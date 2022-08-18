УКР
Почалися перемовини Ердогана та Зеленського у Львові. ВIДЕО

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прибув до Львова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке новинне агентство Anadolu.

За повідомленням, президент Ердоган прилетів до польського Жешува, а звідти наземним транспортом проїхав до Львова.

Ердогана супроводжують міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Дьонмез, міністр оборони Хулусі Акар, керівник Національної розвідувальної організації Хакан Фідан, генеральний директор Baykar Халук Байрактар ​​та інші високопосадовці.

За повідомленням турецького телеканалу A Haber, переговори президента Туреччини Ердогана та глави України Володимира Зеленського розпочалися о 14:40.

Передбачається, що після переговорів у форматі віч-на-віч з президентом України Володимиром Зеленським відбудеться їх тристороння зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш приїхав до Львова напередодні.

+28
точно надурят нашего суперпереговощика.
показати весь коментар
18.08.2022 15:20 Відповісти
+27
Бо Ердоган знав,що його зразу повезуть в Бучу Ірпінь і т д.Потім вже треба було визнавати на якій ти стороні,а так можна сидіти на двох стільцях і розказувати що не все так однозначно.
показати весь коментар
18.08.2022 15:39 Відповісти
+23
Интересно, а почему все президенты с ЕС, включая Джонсона, сами ехали к Зеле в Киев на поезде, но не Эрдоган. К Эрдогану чухает сам Зеля. Я бы на месте Джонсона обиделся.
показати весь коментар
18.08.2022 15:19 Відповісти
Интересно, а почему все президенты с ЕС, включая Джонсона, сами ехали к Зеле в Киев на поезде, но не Эрдоган. К Эрдогану чухает сам Зеля. Я бы на месте Джонсона обиделся.
показати весь коментар
18.08.2022 15:19 Відповісти
Принизили нашого перемовника . Наче Київ вже не столиця України. Натяк на мрії *****?
показати весь коментар
18.08.2022 15:33 Відповісти
Бо Ердоган знав,що його зразу повезуть в Бучу Ірпінь і т д.Потім вже треба було визнавати на якій ти стороні,а так можна сидіти на двох стільцях і розказувати що не все так однозначно.
показати весь коментар
18.08.2022 15:39 Відповісти
Зеленский не в изоляции. Хочет, летит в Турцию, хочет, принимает в Украине... Как договорились.
А вот бункерный был вынужден двойника в Иран гонять.
показати весь коментар
18.08.2022 17:41 Відповісти
точно надурят нашего суперпереговощика.
показати весь коментар
18.08.2022 15:20 Відповісти
"ах обмануть меня не трудно
я сам обманываться рад" (суперпрезик)
показати весь коментар
18.08.2022 15:21 Відповісти
зеля -поц .по-любэ....
показати весь коментар
18.08.2022 15:35 Відповісти
а при чём тут зилинский? где дерьмак и его игривая обезьянка с абрамовичем?
показати весь коментар
18.08.2022 15:20 Відповісти
тихо..вони там голосом за кадром у вушко шепотять))
показати весь коментар
18.08.2022 15:49 Відповісти
а ердоганчик таке саме сцикло, як і ZV; боїться їхати до Києва, щоб його дружбан пуйло іскандерами не накрив.
показати весь коментар
18.08.2022 15:22 Відповісти
ой..шось пазлики склались ЗВО
Z V O знайомі букви
показати весь коментар
18.08.2022 15:52 Відповісти
Шел бы Эрдоган *****
показати весь коментар
18.08.2022 15:22 Відповісти
тут пишется раздельно ))
"Вопрос в редакцию нашей газеты:
- А "*****" разве не слитно пишется? Направление же, как "налево" или "направо".
Отвечаем:
- Алексей, вообще это спорный вопрос по поводу правописания таких выражений. С одной стороны, это можно рассматривать как сторону (налево, направо, как ты говорил), с другой - как конкретное направление на место (на Берлин). Следует улавливать тонкую грань в использовании вариантов "*****" и "на ***". Существует наречие "*****". Оно имеет смысл "зачем". Также есть одноимённое междометие, которое используется просто для связки слов в предложении. Надень шапку, *****, а то простудишься. В отличие от наречия, "на ***" надо понимать буквально. В любом случае, существует проверочное слово " в жопу". Если сомневаетесь, как грамотно написать деловое письмо, замените "на ***" на "в жопу". Если при этом смысл не изменился, то надо писать раздельно. А если "*****" можно безболезненно удалить из текста, то пишется слитно и выделяется, *****, запятыми."
показати весь коментар
18.08.2022 15:29 Відповісти
он прогулял урок по теме - наречия
показати весь коментар
18.08.2022 15:32 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 15:46 Відповісти
ні..якщщо можна вставити поміж ними слово..наприклад - зелений
показати весь коментар
18.08.2022 15:53 Відповісти
ti sam ******* ***** ili zaxu
показати весь коментар
18.08.2022 18:41 Відповісти
А что Эрдоган может предложить: Вофка давай заканчивай вайну, Вофка Вофкович, очинь недаволен. Вази Африка зерно, нюхай кокс, кюшай шишлик - машлик
показати весь коментар
18.08.2022 15:22 Відповісти
"Голуб миру" приїхав переконувати "найвеличнішого" в тому, що в очах ху№ла досі мир.
показати весь коментар
18.08.2022 15:23 Відповісти
Пердоган пусть сам бы ехал в Киев, европейские лидеры ездили, включая и очень возрастных
показати весь коментар
18.08.2022 15:23 Відповісти
Твои европейские лидеры(почти все), также предлагали Зеленскому капитулировать в первые дни вторжения. Какая же короткая память. Неблагодарность не приветствуется.
показати весь коментар
18.08.2022 17:43 Відповісти
пошел бы ***** ты сам
показати весь коментар
18.08.2022 18:42 Відповісти
Пєрдоган це посібник *****, які переговори?
показати весь коментар
18.08.2022 15:23 Відповісти
Оху..еть президент страны в НАТО, лижет пердак *****
показати весь коментар
18.08.2022 15:25 Відповісти
Все закончится как обычно - договорятся договариваться....
показати весь коментар
18.08.2022 15:24 Відповісти
А чого це він поголився, може капітулейшн мир нам принес
показати весь коментар
18.08.2022 15:24 Відповісти
фото на заставці архівне...
воно зараз з борідкою і у футболочці...
показати весь коментар
18.08.2022 15:36 Відповісти
Який такий формат віч-на-віч? А Єрмак? З
показати весь коментар
18.08.2022 15:24 Відповісти
А Ярмак буде під столом.
показати весь коментар
18.08.2022 15:35 Відповісти
В жопе у вовы...
показати весь коментар
18.08.2022 15:39 Відповісти
Будь-які подібні переговори слід проводити у присутності справжніх союзників - ВБ та США.
Згадайте історію, Туреччина ніколи не була другом України.
показати весь коментар
18.08.2022 15:26 Відповісти
Не дай Боже, ця **** зелена погодиться на якісь перемовини з #уйлом.
показати весь коментар
18.08.2022 15:26 Відповісти
Та не на перемовини, а на капитуляцию.
показати весь коментар
18.08.2022 16:54 Відповісти
ну то хай сам і капітулює .
показати весь коментар
18.08.2022 17:04 Відповісти
А чего не в Харькове? Чего не в Еленовке? Львовяны, гоните етого путинского холуя с Украины
показати весь коментар
18.08.2022 15:27 Відповісти
Трбто Ірпінь не покажуть,західні змі до речі акцентували що Ердоган для Зеленского важлив що навіть згодився в Львів поїхати,цікаво чому так?
показати весь коментар
18.08.2022 15:27 Відповісти
Будут ху.йловское перемирие втюхивать. Завтра срочно должен приехать Борис!
показати весь коментар
18.08.2022 15:27 Відповісти
Формат віч - на - віч, - це вже про щось говорить.
показати весь коментар
18.08.2022 15:28 Відповісти
Про чергову брехню - Вова не знає турецької...
показати весь коментар
18.08.2022 17:30 Відповісти
Я единственный на востоке,

Кто даёт волшебства уроки,

У волшебника Сулеймана

Всё по-честному, без обмана,

Всё по-честному, без обмана

У волшебника Сулеймана.(с)
показати весь коментар
18.08.2022 15:29 Відповісти
Наверное Ердоган и Гуттерюш приехали рассказать как прошли ихние договоренности по освобождению Азова в Мариуполе а потом в Еленовке?
показати весь коментар
18.08.2022 15:29 Відповісти
Дуже чітко прослідковується шантаж ЗАЕС та обстріли з цими перемовинами.
якщо погодять припинення вогню, Україні кінець.
показати весь коментар
18.08.2022 15:29 Відповісти
Тому у складі делегації від Туреччини міністр енергетики, буде на пальцях бубочці розказувати, що АЕС необхідно демелітаризовувати, про необхідність зустрчі з бункерною молю, але ж на умовах хремля
показати весь коментар
18.08.2022 16:45 Відповісти
Привіз капітуляцію від ***** ?
показати весь коментар
18.08.2022 15:31 Відповісти
ні...хоче ***** привезти капітуляцію від боневтіка
показати весь коментар
18.08.2022 15:37 Відповісти
"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!" - Аль Капоне
показати весь коментар
18.08.2022 15:31 Відповісти
Продовженням війни буде війна Туреччини і рашки, тому Ердоган спробує умовити Зелю якомога довше воювати з путіним.(але це все до лампочки)
показати весь коментар
18.08.2022 15:32 Відповісти
За що будуть воювати? За краснодарський край?
показати весь коментар
18.08.2022 15:39 Відповісти
За шторами будут Ермак с Арахамом прятаться - один на один Зеленский будет заикаться...
показати весь коментар
18.08.2022 15:44 Відповісти
Между Турцией Эрдогана и Россией война может быть только за места на Черемушкинском рынке!
показати весь коментар
18.08.2022 15:45 Відповісти
скоро з кожного утюга надапростаперестатьстрелятьєтапорохнаживаетсянавайне
показати весь коментар
18.08.2022 15:33 Відповісти
Єлдоган: Зе, ті открівать полужопій Хутін, наклоняться, смотреть в очко, а потом ехать в Анталія с жена. Мір, дружба, кебаб!
показати весь коментар
18.08.2022 15:34 Відповісти
опять будет оппоненту в "глаза" глядеть? Эрдоган за счет Украины свои "шкурняки" решает и цену себе набивает, а Зеля что может? Какие у него козыря есть на этих переговорах? По-моему Зеленский без ВСУ голый фраер.
показати весь коментар
18.08.2022 15:36 Відповісти
Эрдоган должен устроить встречу между Зеленским и путиным один на один в Стамбуле. На встрече путин хочет угрожать взорвать запорожскую аэс, и заставлять Зеленского подписать перемирие на текущих границах. Нельзя идти на эту встречу. Или только в присутствии посредников: Англии, Сша, Германии и Франции.
показати весь коментар
18.08.2022 15:37 Відповісти
Ердоган дума що наш Бонапарт Боневтік такий же диктатор як і він і фуйло.
Моя країна, мої 7 мільярдів доларів...
Розвідка мабуть не дуже добре працює у турків, як і у фуйла.
показати весь коментар
18.08.2022 15:37 Відповісти
Не перемовини,а умовини до капітуляції.
показати весь коментар
18.08.2022 15:38 Відповісти
Эврей і Турок два представника хитрющих народів будуть думати як по красотє об'єгорити ***** так щоб той навіть не зрозумів,що його потехенько насаджають очком на пляшку з під совєтского молока👉👌
показати весь коментар
18.08.2022 15:40 Відповісти
треба тому ООНівцю на голову насрати він все рівно нічого не помітить
показати весь коментар
18.08.2022 15:41 Відповісти
Краще б це підступне жабеня десь по дорозі загинуло.
показати весь коментар
18.08.2022 15:42 Відповісти
Будет хорошо,если Зеля на встрече с Эрдоганом будет молча слушать,не произнося ни звука в ответ!
показати весь коментар
18.08.2022 15:44 Відповісти
коксу не давати - він буде лише мекати
показати весь коментар
18.08.2022 15:51 Відповісти
Краще нехай Зе щось незрозуміле мекає , чим щось говорить по суті
показати весь коментар
18.08.2022 16:45 Відповісти
А як же: "ми не будемо вести перемовин якщо наших полонених азовців буде вбито? "
показати весь коментар
18.08.2022 15:44 Відповісти
нутром чувствую добром это не кончится
показати весь коментар
18.08.2022 15:53 Відповісти
Злили азовців і зерно*. Шо Зєля здасть цього разу? А то ще ЗСУ в наступ піде..

---
*(так-так, знаю, не злили, самим треба було його кудись діти, але могли якось більше преференцій вичавити).
показати весь коментар
18.08.2022 15:54 Відповісти
От буде ржака, якшо він Крим туркам перепише.
показати весь коментар
18.08.2022 15:56 Відповісти
я нічому не здивуюсь..
показати весь коментар
18.08.2022 16:09 Відповісти
Зеля ! Херсон, Одеса та Миколаїв це не Лівобережжя !
показати весь коментар
18.08.2022 15:59 Відповісти
какоже зеленский слабый. поперся сразу же на переговоры очкошник. фу бл...ь не Казак он - очередное понаеховшеееее.....
показати весь коментар
18.08.2022 16:14 Відповісти
Я с комментами подзадержусь. Пока ничего не ясно.
И слава богу, что байрактары у нас а, не у рашки.
показати весь коментар
18.08.2022 16:19 Відповісти
Зараз всьому Львову треба ховатися,бо в омані переговарювався,може для нього наш літак збили. Сегодня,как даст,что у завтра будет формула ердоганмайера+Крим150лет не трогать хаймерсами,и вектор наш на марс.А серйозно-азовців,нехай звільнить на зараз.АЗС нехай звільнять морскі котики,а то тільки у бойовиках файно показують.
показати весь коментар
18.08.2022 16:30 Відповісти
Если вместе с Эрдоганом приехал Хакан Фидан, ****** Акар и Халук Байрактар значит Украина победит 🔥
показати весь коментар
18.08.2022 16:34 Відповісти
да вы прав
показати весь коментар
18.08.2022 18:45 Відповісти
Выходит, что президент Украины на подсобках , где солирует и даёт
указания президент Турции.
показати весь коментар
18.08.2022 16:48 Відповісти
Разводняк пошел.
показати весь коментар
18.08.2022 16:58 Відповісти
 
 