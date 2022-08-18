Начались переговоры Эрдогана и Зеленского во Львове. ВИДЕО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое новостное агентство Anadolu.

По сообщению, президент Эрдоган прилетел в польский Жешув, а оттуда наземным транспортом проехал во Львов.

Эрдогана сопровождают министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дьонмез, министр обороны Хулуси Акар, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, генеральный директор Baykar Халук Байрактар и другие чиновники.

По сообщению турецкого телеканала A Haber, переговоры президента Турции Эрдогана и главы Владимира Зеленского начались в 14:40.

Предполагается, что после переговоров в формате тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится их трехсторонняя встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов накануне.