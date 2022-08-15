Генсек ООН Гутерріш обговорив з Шойгу ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорив телефоном з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу ситуацію на окупованій Росією Запорізькій АЕС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Зазначається, що сторони обговорювали "умови безпечного функціонування Запорізької АЕС".
"Також вони обмінялися думками про функціонування "місії щодо встановлення фактів" стосовно інциденту в СІЗО в н.п. Оленівка", - повідомили в Міноборони РФ.
Топ коментарі
+44 stels400
показати весь коментар15.08.2022 21:43 Відповісти Посилання
+35 Антонина Бернат
показати весь коментар15.08.2022 21:53 Відповісти Посилання
+30 Olexa Pluzh
показати весь коментар15.08.2022 21:43 Відповісти Посилання
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2. В даному конкретному випадку слово лідери пишеться через п, а не л...
інцидент в Оленівці???
умови функціювання?? нам ще й їх поставлять..ну концений пздц..
С..ка, щоб ти здох разом з твоєю імпотентною ООН.
З русньой нема про що говорити. Їх треба ставити перед фактом і все.
З терористами переговорів не ведуть. Їх винищують.
Ти **** не ООН, ти ********** підстилка