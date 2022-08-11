Генсек ООН Гутерріш оприлюднив заяву щодо ЗАЕС: Потрібна термінова домовленість щодо демілітаризації
Гутерріш заявив, що необхідно демілітаризувати територію атомної станції й домовитися про це якнайшвидше.
Про це повідомляється на сторінці ООН, передає Цензор.НЕТ.
"Я серйозно стурбований ситуацією, що розвивається на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї на півдні України. Я закликав усіх зацікавлених осіб проявити здоровий глузд і розум і не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку чи безпеку атомної станції – найбільшої у своєму роді в Європі.
На жаль, замість деескалації протягом останніх кількох днів надходили повідомлення про подальші глибоко тривожні інциденти, які, якщо вони триватимуть, можуть призвести до катастрофи.
Я закликаю збройні сили Російської Федерації та України негайно припинити будь-які військові дії в безпосередній близькості від заводу та не завдавати ударів по його об’єктах чи околицях.
Я закликаю сторони вивести будь-який військовий персонал і обладнання з заводу та утриматися від подальшого розгортання сил або обладнання на місці. Об’єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції. Натомість потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території.
Організація Об’єднаних Націй продовжує повністю підтримувати важливу роботу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та його зусилля щодо забезпечення безпечної експлуатації Запорізької атомної електростанції. Я закликаю сторони надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний і безперешкодний доступ до місця.
Ми повинні чітко розуміти, що будь-яка потенційна шкода Запорізькій чи будь-яким іншим ядерним об’єктам в Україні чи будь-де ще може призвести до катастрофічних наслідків не лише для найближчих околиць, а й для регіону та за його межами. Це абсолютно неприйнятно", - йдеться в заяві Гутерріша.
Будь ласка, зачекайте...
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Все як завжди у лібералів.
или это еще не дошло до маразматика????
это ВСУ загнали в машинный зал свою технику и боеприпасы????
это ВСУ обстреливает станцию?
это ВСУ хреначит по Никополю и Марганцу с территории АЭС ???
обе стороны!???? что там делает раха????
все требования к *****... не просьбы - а именно требования!!!
Кацапы так и будут захватывать тогда
А потом ООН отводить "стороны"
Называется ползучая аннексия
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Так и договаривайся.
Ты же Генсек, а не дворник.
Без света это не гуманитарно. Зато геноцид крымских татар гуманитарно. Когда вы уже все повыздыхаете тварюки лицемерные.
@Ogrysko
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https://twitter.com/Ogrysko/status/1557747027395522560 1 ч
ООНівський дебілізм про «дві сторони» вже починає дратувати. Ця організація давно вичерпала себе і після поразки росії має бути списана в історичний архів. Оновлена і розширена НАТО має стати «справедливим міжнародним поліцейським» для покарання порушників
@1964Matov
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https://twitter.com/1964Matov/status/1557686594131329024 5 ч
Террористы, захватившие ядерный объект в другой стране, заминировавшие его и угрожающие его взорвать, вместо того, чтобы быть ************* всем миром, заседают в совете безопасности ООН и обладают правом вето. Антиутопия стала реальностью. Увы.
Ще не так давно - захватили Чорнобильську ... А навколо базувалися їхні солдати та рили окопи з бліндажами у Рижому лісі - видно така річ , як загальновійськовий дозиметр солдатам Московії - невідомий ? Чи не вміють користуватися , чи у них спеціально позабирали