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Гутерріш закликав надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

заес

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав надати міжнародним інспекторам - Міжнародному агентству з атомної енергії ООН (МАГАТЕ) - доступ до Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на виступ Гутерріша на пресконференції в Японії, де він був присутній на меморіальній церемонії миру в Хіросімі, присвяченій роковинам атомного бомбардування.

"Будь-який напад на атомну станцію - це самогубство… Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх його зусиллях щодо створення умов стабілізації станції", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС, - Зеленський

Автор: 

МАГАТЕ (721) ООН (3365) Гутерріш Антоніу (392) Запорізька АЕС (1415)


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Топ коментарі
+15
Гутариш закликав? До кого звернення, кого закликав? Не повідомляється? Напевно, Зеленського закликав надати...Чому звертаються до жертви, адвокатують агресору?
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08.08.2022 07:18
+14
Кого він закликав? До неба спитав?
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08.08.2022 07:20
+8
Призвал, осудил, заклеймил, раскритиковал, облаял, сожаление, обеспокоенность, озабоченность, встревоженность - да *****, сколько можно гнать эту пустопорожнюю болтовню. Какое-то ничтожество плюет вам прямо в рожу, ссыт на голову и вы ничего не можете сделать. Международные институты типа ООН, МАГАТЭ и пр. себя дискредитировали и должны быть ликвидированы
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08.08.2022 09:09
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Гутариш закликав? До кого звернення, кого закликав? Не повідомляється? Напевно, Зеленського закликав надати...Чому звертаються до жертви, адвокатують агресору?
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08.08.2022 07:18 Відповісти
Кого він закликав? До неба спитав?
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08.08.2022 07:20 Відповісти
Точно, обратился к Межгаликтической коалиции...
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08.08.2022 08:17 Відповісти
Якийсь покидьок васільєв, командуючий сворою,яка захопила ЗАЕС каже що ця земля буде чи росєйською,чи випаленою пустелею. Оце трешак
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08.08.2022 07:22 Відповісти
Можно послання
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08.08.2022 07:35 Відповісти
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/komandir-okupantiv-zaes-tut-bude-chi-rosijska-zemlja-chi-vipalena-pustelja.html
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08.08.2022 07:52 Відповісти
Когда уже эти идиоты поймут что росянского больше нигде ничего не будет.
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08.08.2022 08:11 Відповісти
візьміть посередником Червоний Хрест і папу, і все буде ок!
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08.08.2022 08:01 Відповісти
Так тихенько закликав,що не чутно до кого звертається,враження,боїться чи невдобно назвати речі своїми іменами.
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08.08.2022 08:17 Відповісти
Голосніше потрібно закликати, голосніше гармат 152 калібру, голосніше «ураганів», «градів», «смерчів» та всякого іншого лайна, що верещить з екранів зомбоящиків.
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08.08.2022 08:20 Відповісти
Призвал, осудил, заклеймил, раскритиковал, облаял, сожаление, обеспокоенность, озабоченность, встревоженность - да *****, сколько можно гнать эту пустопорожнюю болтовню. Какое-то ничтожество плюет вам прямо в рожу, ссыт на голову и вы ничего не можете сделать. Международные институты типа ООН, МАГАТЭ и пр. себя дискредитировали и должны быть ликвидированы
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08.08.2022 09:09 Відповісти
Ну чи не ІДІОТ !!!

Ідіот - людина, що страждає глибокою формою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C розумової відсталості (олігофренією) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96%D1%8F ідіотією .
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08.08.2022 09:15 Відповісти
вести с дурдома !!!
///
выступая перед захватчиками, генерал-майор армии параши валера васильев заявил, что хремль ведет полномасштабную войну против Украины за "право существования руцкого народа и право жить в мире со всеми"

"Эту станцию строили руцкие люди для всех братьев-славян, а теперь нацисты решили декоммунизировать наше общее прошлое. Тут будет или руцкая свободная земля, или выжженная земля. Вы, солдаты руцкой армии, должны быть готовы выполнить важный приказ. Мы заминировали все важные объекты ЗАЭС, и мы не скрываем этого от врага. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Вы должны понимать, что другого пути у нас нет. Если будет самый жесткий приказ - мы должны выполнить его с честью"

гандон драный, тварь пафосная...
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08.08.2022 09:35 Відповісти
Судячи з історії ведення росіянами війн - генерал перед підривом АЕС надіється звіди "здриснуть" "з честю" покинувши своїх солдат напризволяще!
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08.08.2022 10:54 Відповісти
таваріщ валєра васільєв цим висловлюванням підписав собі вирок. патріоти України на місті страти цього виродка-андрофага залишать відповідну записочку.
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08.08.2022 10:17 Відповісти
Еленовку уже начали расследовать ззакликатели?
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08.08.2022 10:22 Відповісти
Ага! І висловив глибоке занепокоїння.🤮
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08.08.2022 11:38 Відповісти
Слизняки довбойобні. Догралися, що на ЗАЕС засіли террористи! Більше соплі жуйте, дебіли!
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08.08.2022 12:05 Відповісти
 
 