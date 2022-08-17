РУС
Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов, - пресс-служба ООН

Генсек ООН приехал во Львов для встречи с двумя президентами.

Об этом сообщили на странице офиса пресс-секретаря генерального секретаря ООН в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Как известно, у генерального секретаря Организации объединенных наций запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Антониу Гутерриш приехал во Львов, где завтра встретится с Зеленским и Эрдоганом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Эрдоган по приглашению Зеленского совершит однодневный рабочий визит во Львов 18 августа. В ходе переговоров лидеры обсудят все аспекты турецко-украинских отношений, имеющих уровень стратегического партнерства, и рассмотрят потенциальные шаги, направленные на активную поддержку деятельности механизма, сформированного для экспорта украинского зерна на мировые рынки.

