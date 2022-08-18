Остановка Запорожской АЭС рашистами приблизит сценарий радиационной катастрофы, - "Энергоатом"
Российские захватчики вмешиваются в процесс управления атомным объектом, который представляет опасность для функционирования ЗАЭС.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома", информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за отключения генераторов ЗАЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для работы на собственные нужды охлаждения топлива в случае обесточивания станции. Это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы на крупнейшей атомной электростанции Европы – Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.
Также оккупанты вмешиваются в процесс управления атомным объектом, который уже представляет опасность для функционирования ЗАЭС.
"Обстреливая и саму станцию, и линии, которыми она соединяется с энергосистемой Украины, россияне хотят отсоединить ЗАЭС от нее. А после этого - будут пытаться подключить станцию в Крым. Но когда она не будет иметь связи с украинской энергосистемой, она перейдет в режим блекаута. Это все сделает возможным подключение ЗАЭС к энергосистеме РФ", - добавили в "Энергоатоме".
Ранее сообщалось, что Россия угрожает остановить Запорожскую АЭС.
Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.
Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.
Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепеть уже их можно назвать фирмой " Рога и копыта"
в 19 році це був результат недолугого управління країною Петра, якби він робив все правильно його би люди перевибрали...
Єдиний і 100% крок для нинішньої війни був зроблений 5 грудня 1994 року, коли Україна відмовилась від ЯЗ, на країну у якої би залишалась ядерна зброя ніхто би не посмів нападати...
Яких треба позбавити виборчого права
Отчего дует ветер?
Вопрос для 5 класса средней школы...Геродот Евклид и Пифагор отдыхают.....