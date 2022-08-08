Гутерріш закликав надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав надати міжнародним інспекторам - Міжнародному агентству з атомної енергії ООН (МАГАТЕ) - доступ до Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на виступ Гутерріша на пресконференції в Японії, де він був присутній на меморіальній церемонії миру в Хіросімі, присвяченій роковинам атомного бомбардування.

"Будь-який напад на атомну станцію - це самогубство… Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх його зусиллях щодо створення умов стабілізації станції", - йдеться в повідомленні.

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