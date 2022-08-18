Почалися перемовини Ердогана та Зеленського у Львові. ВIДЕО

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прибув до Львова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке новинне агентство Anadolu.

За повідомленням, президент Ердоган прилетів до польського Жешува, а звідти наземним транспортом проїхав до Львова.

Ердогана супроводжують міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Дьонмез, міністр оборони Хулусі Акар, керівник Національної розвідувальної організації Хакан Фідан, генеральний директор Baykar Халук Байрактар ​​та інші високопосадовці.

За повідомленням турецького телеканалу A Haber, переговори президента Туреччини Ердогана та глави України Володимира Зеленського розпочалися о 14:40.

Передбачається, що після переговорів у форматі віч-на-віч з президентом України Володимиром Зеленським відбудеться їх тристороння зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш приїхав до Львова напередодні.