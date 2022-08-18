РУС
Начались переговоры Эрдогана и Зеленского во Львове. ВИДЕО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое новостное агентство Anadolu.

По сообщению, президент Эрдоган прилетел в польский Жешув, а оттуда наземным транспортом проехал во Львов.

Эрдогана сопровождают министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дьонмез, министр обороны Хулуси Акар, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, генеральный директор Baykar Халук Байрактар и другие чиновники.

По сообщению турецкого телеканала A Haber, переговоры президента Турции Эрдогана и главы Владимира Зеленского начались в 14:40.

Предполагается, что после переговоров в формате тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится их трехсторонняя встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов накануне.

+28
точно надурят нашего суперпереговощика.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:20 Ответить
+27
Бо Ердоган знав,що його зразу повезуть в Бучу Ірпінь і т д.Потім вже треба було визнавати на якій ти стороні,а так можна сидіти на двох стільцях і розказувати що не все так однозначно.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:39 Ответить
+23
Интересно, а почему все президенты с ЕС, включая Джонсона, сами ехали к Зеле в Киев на поезде, но не Эрдоган. К Эрдогану чухает сам Зеля. Я бы на месте Джонсона обиделся.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:19 Ответить
Интересно, а почему все президенты с ЕС, включая Джонсона, сами ехали к Зеле в Киев на поезде, но не Эрдоган. К Эрдогану чухает сам Зеля. Я бы на месте Джонсона обиделся.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:19 Ответить
Принизили нашого перемовника . Наче Київ вже не столиця України. Натяк на мрії *****?
показать весь комментарий
18.08.2022 15:33 Ответить
Бо Ердоган знав,що його зразу повезуть в Бучу Ірпінь і т д.Потім вже треба було визнавати на якій ти стороні,а так можна сидіти на двох стільцях і розказувати що не все так однозначно.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:39 Ответить
Зеленский не в изоляции. Хочет, летит в Турцию, хочет, принимает в Украине... Как договорились.
А вот бункерный был вынужден двойника в Иран гонять.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:41 Ответить
точно надурят нашего суперпереговощика.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:20 Ответить
"ах обмануть меня не трудно
я сам обманываться рад" (суперпрезик)
показать весь комментарий
18.08.2022 15:21 Ответить
зеля -поц .по-любэ....
показать весь комментарий
18.08.2022 15:35 Ответить
а при чём тут зилинский? где дерьмак и его игривая обезьянка с абрамовичем?
показать весь комментарий
18.08.2022 15:20 Ответить
тихо..вони там голосом за кадром у вушко шепотять))
показать весь комментарий
18.08.2022 15:49 Ответить
а ердоганчик таке саме сцикло, як і ZV; боїться їхати до Києва, щоб його дружбан пуйло іскандерами не накрив.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:22 Ответить
ой..шось пазлики склались ЗВО
Z V O знайомі букви
показать весь комментарий
18.08.2022 15:52 Ответить
Шел бы Эрдоган *****
показать весь комментарий
18.08.2022 15:22 Ответить
тут пишется раздельно ))
"Вопрос в редакцию нашей газеты:
- А "*****" разве не слитно пишется? Направление же, как "налево" или "направо".
Отвечаем:
- Алексей, вообще это спорный вопрос по поводу правописания таких выражений. С одной стороны, это можно рассматривать как сторону (налево, направо, как ты говорил), с другой - как конкретное направление на место (на Берлин). Следует улавливать тонкую грань в использовании вариантов "*****" и "на ***". Существует наречие "*****". Оно имеет смысл "зачем". Также есть одноимённое междометие, которое используется просто для связки слов в предложении. Надень шапку, *****, а то простудишься. В отличие от наречия, "на ***" надо понимать буквально. В любом случае, существует проверочное слово " в жопу". Если сомневаетесь, как грамотно написать деловое письмо, замените "на ***" на "в жопу". Если при этом смысл не изменился, то надо писать раздельно. А если "*****" можно безболезненно удалить из текста, то пишется слитно и выделяется, *****, запятыми."
показать весь комментарий
18.08.2022 15:29 Ответить
он прогулял урок по теме - наречия
показать весь комментарий
18.08.2022 15:32 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 15:46 Ответить
ні..якщщо можна вставити поміж ними слово..наприклад - зелений
показать весь комментарий
18.08.2022 15:53 Ответить
ti sam ******* ***** ili zaxu
показать весь комментарий
18.08.2022 18:41 Ответить
А что Эрдоган может предложить: Вофка давай заканчивай вайну, Вофка Вофкович, очинь недаволен. Вази Африка зерно, нюхай кокс, кюшай шишлик - машлик
показать весь комментарий
18.08.2022 15:22 Ответить
"Голуб миру" приїхав переконувати "найвеличнішого" в тому, що в очах ху№ла досі мир.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:23 Ответить
Пердоган пусть сам бы ехал в Киев, европейские лидеры ездили, включая и очень возрастных
показать весь комментарий
18.08.2022 15:23 Ответить
Твои европейские лидеры(почти все), также предлагали Зеленскому капитулировать в первые дни вторжения. Какая же короткая память. Неблагодарность не приветствуется.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:43 Ответить
пошел бы ***** ты сам
показать весь комментарий
18.08.2022 18:42 Ответить
Пєрдоган це посібник *****, які переговори?
показать весь комментарий
18.08.2022 15:23 Ответить
Оху..еть президент страны в НАТО, лижет пердак *****
показать весь комментарий
18.08.2022 15:25 Ответить
Все закончится как обычно - договорятся договариваться....
показать весь комментарий
18.08.2022 15:24 Ответить
А чого це він поголився, може капітулейшн мир нам принес
показать весь комментарий
18.08.2022 15:24 Ответить
фото на заставці архівне...
воно зараз з борідкою і у футболочці...
показать весь комментарий
18.08.2022 15:36 Ответить
Який такий формат віч-на-віч? А Єрмак? З
показать весь комментарий
18.08.2022 15:24 Ответить
А Ярмак буде під столом.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:35 Ответить
В жопе у вовы...
показать весь комментарий
18.08.2022 15:39 Ответить
Будь-які подібні переговори слід проводити у присутності справжніх союзників - ВБ та США.
Згадайте історію, Туреччина ніколи не була другом України.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:26 Ответить
Не дай Боже, ця **** зелена погодиться на якісь перемовини з #уйлом.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:26 Ответить
Та не на перемовини, а на капитуляцию.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:54 Ответить
ну то хай сам і капітулює .
показать весь комментарий
18.08.2022 17:04 Ответить
А чего не в Харькове? Чего не в Еленовке? Львовяны, гоните етого путинского холуя с Украины
показать весь комментарий
18.08.2022 15:27 Ответить
Трбто Ірпінь не покажуть,західні змі до речі акцентували що Ердоган для Зеленского важлив що навіть згодився в Львів поїхати,цікаво чому так?
показать весь комментарий
18.08.2022 15:27 Ответить
Будут ху.йловское перемирие втюхивать. Завтра срочно должен приехать Борис!
показать весь комментарий
18.08.2022 15:27 Ответить
Формат віч - на - віч, - це вже про щось говорить.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:28 Ответить
Про чергову брехню - Вова не знає турецької...
показать весь комментарий
18.08.2022 17:30 Ответить
Я единственный на востоке,

Кто даёт волшебства уроки,

У волшебника Сулеймана

Всё по-честному, без обмана,

Всё по-честному, без обмана

У волшебника Сулеймана.(с)
показать весь комментарий
18.08.2022 15:29 Ответить
Наверное Ердоган и Гуттерюш приехали рассказать как прошли ихние договоренности по освобождению Азова в Мариуполе а потом в Еленовке?
показать весь комментарий
18.08.2022 15:29 Ответить
Дуже чітко прослідковується шантаж ЗАЕС та обстріли з цими перемовинами.
якщо погодять припинення вогню, Україні кінець.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:29 Ответить
Тому у складі делегації від Туреччини міністр енергетики, буде на пальцях бубочці розказувати, що АЕС необхідно демелітаризовувати, про необхідність зустрчі з бункерною молю, але ж на умовах хремля
показать весь комментарий
18.08.2022 16:45 Ответить
Привіз капітуляцію від ***** ?
показать весь комментарий
18.08.2022 15:31 Ответить
ні...хоче ***** привезти капітуляцію від боневтіка
показать весь комментарий
18.08.2022 15:37 Ответить
"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!" - Аль Капоне
показать весь комментарий
18.08.2022 15:31 Ответить
Продовженням війни буде війна Туреччини і рашки, тому Ердоган спробує умовити Зелю якомога довше воювати з путіним.(але це все до лампочки)
показать весь комментарий
18.08.2022 15:32 Ответить
За що будуть воювати? За краснодарський край?
показать весь комментарий
18.08.2022 15:39 Ответить
За шторами будут Ермак с Арахамом прятаться - один на один Зеленский будет заикаться...
показать весь комментарий
18.08.2022 15:44 Ответить
Между Турцией Эрдогана и Россией война может быть только за места на Черемушкинском рынке!
показать весь комментарий
18.08.2022 15:45 Ответить
скоро з кожного утюга надапростаперестатьстрелятьєтапорохнаживаетсянавайне
показать весь комментарий
18.08.2022 15:33 Ответить
Єлдоган: Зе, ті открівать полужопій Хутін, наклоняться, смотреть в очко, а потом ехать в Анталія с жена. Мір, дружба, кебаб!
показать весь комментарий
18.08.2022 15:34 Ответить
опять будет оппоненту в "глаза" глядеть? Эрдоган за счет Украины свои "шкурняки" решает и цену себе набивает, а Зеля что может? Какие у него козыря есть на этих переговорах? По-моему Зеленский без ВСУ голый фраер.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:36 Ответить
Эрдоган должен устроить встречу между Зеленским и путиным один на один в Стамбуле. На встрече путин хочет угрожать взорвать запорожскую аэс, и заставлять Зеленского подписать перемирие на текущих границах. Нельзя идти на эту встречу. Или только в присутствии посредников: Англии, Сша, Германии и Франции.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:37 Ответить
Ердоган дума що наш Бонапарт Боневтік такий же диктатор як і він і фуйло.
Моя країна, мої 7 мільярдів доларів...
Розвідка мабуть не дуже добре працює у турків, як і у фуйла.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:37 Ответить
Не перемовини,а умовини до капітуляції.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:38 Ответить
Эврей і Турок два представника хитрющих народів будуть думати як по красотє об'єгорити ***** так щоб той навіть не зрозумів,що його потехенько насаджають очком на пляшку з під совєтского молока👉👌
показать весь комментарий
18.08.2022 15:40 Ответить
треба тому ООНівцю на голову насрати він все рівно нічого не помітить
показать весь комментарий
18.08.2022 15:41 Ответить
Краще б це підступне жабеня десь по дорозі загинуло.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:42 Ответить
Будет хорошо,если Зеля на встрече с Эрдоганом будет молча слушать,не произнося ни звука в ответ!
показать весь комментарий
18.08.2022 15:44 Ответить
коксу не давати - він буде лише мекати
показать весь комментарий
18.08.2022 15:51 Ответить
Краще нехай Зе щось незрозуміле мекає , чим щось говорить по суті
показать весь комментарий
18.08.2022 16:45 Ответить
А як же: "ми не будемо вести перемовин якщо наших полонених азовців буде вбито? "
показать весь комментарий
18.08.2022 15:44 Ответить
нутром чувствую добром это не кончится
показать весь комментарий
18.08.2022 15:53 Ответить
Злили азовців і зерно*. Шо Зєля здасть цього разу? А то ще ЗСУ в наступ піде..

---
*(так-так, знаю, не злили, самим треба було його кудись діти, але могли якось більше преференцій вичавити).
показать весь комментарий
18.08.2022 15:54 Ответить
От буде ржака, якшо він Крим туркам перепише.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:56 Ответить
я нічому не здивуюсь..
показать весь комментарий
18.08.2022 16:09 Ответить
Зеля ! Херсон, Одеса та Миколаїв це не Лівобережжя !
показать весь комментарий
18.08.2022 15:59 Ответить
какоже зеленский слабый. поперся сразу же на переговоры очкошник. фу бл...ь не Казак он - очередное понаеховшеееее.....
показать весь комментарий
18.08.2022 16:14 Ответить
Я с комментами подзадержусь. Пока ничего не ясно.
И слава богу, что байрактары у нас а, не у рашки.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:19 Ответить
Зараз всьому Львову треба ховатися,бо в омані переговарювався,може для нього наш літак збили. Сегодня,как даст,что у завтра будет формула ердоганмайера+Крим150лет не трогать хаймерсами,и вектор наш на марс.А серйозно-азовців,нехай звільнить на зараз.АЗС нехай звільнять морскі котики,а то тільки у бойовиках файно показують.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:30 Ответить
Если вместе с Эрдоганом приехал Хакан Фидан, ****** Акар и Халук Байрактар значит Украина победит 🔥
показать весь комментарий
18.08.2022 16:34 Ответить
да вы прав
показать весь комментарий
18.08.2022 18:45 Ответить
Выходит, что президент Украины на подсобках , где солирует и даёт
указания президент Турции.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:48 Ответить
Разводняк пошел.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:58 Ответить
 
 