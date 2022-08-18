Почалися перемовини Ердогана та Зеленського у Львові. ВIДЕО
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прибув до Львова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке новинне агентство Anadolu.
За повідомленням, президент Ердоган прилетів до польського Жешува, а звідти наземним транспортом проїхав до Львова.
Ердогана супроводжують міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Дьонмез, міністр оборони Хулусі Акар, керівник Національної розвідувальної організації Хакан Фідан, генеральний директор Baykar Халук Байрактар та інші високопосадовці.
За повідомленням турецького телеканалу A Haber, переговори президента Туреччини Ердогана та глави України Володимира Зеленського розпочалися о 14:40.
Передбачається, що після переговорів у форматі віч-на-віч з президентом України Володимиром Зеленським відбудеться їх тристороння зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш приїхав до Львова напередодні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вот бункерный был вынужден двойника в Иран гонять.
я сам обманываться рад" (суперпрезик)
Z V O знайомі букви
"Вопрос в редакцию нашей газеты:
- А "*****" разве не слитно пишется? Направление же, как "налево" или "направо".
Отвечаем:
- Алексей, вообще это спорный вопрос по поводу правописания таких выражений. С одной стороны, это можно рассматривать как сторону (налево, направо, как ты говорил), с другой - как конкретное направление на место (на Берлин). Следует улавливать тонкую грань в использовании вариантов "*****" и "на ***". Существует наречие "*****". Оно имеет смысл "зачем". Также есть одноимённое междометие, которое используется просто для связки слов в предложении. Надень шапку, *****, а то простудишься. В отличие от наречия, "на ***" надо понимать буквально. В любом случае, существует проверочное слово " в жопу". Если сомневаетесь, как грамотно написать деловое письмо, замените "на ***" на "в жопу". Если при этом смысл не изменился, то надо писать раздельно. А если "*****" можно безболезненно удалить из текста, то пишется слитно и выделяется, *****, запятыми."
капітулейшнмир нам принес
воно зараз з борідкою і у футболочці...
Згадайте історію, Туреччина ніколи не була другом України.
Кто даёт волшебства уроки,
У волшебника Сулеймана
Всё по-честному, без обмана,
Всё по-честному, без обмана
У волшебника Сулеймана.(с)
якщо погодять припинення вогню, Україні кінець.
Моя країна, мої 7 мільярдів доларів...
Розвідка мабуть не дуже добре працює у турків, як і у фуйла.
---
*(так-так, знаю, не злили, самим треба було його кудись діти, але могли якось більше преференцій вичавити).
И слава богу, что байрактары у нас а, не у рашки.
указания президент Турции.