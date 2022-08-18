Ердоган запросить Зеленського на переговори з Путіним. Росія нібито готова, - CNN Turk
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі у Львові обговорюватиме з президентом Володимиром Зеленським можливість прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє турецький канал CNN Turk, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Видання повідомило, що нібито напередодні саміту Зеленського, Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у Львові "спостерігається, що Росія готова пом'якшувати свою жорстку позицію" у питанні прямих переговорів глави Кремля та українського президента.
Журналісти заявили з посиланням на неназвані джерела у РФ про те, що Путін нібито натякнув на переговорах з Ердоганом 5 серпня, що може зустрітися із Зеленським.
"Тепер, щоб зупинити війну, російська сторона заявила: "По-перше, лідери можуть обговорити та визначити дорожню карту. Потім делегації можуть розпочати роботу з втілення цієї дорожньої карти у життя", - зазначили на каналі.
Нагадаємо, сьогодні у Львові відбудуться тристоронні переговори між президентами України і Туреччини Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом, а також генсеком ООН Антоніу Гутеррешом.
Він перший побіжіть домовлятися з ворогом!
Чувствуете сюр? Одна страна напала на другую. Полгода ведёт захватническую войну, нацеленную на уничтожение государственности и народа, но вы только в ответ по ней не стреляйте.
А то Путин расстроится.
А нам еще с ним бизнес вести. Да и вообще - зачем усугублять? *****.
А мы скажем, что Украина, украинская армия и украинские спецслужбы имеет полное моральное и юридическое право проводить демилитаризацию и денацификацию России в любой её точке. Хоть в Белгороде, хоть в Екатеринбурге, хоть во Владивостоке. И так же проводить любые мероприятия по дестабилизации внутренней обстановки страны-террориста.
На этой войне будет только один победитель. И победу он одержит только на поле боя. Силой. Спустя 6 месяцев этой бойни западным мыслителям пора бы это понять. Пока же для понимания этой простой истины у западных коллег все еще наблюдается ярко выраженный дефицит совести.
А миллиардные репарации кто заплатит?Запад?
Письмо казаков султану.
Слава Україні! Смерть російським окупантам!
А теперь посмотрим шо на переговорах нам споёт наш так званый голобородько… шо то мне стрёмно земляки.
Убираются в наРФию, убирают после себя, извиняются все поголовно на коленях и выплата репараций. Мы готовы на этих условиях проводить переговоры.