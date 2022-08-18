Зеленский на встрече с Гутерришем обсудил экспорт зерна и "ядерный шантаж России на Запорожской АЭС". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Львов встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Во Львове провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков.

Отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС. Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа во Львов прибыли президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов накануне.

Предполагается, что после переговоров в формате с глазу на глаз состоится трехсторонняя встреча.