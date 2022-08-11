Генсек ООН Гутерріш оприлюднив заяву щодо ЗАЕС: Потрібна термінова домовленість щодо демілітаризації

Гутерріш заявив, що необхідно демілітаризувати територію атомної станції й домовитися про це якнайшвидше.

Про це повідомляється на сторінці ООН, передає Цензор.НЕТ.

"Я серйозно стурбований ситуацією, що розвивається на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї на півдні України. Я закликав усіх зацікавлених осіб проявити здоровий глузд і розум і не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку чи безпеку атомної станції – найбільшої у своєму роді в Європі.

На жаль, замість деескалації протягом останніх кількох днів надходили повідомлення про подальші глибоко тривожні інциденти, які, якщо вони триватимуть, можуть призвести до катастрофи.

Я закликаю збройні сили Російської Федерації та України негайно припинити будь-які військові дії в безпосередній близькості від заводу та не завдавати ударів по його об’єктах чи околицях.

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Я закликаю сторони вивести будь-який військовий персонал і обладнання з заводу та утриматися від подальшого розгортання сил або обладнання на місці. Об’єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції. Натомість потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території.

Організація Об’єднаних Націй продовжує повністю підтримувати важливу роботу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та його зусилля щодо забезпечення безпечної експлуатації Запорізької атомної електростанції. Я закликаю сторони надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний і безперешкодний доступ до місця.

Ми повинні чітко розуміти, що будь-яка потенційна шкода Запорізькій чи будь-яким іншим ядерним об’єктам в Україні чи будь-де ще може призвести до катастрофічних наслідків не лише для найближчих околиць, а й для регіону та за його межами. Це абсолютно неприйнятно", - йдеться в заяві Гутерріша.

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