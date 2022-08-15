УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11324 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 779 54

Генсек ООН Гутерріш обговорив з Шойгу ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС

заес,аес,запорізька

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорив телефоном з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу ситуацію на окупованій Росією Запорізькій АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Зазначається, що сторони обговорювали "умови безпечного функціонування Запорізької АЕС".

"Також вони обмінялися думками про функціонування "місії щодо встановлення фактів" стосовно інциденту в СІЗО в н.п. Оленівка", - повідомили в Міноборони РФ.

Також читайте: Генсек ООН Гутерріш оприлюднив заяву щодо ЗАЕС: Потрібна термінова домовленість щодо демілітаризації

Автор: 

Шойгу Сергій (629) Гутерріш Антоніу (394) Запорізька АЕС (1430)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+44
Генсек ООН Гутерріш дурне кончене створіння !Яке дозволяє фашистам витирати об себе ноги !
показати весь коментар
15.08.2022 21:43 Відповісти
+35
В СІЗО Оленівки, виявляється, був інцидент.
С..ка, щоб ти здох разом з твоєю імпотентною ООН.
показати весь коментар
15.08.2022 21:53 Відповісти
+30
..в тьоплой дружєствєнной обстановкє...
показати весь коментар
15.08.2022 21:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..в тьоплой дружєствєнной обстановкє...
показати весь коментар
15.08.2022 21:43 Відповісти
Генсек ООН Гутерріш дурне кончене створіння !Яке дозволяє фашистам витирати об себе ноги !
показати весь коментар
15.08.2022 21:43 Відповісти
як і шойгу.
показати весь коментар
16.08.2022 00:21 Відповісти
сотрясіння повітря
показати весь коментар
15.08.2022 21:44 Відповісти
а шо саме мав зробити Гутерріш ?
показати весь коментар
16.08.2022 02:19 Відповісти
Ось до речі чому і триває війна бо Европа і їх лідери довзоляют витирати ноги об себе і прямо в обличчя дозволяють харкати рашці їх.Вони не розуміють що оркостан плювати на них хотів і тупо і нагло насміхається над ними і клеїть дурня.А ці бовдури вірять що с мавпами можна домовитись.Ідіоти...
показати весь коментар
15.08.2022 21:48 Відповісти
1. Не ображайте мавп
2. В даному конкретному випадку слово лідери пишеться через п, а не л...
показати весь коментар
15.08.2022 21:54 Відповісти
Вони не вірять, то для нас вистава
показати весь коментар
15.08.2022 22:03 Відповісти
Просто європейці поки що не відчули на своїй шкурі, що таке росія, тому їм плювати на нас, лише притворяються типу їм не байдуже! Там також багато виродків. Смерть росіі і русні!!!
показати весь коментар
15.08.2022 23:32 Відповісти
Зустрілися два фахівці в галузі атомної енергетики.
показати весь коментар
15.08.2022 21:49 Відповісти
ОсобЄнно шайгА
показати весь коментар
15.08.2022 22:10 Відповісти
отут реально матюги навіть закінчились...

інцидент в Оленівці???

умови функціювання?? нам ще й їх поставлять..ну концений пздц..
показати весь коментар
15.08.2022 21:52 Відповісти
Ну так а що ми це все дозволяємо .Дозволяємо знущатися над собою.Африканці просять в нас зерно а самі їдуть на воєнний форум в рашку .Ось ми ідіоти які.Там наверху недоходить що всі хто за рашку це всі проти нас і всім цим гадам потрібно закрутити гайки і розірвати діпстосунки.Бо гинуть наші люди ! Ми країна терпіл.Такими вчинками ми тільки даємо привід плювати в нашу сторону.Те саме і про Іран скільки время пройшло ми навіть на судовий позов не подали щоб їх нагнути і заставити виплатити за сбитий літак.Що в мізках там наверху важко зрозуміти.Коли вже дійде що ця війна на виживання і треба діяти не просто жорстко а мега жорстко .
показати весь коментар
15.08.2022 21:57 Відповісти
бо це комусь вигідно
показати весь коментар
15.08.2022 21:59 Відповісти
Кончена політика 21 століття.Немає лідерів країн немає сильних цього світу одні гроші хвойди і тварюки.Цей світ вже не помер а засмердів і здох.
показати весь коментар
15.08.2022 22:02 Відповісти
Країна терпіл і довбо..обів. Більшості навіть війна очі не відкрила. Кретини ще арестовича презом оберуть, а потім будуть жалітися на важку долю...
показати весь коментар
15.08.2022 23:15 Відповісти
Це не до нього, Цензор передрукував інформацію з русру і подав її як актуальне,а не кацапську брехню
показати весь коментар
15.08.2022 23:04 Відповісти
- ну чо, постреліваєтє ? Да, а ви чо озабочени ? Та тіпа да. Ну как там семья, дєті ..
показати весь коментар
15.08.2022 21:53 Відповісти
В СІЗО Оленівки, виявляється, був інцидент.
С..ка, щоб ти здох разом з твоєю імпотентною ООН.
показати весь коментар
15.08.2022 21:53 Відповісти
І знову, це передрук з русру без хоч одної хвилини роздуму,що подають і від кого іде інформація
показати весь коментар
15.08.2022 23:06 Відповісти
Я не можу культурно це коментувати
показати весь коментар
15.08.2022 21:54 Відповісти
Не зная до чего они там договорились, я могу с ходу сказать что пошли и ***** и Гуттерюш найух со своими условиями. Сейчас опять затребуют *перемирие* и отведение украинских войск с херсонской области
показати весь коментар
15.08.2022 21:54 Відповісти
до ворожки не ходи..а наш погодиться
показати весь коментар
15.08.2022 21:55 Відповісти
Ага, а на телемарафоні це буде подано як найвеличніша перемога. Зебіли це зжеруть з насолодою.
показати весь коментар
15.08.2022 23:17 Відповісти
Я не сплю?
показати весь коментар
15.08.2022 21:56 Відповісти
Обговаривали в телефонном режиме с террористом Шойгу о инциденте в Оленовке? Убийство более 50 пленных людей за которых ООН и красный крест поручилось, ето инцидент?
показати весь коментар
15.08.2022 21:57 Відповісти
Шойгу мабуть грошенят газпромовських привiз" для более глубокой обеспокоенности"
показати весь коментар
15.08.2022 22:00 Відповісти
Гуттеріш, Ердоган, Шольц, Папа... нікого не забула? Ой, забула Макрона, але то тільки через те, що він щось перестав дзвонити
показати весь коментар
15.08.2022 22:00 Відповісти
Шкода, що йому тоді ракета не долетіла в Києві
показати весь коментар
15.08.2022 22:04 Відповісти
Гуттериш : "оно умеет говорить!!!"
показати весь коментар
15.08.2022 22:04 Відповісти
миротворец секретарь позвонил фашисту извергу - ну вы там пользуйтесь АС а мне за поддержку чемоданчик бонусный в овет...
показати весь коментар
15.08.2022 22:04 Відповісти
Цей йо...аний Гутеріш взагалі притомний?

З русньой нема про що говорити. Їх треба ставити перед фактом і все.
З терористами переговорів не ведуть. Їх винищують.
показати весь коментар
15.08.2022 22:05 Відповісти
а що тува набрехав на публіку?
показати весь коментар
15.08.2022 22:06 Відповісти
мабудь захищають руськоговорящую станцію і їх там нєту і укропи брешуть
показати весь коментар
15.08.2022 22:12 Відповісти
Тувінське рило хоч знає що таке атом?
показати весь коментар
15.08.2022 22:10 Відповісти
знає, якщо не видно - то не страшно
показати весь коментар
15.08.2022 22:13 Відповісти
Почётный оленевод большой специалист в ядерной физике и квантовой механике. У него даже медалька с дипломой есть
показати весь коментар
15.08.2022 22:15 Відповісти
Зашквар емоцій! поспілкувалися с рашо-фашистами, за ЗАЕС,та миходом за українських полоненних!?
показати весь коментар
15.08.2022 22:15 Відповісти
Обсуждали по ходу ******* оленей.................................генсек оон лошара еще тот как и сама организация................................
показати весь коментар
15.08.2022 22:16 Відповісти
Черчилль обговорил ситуацию в Освенциме с Геббельсом ... в общем, все плохо.
показати весь коментар
15.08.2022 22:18 Відповісти
Личный самолёт Шойгу прямо сейчас летит в странном направлении на Юг. Такое ощущение, что поближе к Крымскому мосту. https://t.me/box_of_pandora/21135 https://t.me/box_of_pandora/21135

показати весь коментар
15.08.2022 22:24 Відповісти
Яке ***** шойгу ***** на території України???
Ти **** не ООН, ти ********** підстилка
показати весь коментар
15.08.2022 22:29 Відповісти
https://twitter.com/antonioguterres Твітер гутеріша для тих, хто має час і натхнення. Там ані слова про Оленівку, але воно вітає плани Монголії висадити мільйярд дерев
показати весь коментар
15.08.2022 22:31 Відповісти
Вот из за таких конченых как Гутерриш, коротышка и оборзел.
показати весь коментар
15.08.2022 22:36 Відповісти
Нема слів, тільки матюки.
показати весь коментар
15.08.2022 22:41 Відповісти
незначительный инцидент в Еленовке (Оленівка - українською,) и веселое приключение на АЭС...
показати весь коментар
15.08.2022 22:44 Відповісти
про що говорити передасту із ООН з главним олєнєводом??? про роги, про панти... тільки не про українску власність. нах. обидва передасти!!!!
показати весь коментар
15.08.2022 22:45 Відповісти
Два дебіла- єта сіла
показати весь коментар
15.08.2022 23:08 Відповісти
Шановний Цензор, заберіть цю публікацію, бо вона є з руського ресурсу,якому віри не має. Не потрібно робити з ООН тупих і зовсім продажних.
показати весь коментар
15.08.2022 23:08 Відповісти
ООН вже вичерпало себе як інстанцію
показати весь коментар
16.08.2022 00:06 Відповісти
уявляю що ця мавпа наговорила Гутерішу
показати весь коментар
16.08.2022 01:59 Відповісти
И шо?
показати весь коментар
16.08.2022 07:46 Відповісти
оон дна не має.
показати весь коментар
16.08.2022 09:17 Відповісти
С сумасшедшим оленеводом людоедской страны ведёт переговоры генсек ООН - взрыв мозга.
показати весь коментар
16.08.2022 13:38 Відповісти
 
 