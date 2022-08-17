Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов, - пресс-служба ООН
Генсек ООН приехал во Львов для встречи с двумя президентами.
Об этом сообщили на странице офиса пресс-секретаря генерального секретаря ООН в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Как известно, у генерального секретаря Организации объединенных наций запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
"Антониу Гутерриш приехал во Львов, где завтра встретится с Зеленским и Эрдоганом", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Эрдоган по приглашению Зеленского совершит однодневный рабочий визит во Львов 18 августа. В ходе переговоров лидеры обсудят все аспекты турецко-украинских отношений, имеющих уровень стратегического партнерства, и рассмотрят потенциальные шаги, направленные на активную поддержку деятельности механизма, сформированного для экспорта украинского зерна на мировые рынки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
‼️‼️‼️ДАВИДЮК: Ердоган і Гуттереш бояться їхати в Київ, треба добивати путіна, світ боїться росію
https://youtu.be/uNeaIcRWISs
17 авг. 2022 г. В ефірі 24 каналу політолог Микола Давидюк вважає, що генсек ООН Гуттереш та президент Туреччини Ердоган бояться їхати в Київ, тому зустріч буде у Львові. Він закликав не піддаватись тиску на цій зустрічі.
До западу - це ви ж хутіна виростили ‼️‼️
Воно ніна шо не здатне і ні на шо не впли ває. Як і взагалі ота кончена ООН. Рашистські тварі у раді безпеки? Фюрера ще туди посадіть
https://www.youtube.com/watch?v=P58mgRbtWuM Казка від Діда Стаса | Про агента 00Z
і місце зустрічі (чому не Київ??)
і Ердоган з Гутерешем... і більш нікого ! нікого хто міг би підказати нарцису де лестощі а де не вся правда... де сир в цій мишоловці...
хоча.... після недавніх одкровеній боневтіка... здається ніхто і нічого не можуть вплинути на самовпевненість напольёна у своїй геніальності і неперевершеності...