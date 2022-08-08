Гутерріш закликав надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав надати міжнародним інспекторам - Міжнародному агентству з атомної енергії ООН (МАГАТЕ) - доступ до Запорізької АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на виступ Гутерріша на пресконференції в Японії, де він був присутній на меморіальній церемонії миру в Хіросімі, присвяченій роковинам атомного бомбардування.
"Будь-який напад на атомну станцію - це самогубство… Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх його зусиллях щодо створення умов стабілізації станції", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Николай Нестор Нагорняк
показати весь коментар08.08.2022 07:18 Посилання
+14 vadyan
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+8 Виктор Одессит #314806
показати весь коментар08.08.2022 09:09 Посилання
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Ідіот - людина, що страждає глибокою формою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C розумової відсталості (олігофренією) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96%D1%8F ідіотією .
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выступая перед захватчиками, генерал-майор армии параши валера васильев заявил, что хремль ведет полномасштабную войну против Украины за "право существования руцкого народа и право жить в мире со всеми"
"Эту станцию строили руцкие люди для всех братьев-славян, а теперь нацисты решили декоммунизировать наше общее прошлое. Тут будет или руцкая свободная земля, или выжженная земля. Вы, солдаты руцкой армии, должны быть готовы выполнить важный приказ. Мы заминировали все важные объекты ЗАЭС, и мы не скрываем этого от врага. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Вы должны понимать, что другого пути у нас нет. Если будет самый жесткий приказ - мы должны выполнить его с честью"
гандон драный, тварь пафосная...