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Новини Війна
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Генсек ООН Гутерріш оприлюднив заяву щодо ЗАЕС: Потрібна термінова домовленість щодо демілітаризації

заес

Гутерріш заявив, що необхідно демілітаризувати територію атомної станції й домовитися про це якнайшвидше.

Про це повідомляється на сторінці ООН, передає Цензор.НЕТ.

"Я серйозно стурбований ситуацією, що розвивається на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї на півдні України. Я закликав усіх зацікавлених осіб проявити здоровий глузд і розум і не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку чи безпеку атомної станції – найбільшої у своєму роді в Європі.

На жаль, замість деескалації протягом останніх кількох днів надходили повідомлення про подальші глибоко тривожні інциденти, які, якщо вони триватимуть, можуть призвести до катастрофи.

Я закликаю збройні сили Російської Федерації та України негайно припинити будь-які військові дії в безпосередній близькості від заводу та не завдавати ударів по його об’єктах чи околицях.

Читайте також: На ЗАЕС необхідно терміново відправити міжнародну місію, війська РФ ставлять під загрозу безпеку всього континенту, - Кулеба

Я закликаю сторони вивести будь-який військовий персонал і обладнання з заводу та утриматися від подальшого розгортання сил або обладнання на місці. Об’єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції. Натомість потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території.

Організація Об’єднаних Націй продовжує повністю підтримувати важливу роботу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та його зусилля щодо забезпечення безпечної експлуатації Запорізької атомної електростанції. Я закликаю сторони надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний і безперешкодний доступ до місця.

Ми повинні чітко розуміти, що будь-яка потенційна шкода Запорізькій чи будь-яким іншим ядерним об’єктам в Україні чи будь-де ще може призвести до катастрофічних наслідків не лише для найближчих околиць, а й для регіону та за його межами. Це абсолютно неприйнятно", - йдеться в заяві Гутерріша.

Також читайте: Гутерріш закликав надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

МАГАТЕ (728) ООН (3372) Гутерріш Антоніу (393) Запорізька АЕС (1424)


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Топ коментарі
+31
"Я закликаю сторони вивести будь-який військовий персонал і обладнання" - сторони? Гутерріш не в курсі яка "сторона" утримує АЄС у заручниках?
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11.08.2022 15:38 Відповісти
+30
ах ты козляра сиамская!!! не "обе стороны" надо заклыкать.... а тварь-раху !!!
или это еще не дошло до маразматика????
это ВСУ загнали в машинный зал свою технику и боеприпасы????
это ВСУ обстреливает станцию?
это ВСУ хреначит по Никополю и Марганцу с территории АЭС ???
обе стороны!???? что там делает раха????
все требования к *****... не просьбы - а именно требования!!!
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11.08.2022 15:41 Відповісти
+21
Йди нах,дебіл.
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11.08.2022 15:38 Відповісти
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І всі такі: ...ага, зараз же відведемо!
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11.08.2022 15:37 Відповісти
Цю організацію як Лігу Націй давно пора розпустити. вона нічого не вирішує і нічого не варта.
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11.08.2022 15:46 Відповісти
Йди нах,дебіл.
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11.08.2022 15:38 Відповісти
Вводь миротворців і не гунди
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11.08.2022 15:38 Відповісти
"Я закликаю сторони вивести будь-який військовий персонал і обладнання" - сторони? Гутерріш не в курсі яка "сторона" утримує АЄС у заручниках?
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11.08.2022 15:38 Відповісти
В ООН вибірковий зір: тут бачу, тут не бачу
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11.08.2022 15:41 Відповісти
Подвійні стандарти, подвійна мораль...
Все як завжди у лібералів.
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11.08.2022 15:45 Відповісти
Какой он либерал? Либерал это тот, кто защищает права людей, а не покрывает убийства. Какие нахрен стороны?
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11.08.2022 15:48 Відповісти
Надо ему ответить что украинского военного персонала и оборудования на станции нет. Пусть и дальше призывает.
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11.08.2022 15:44 Відповісти
терміново потрібна заява про те, що буде ще одна заява...
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11.08.2022 15:39 Відповісти
Миротворців ще введіть та заморозьте звільнення області на роки
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11.08.2022 15:40 Відповісти
ах ты козляра сиамская!!! не "обе стороны" надо заклыкать.... а тварь-раху !!!
или это еще не дошло до маразматика????
это ВСУ загнали в машинный зал свою технику и боеприпасы????
это ВСУ обстреливает станцию?
это ВСУ хреначит по Никополю и Марганцу с территории АЭС ???
обе стороны!???? что там делает раха????
все требования к *****... не просьбы - а именно требования!!!
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11.08.2022 15:41 Відповісти
Схоже, він закликає до розведення сил і до нескінчених перемовин... Що оркам і треба.
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11.08.2022 15:49 Відповісти
Пусть сначала ответит за Азов. За убийства военнопленных. Разводитор сраный.
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11.08.2022 15:54 Відповісти
Дебіл.
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11.08.2022 15:42 Відповісти
а чого він не закликає ***** вивести своїх орків з ЗАЕС? Чи їх присутність не заважає демілітарізації?
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11.08.2022 15:42 Відповісти
Бутьласка покажіть на що затна ООН, цей непотрібний світові орган. Всі угоди по ЗАЕС можете вирішувати але лише не зарахунок України не шановиний голово ООН.
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11.08.2022 15:43 Відповісти
Він вар'ят чи наркоман?
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11.08.2022 15:44 Відповісти
Кактарас.
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11.08.2022 15:48 Відповісти
Старе перелякане клоччя він
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11.08.2022 15:50 Відповісти
Коли руські вбивають і проводять геноцид українців, то це велика стурбованість, але загалом всім похер, коли може ує#ати АЕС і це заціпить усіх, треба демілітаризації, а не треба демілітаризації інших територій де вбивають українців, там все добре... там все під контролем, там всі віддихають...
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11.08.2022 15:44 Відповісти
Воно закликає сторони?ПЄТУШАРА!Політичний імпотент!Які сторони ,якщо там окрім рашистської погані нікого немає?БЕЗЗМІСТОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ.Оця заява ще раз підтверджує НІКЧЕМНІСТЬ оон.
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11.08.2022 15:44 Відповісти
Оно строит из себя объективность. Раша захватила украинскую АЭС, а он призывает стороны.
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11.08.2022 15:46 Відповісти
Пошел он за кораблем а то и дальше

Кацапы так и будут захватывать тогда

А потом ООН отводить "стороны"

Называется ползучая аннексия
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11.08.2022 15:48 Відповісти
Потрібна термінова домовленість щодо демілітаризації ...
--------------------------------------------------------------------------
Так и договаривайся.
Ты же Генсек, а не дворник.
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11.08.2022 15:52 Відповісти
Когда Раша в газовую войну с Украиной отключила газ зимой никто не вспомнил о гуманитарном. Как только крымские татары подорвали электроопоры в Крыму сразу вылезли все. И старая ************ Шмеркель и ОБСЕ и ООН.

Без света это не гуманитарно. Зато геноцид крымских татар гуманитарно. Когда вы уже все повыздыхаете тварюки лицемерные.
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11.08.2022 15:52 Відповісти
Вывести орковские войска со станции и города Энергодар. Оставить местный украинский персонал станции для обеспечения работы станции в энергосистеме Украины. Ввести представителей МАГАТЭ. Расставить по периметру миротворцев со стран, не поддерживающих агрессора. Объявить бесполетную зону над станцией. Только в таком случае ООН себя и мир сможет окончательно не похоронить.
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11.08.2022 15:53 Відповісти
Демілітаризація? А як її провести?Стріляти неможна, кацап сам звідти не забереться.Дустом там посипати, чи як?
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11.08.2022 15:53 Відповісти
Голова правління колгоспу ООН Гутареш закликає: домовлятися на умовах Кремля, за рахунок поступок України? Колгоспу доводили житнецю Європи до голододу, а ООН закликає, стурбоване і т.п. підчас ескалації агресором військових конфліктів і чомусь завжди грає на стороні загарбники - закликає жертву вести себе стримано щодо насильника.
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11.08.2022 15:53 Відповісти
Вони вже, довбаки, наших полонених захистили. Нахєр ті гітеріші разом з всякими оонами, обеесєшками і всесвітніми організаціями охорони здоров'я. Туди ж і гамністі інтернешенел. Усі ці покидьки щільно сидять на маскальських прутнях із усіх сил відпрацьовують криваві рублі. Ганьба!
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11.08.2022 15:55 Відповісти
Атчаянньій, атчаянньій антоха!
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11.08.2022 15:58 Відповісти
этот Гутерриш не совсем понимает свой долг и свои обязанности на этом посту.Он обязан ТРЕБОВАТЬ,а не призывать.И обязан применить военные формирования ООН ,если нарушитель "не понимает".Все эти призывы-кликушество и не более.Ни один призыв этого чиновника в этом военном вопросе не был "услышан" агрессором,потому как все призывы были "беззубыми." агрессор даже не был изгнан из Совбеза ООН.КУроме того,этот персонаж предлагает вывести "обе военные стороны" из ЗАЭС.Вопрос-он что,совсем бестолковый и не понимает,что там только ОДНА сторона-российская?.Второе,как станция может находиться без контроля ООН на протяжении ВСМЕЙ ВОЙНЫ???? .Или менять этого персонажа на более толкового и решительного или мир увидит атомную катастрофу покруче,чем Чернобыльская и все эти "гутерриши" должзны будут отвечать перед судом за невыполнение своих обязанностей,а всё военное и политическое руководство россии как виновников.
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11.08.2022 16:13 Відповісти
У всiх цих гуттiерешiв , шлендерiв ,та iншоi гидоти трудовi книжки лежать в газпромi , то що можна ще очiкувати ? Едина надiя на нашi збройнi сили ,на помiч вiд американських друзiв.
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11.08.2022 16:16 Відповісти
Губошльоп ООНівський
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11.08.2022 16:27 Відповісти
лайно, він не знає хто захопив ЗАЄС і якій державі вона належить , навіщо такого дурня вибирати
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11.08.2022 16:33 Відповісти
а турнуть кацапов с магате слабо? это ж уже не "мирное использование атомной энергетики". запретить постройки\обслуживание станций и т.п.
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11.08.2022 16:49 Відповісти
Prizivaet ''storoni'' ubratj vooruzenije. Izvinite za virazenie, no etot Guljasš ne paštet, a gandon poslednii. Prizval bi urodov parasenskih ubratsja, no net- kiska tonka ili prosto gandon!
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11.08.2022 18:29 Відповісти
Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·

https://twitter.com/Ogrysko/status/1557747027395522560 1 ч

ООНівський дебілізм про «дві сторони» вже починає дратувати. Ця організація давно вичерпала себе і після поразки росії має бути списана в історичний архів. Оновлена і розширена НАТО має стати «справедливим міжнародним поліцейським» для покарання порушників
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11.08.2022 19:29 Відповісти
Це він сам з собою розмовляє?
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11.08.2022 19:36 Відповісти
Владимир Матов

@1964Matov

·

https://twitter.com/1964Matov/status/1557686594131329024 5 ч

Террористы, захватившие ядерный объект в другой стране, заминировавшие его и угрожающие его взорвать, вместо того, чтобы быть ************* всем миром, заседают в совете безопасности ООН и обладают правом вето. Антиутопия стала реальностью. Увы.
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11.08.2022 19:36 Відповісти
А що перший раз ?
Ще не так давно - захватили Чорнобильську ... А навколо базувалися їхні солдати та рили окопи з бліндажами у Рижому лісі - видно така річ , як загальновійськовий дозиметр солдатам Московії - невідомий ? Чи не вміють користуватися , чи у них спеціально позабирали
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11.08.2022 20:26 Відповісти
Сподіваюся, весільний генерал Гуттеріш вказав достатньо адрес, за якими його можна послати в сраку, бо черга стримко росте.
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11.08.2022 19:58 Відповісти
Півень проспав ранок і раптом закукурікав.
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11.08.2022 20:33 Відповісти
Є неписане правили - з терористами не домовляються!
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11.08.2022 21:01 Відповісти
 
 