Генсек ООН Гутерріш обговорив з Шойгу ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорив телефоном з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу ситуацію на окупованій Росією Запорізькій АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Зазначається, що сторони обговорювали "умови безпечного функціонування Запорізької АЕС".

"Також вони обмінялися думками про функціонування "місії щодо встановлення фактів" стосовно інциденту в СІЗО в н.п. Оленівка", - повідомили в Міноборони РФ.

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