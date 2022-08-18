Ердоган запросить Зеленського на переговори з Путіним. Росія нібито готова, - CNN Turk

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі у Львові обговорюватиме з президентом Володимиром Зеленським можливість прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє турецький канал CNN Turk, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Видання повідомило, що нібито напередодні саміту Зеленського, Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у Львові "спостерігається, що Росія готова пом'якшувати свою жорстку позицію" у питанні прямих переговорів глави Кремля та українського президента.

Журналісти заявили з посиланням на неназвані джерела у РФ про те, що Путін нібито натякнув на переговорах з Ердоганом 5 серпня, що може зустрітися із Зеленським.

"Тепер, щоб зупинити війну, російська сторона заявила: "По-перше, лідери можуть обговорити та визначити дорожню карту. Потім делегації можуть розпочати роботу з втілення цієї дорожньої карти у життя", - зазначили на каналі.

Нагадаємо, сьогодні у Львові відбудуться тристоронні переговори між президентами України і Туреччини Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом, а також генсеком ООН Антоніу Гутеррешом.