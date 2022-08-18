Начались переговоры Эрдогана и Зеленского во Львове. ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое новостное агентство Anadolu.
По сообщению, президент Эрдоган прилетел в польский Жешув, а оттуда наземным транспортом проехал во Львов.
Эрдогана сопровождают министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дьонмез, министр обороны Хулуси Акар, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, генеральный директор Baykar Халук Байрактар и другие чиновники.
По сообщению турецкого телеканала A Haber, переговоры президента Турции Эрдогана и главы Владимира Зеленского начались в 14:40.
Предполагается, что после переговоров в формате тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится их трехсторонняя встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов накануне.
А вот бункерный был вынужден двойника в Иран гонять.
Згадайте історію, Туреччина ніколи не була другом України.
якщо погодять припинення вогню, Україні кінець.
Моя країна, мої 7 мільярдів доларів...
Розвідка мабуть не дуже добре працює у турків, як і у фуйла.
И слава богу, что байрактары у нас а, не у рашки.
