил по телефону с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ситуацию на оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Стороны обсуждали "условия безопасного функционирования Запорожской АЭС".

"Также они обменялись мнениями по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента в СИЗО в н.п. Оленовка", - сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также: Генсек ООН Гутерриш обнародовал заявление по ЗАЭС: Нужна срочная договоренность по демилитаризации

Автор: 

Шойгу Сергей (715) Гутерриш Антониу (340) Запорожская АЭС (722)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+44
Генсек ООН Гутерріш дурне кончене створіння !Яке дозволяє фашистам витирати об себе ноги !
показать весь комментарий
15.08.2022 21:43 Ответить
+35
В СІЗО Оленівки, виявляється, був інцидент.
С..ка, щоб ти здох разом з твоєю імпотентною ООН.
показать весь комментарий
15.08.2022 21:53 Ответить
+30
..в тьоплой дружєствєнной обстановкє...
показать весь комментарий
15.08.2022 21:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..в тьоплой дружєствєнной обстановкє...
показать весь комментарий
15.08.2022 21:43 Ответить
Генсек ООН Гутерріш дурне кончене створіння !Яке дозволяє фашистам витирати об себе ноги !
показать весь комментарий
15.08.2022 21:43 Ответить
як і шойгу.
показать весь комментарий
16.08.2022 00:21 Ответить
сотрясіння повітря
показать весь комментарий
15.08.2022 21:44 Ответить
а шо саме мав зробити Гутерріш ?
показать весь комментарий
16.08.2022 02:19 Ответить
Ось до речі чому і триває війна бо Европа і їх лідери довзоляют витирати ноги об себе і прямо в обличчя дозволяють харкати рашці їх.Вони не розуміють що оркостан плювати на них хотів і тупо і нагло насміхається над ними і клеїть дурня.А ці бовдури вірять що с мавпами можна домовитись.Ідіоти...
показать весь комментарий
15.08.2022 21:48 Ответить
1. Не ображайте мавп
2. В даному конкретному випадку слово лідери пишеться через п, а не л...
показать весь комментарий
15.08.2022 21:54 Ответить
Вони не вірять, то для нас вистава
показать весь комментарий
15.08.2022 22:03 Ответить
Просто європейці поки що не відчули на своїй шкурі, що таке росія, тому їм плювати на нас, лише притворяються типу їм не байдуже! Там також багато виродків. Смерть росіі і русні!!!
показать весь комментарий
15.08.2022 23:32 Ответить
Зустрілися два фахівці в галузі атомної енергетики.
показать весь комментарий
15.08.2022 21:49 Ответить
ОсобЄнно шайгА
показать весь комментарий
15.08.2022 22:10 Ответить
отут реально матюги навіть закінчились...

інцидент в Оленівці???

умови функціювання?? нам ще й їх поставлять..ну концений пздц..
показать весь комментарий
15.08.2022 21:52 Ответить
Ну так а що ми це все дозволяємо .Дозволяємо знущатися над собою.Африканці просять в нас зерно а самі їдуть на воєнний форум в рашку .Ось ми ідіоти які.Там наверху недоходить що всі хто за рашку це всі проти нас і всім цим гадам потрібно закрутити гайки і розірвати діпстосунки.Бо гинуть наші люди ! Ми країна терпіл.Такими вчинками ми тільки даємо привід плювати в нашу сторону.Те саме і про Іран скільки время пройшло ми навіть на судовий позов не подали щоб їх нагнути і заставити виплатити за сбитий літак.Що в мізках там наверху важко зрозуміти.Коли вже дійде що ця війна на виживання і треба діяти не просто жорстко а мега жорстко .
показать весь комментарий
15.08.2022 21:57 Ответить
бо це комусь вигідно
показать весь комментарий
15.08.2022 21:59 Ответить
Кончена політика 21 століття.Немає лідерів країн немає сильних цього світу одні гроші хвойди і тварюки.Цей світ вже не помер а засмердів і здох.
показать весь комментарий
15.08.2022 22:02 Ответить
Країна терпіл і довбо..обів. Більшості навіть війна очі не відкрила. Кретини ще арестовича презом оберуть, а потім будуть жалітися на важку долю...
показать весь комментарий
15.08.2022 23:15 Ответить
Це не до нього, Цензор передрукував інформацію з русру і подав її як актуальне,а не кацапську брехню
показать весь комментарий
15.08.2022 23:04 Ответить
- ну чо, постреліваєтє ? Да, а ви чо озабочени ? Та тіпа да. Ну как там семья, дєті ..
показать весь комментарий
15.08.2022 21:53 Ответить
В СІЗО Оленівки, виявляється, був інцидент.
С..ка, щоб ти здох разом з твоєю імпотентною ООН.
показать весь комментарий
15.08.2022 21:53 Ответить
І знову, це передрук з русру без хоч одної хвилини роздуму,що подають і від кого іде інформація
показать весь комментарий
15.08.2022 23:06 Ответить
Я не можу культурно це коментувати
показать весь комментарий
15.08.2022 21:54 Ответить
Не зная до чего они там договорились, я могу с ходу сказать что пошли и ***** и Гуттерюш найух со своими условиями. Сейчас опять затребуют *перемирие* и отведение украинских войск с херсонской области
показать весь комментарий
15.08.2022 21:54 Ответить
до ворожки не ходи..а наш погодиться
показать весь комментарий
15.08.2022 21:55 Ответить
Ага, а на телемарафоні це буде подано як найвеличніша перемога. Зебіли це зжеруть з насолодою.
показать весь комментарий
15.08.2022 23:17 Ответить
Я не сплю?
показать весь комментарий
15.08.2022 21:56 Ответить
Обговаривали в телефонном режиме с террористом Шойгу о инциденте в Оленовке? Убийство более 50 пленных людей за которых ООН и красный крест поручилось, ето инцидент?
показать весь комментарий
15.08.2022 21:57 Ответить
Шойгу мабуть грошенят газпромовських привiз" для более глубокой обеспокоенности"
показать весь комментарий
15.08.2022 22:00 Ответить
Гуттеріш, Ердоган, Шольц, Папа... нікого не забула? Ой, забула Макрона, але то тільки через те, що він щось перестав дзвонити
показать весь комментарий
15.08.2022 22:00 Ответить
Шкода, що йому тоді ракета не долетіла в Києві
показать весь комментарий
15.08.2022 22:04 Ответить
Гуттериш : "оно умеет говорить!!!"
показать весь комментарий
15.08.2022 22:04 Ответить
миротворец секретарь позвонил фашисту извергу - ну вы там пользуйтесь АС а мне за поддержку чемоданчик бонусный в овет...
показать весь комментарий
15.08.2022 22:04 Ответить
Цей йо...аний Гутеріш взагалі притомний?

З русньой нема про що говорити. Їх треба ставити перед фактом і все.
З терористами переговорів не ведуть. Їх винищують.
показать весь комментарий
15.08.2022 22:05 Ответить
а що тува набрехав на публіку?
показать весь комментарий
15.08.2022 22:06 Ответить
мабудь захищають руськоговорящую станцію і їх там нєту і укропи брешуть
показать весь комментарий
15.08.2022 22:12 Ответить
Тувінське рило хоч знає що таке атом?
показать весь комментарий
15.08.2022 22:10 Ответить
знає, якщо не видно - то не страшно
показать весь комментарий
15.08.2022 22:13 Ответить
Почётный оленевод большой специалист в ядерной физике и квантовой механике. У него даже медалька с дипломой есть
показать весь комментарий
15.08.2022 22:15 Ответить
Зашквар емоцій! поспілкувалися с рашо-фашистами, за ЗАЕС,та миходом за українських полоненних!?
показать весь комментарий
15.08.2022 22:15 Ответить
Обсуждали по ходу ******* оленей.................................генсек оон лошара еще тот как и сама организация................................
показать весь комментарий
15.08.2022 22:16 Ответить
Черчилль обговорил ситуацию в Освенциме с Геббельсом ... в общем, все плохо.
показать весь комментарий
15.08.2022 22:18 Ответить
Личный самолёт Шойгу прямо сейчас летит в странном направлении на Юг. Такое ощущение, что поближе к Крымскому мосту. https://t.me/box_of_pandora/21135 https://t.me/box_of_pandora/21135

показать весь комментарий
15.08.2022 22:24 Ответить
Яке ***** шойгу ***** на території України???
Ти **** не ООН, ти ********** підстилка
показать весь комментарий
15.08.2022 22:29 Ответить
https://twitter.com/antonioguterres Твітер гутеріша для тих, хто має час і натхнення. Там ані слова про Оленівку, але воно вітає плани Монголії висадити мільйярд дерев
показать весь комментарий
15.08.2022 22:31 Ответить
Вот из за таких конченых как Гутерриш, коротышка и оборзел.
показать весь комментарий
15.08.2022 22:36 Ответить
Нема слів, тільки матюки.
показать весь комментарий
15.08.2022 22:41 Ответить
незначительный инцидент в Еленовке (Оленівка - українською,) и веселое приключение на АЭС...
показать весь комментарий
15.08.2022 22:44 Ответить
про що говорити передасту із ООН з главним олєнєводом??? про роги, про панти... тільки не про українску власність. нах. обидва передасти!!!!
показать весь комментарий
15.08.2022 22:45 Ответить
Два дебіла- єта сіла
показать весь комментарий
15.08.2022 23:08 Ответить
Шановний Цензор, заберіть цю публікацію, бо вона є з руського ресурсу,якому віри не має. Не потрібно робити з ООН тупих і зовсім продажних.
показать весь комментарий
15.08.2022 23:08 Ответить
ООН вже вичерпало себе як інстанцію
показать весь комментарий
16.08.2022 00:06 Ответить
уявляю що ця мавпа наговорила Гутерішу
показать весь комментарий
16.08.2022 01:59 Ответить
И шо?
показать весь комментарий
16.08.2022 07:46 Ответить
оон дна не має.
показать весь комментарий
16.08.2022 09:17 Ответить
С сумасшедшим оленеводом людоедской страны ведёт переговоры генсек ООН - взрыв мозга.
показать весь комментарий
16.08.2022 13:38 Ответить
 
 