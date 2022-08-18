РУС
Зеленский на встрече с Гутерришем обсудил экспорт зерна и "ядерный шантаж России на Запорожской АЭС". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Львов встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Во Львове провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков.

Отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС. Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск", - говорится в сообщении.

Читайте также: Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов, - пресс-служба ООН

Зеленский на встрече с Гутерришем обсудил экспорт зерна и ядерный шантаж России на Запорожской АЭС 01
Зеленский на встрече с Гутерришем обсудил экспорт зерна и ядерный шантаж России на Запорожской АЭС 02

Напомним, 18 августа во Львов прибыли президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов накануне.

Предполагается, что после переговоров в формате с глазу на глаз состоится трехсторонняя встреча.

Зеленский Владимир (21990) зерно (1080) Гутерриш Антониу (357) Запорожская АЭС (745)
Топ комментарии
+15
Два політичних імпотента, один нічого не вирішує, за другого вирішує Єрмак.
18.08.2022 17:13 Ответить
+11
гутьєгеш на підтанцовці у *****, як і ердоган
18.08.2022 17:11 Ответить
+6
Бла-бла-бла и всё !
18.08.2022 17:12 Ответить
просто бубе смакують импортные макароны...
18.08.2022 17:12 Ответить
Та і дєрьмак нічого не вирішує, він дзвонить папі.
18.08.2022 17:39 Ответить
та ти за**пав зі своїм зерном Зеля, ти падло чому мовчало про напад, а зараз людей не випускаєш?
18.08.2022 17:16 Ответить
Вони про МАГАТЕ не говорили?
А про "росатом", як терористичну організацію - не говорили?
А не говорили про те, що в МАГАТЕ касапів з росатому - як бліх на паршивій сучці?

Судячи з цієї інфи, проблему МАГАТЕ/росатому замовчали.
18.08.2022 17:21 Ответить
а АЗОВці не згадувались? то вже не цікаво?????
18.08.2022 17:24 Ответить
фото перед зустріччю. після зустрічі "віч на віч" обоє будуть одноглазі.
18.08.2022 17:24 Ответить
.. за "Азовців" Найвеличнівшиве трепло вже все успішно забуло..(
ну прикольно же, лохторат, чого не смієтеся?
18.08.2022 17:27 Ответить
Гутерріш приїхав для галоччки аби показати що оон тіпа працює,а насправді пора давно вже закрити і розігнати цю шарашкіну кантору
18.08.2022 17:27 Ответить
А не спросил этого старика как там с убийством азовцев за которых он ручался? Не спросил что делают в ООН росийские террористы каждый день убивающие десятки гражданских? Не спросил когда введут санкции против террористов Росатома которые захватили ЗАЕС?
18.08.2022 17:28 Ответить
Договорились договариваться...
18.08.2022 17:32 Ответить
а шо там з эрдоганом про зустріч з пуйлом вже порішали мабудь просто нам можна не казати за такіе мелачі
18.08.2022 17:33 Ответить
Гундосый скаже я КВНщик..обосрал КГБиста путлера по самый
Херсон и Мариуполь...
18.08.2022 17:35 Ответить
Блин... зебил своим присутствием осквернил Палац Потоцких. Тьфу..
18.08.2022 17:40 Ответить
Зеля помятый весь какой-то и на Будулая становится похожим. Ермак бриться не разрешает?
18.08.2022 18:01 Ответить
Хочет солиднее выглядеть.)
18.08.2022 19:00 Ответить
два мудака
18.08.2022 18:03 Ответить
 
 