Остановка Запорожской АЭС рашистами приблизит сценарий радиационной катастрофы, - "Энергоатом"

Российские захватчики вмешиваются в процесс управления атомным объектом, который представляет опасность для функционирования ЗАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома", информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за отключения генераторов ЗАЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для работы на собственные нужды охлаждения топлива в случае обесточивания станции. Это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы на крупнейшей атомной электростанции Европы – Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.

Также оккупанты вмешиваются в процесс управления атомным объектом, который уже представляет опасность для функционирования ЗАЭС.

"Обстреливая и саму станцию, и линии, которыми она соединяется с энергосистемой Украины, россияне хотят отсоединить ЗАЭС от нее. А после этого - будут пытаться подключить станцию ​​в Крым. Но когда она не будет иметь связи с украинской энергосистемой, она перейдет в режим блекаута. Это все сделает возможным подключение ЗАЭС к энергосистеме РФ", - добавили в "Энергоатоме".

Ранее сообщалось, что Россия угрожает остановить Запорожскую АЭС.

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

Питання тільки одне - що (або хто) призвело до того, що найбільша в Европі АЕС була захоплена в такі короткі терміни і чи понесе відповідальнсть це "хтось" за можливу ядерну катастрофу чи знову відмажеться відосиками і шашличками
18.08.2022 15:05 Ответить
Перший крок до радіаційної катастрофи був зроблений в 2019 році . 73% , ви зробили це разом !
18.08.2022 15:09 Ответить
Москалі колись привели до катастрофи на ЧАЕС. Катастрофа була внаслідок експерименту там ленінградських недовченних.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:56 Ответить
...русня на ЗАЕС
18.08.2022 15:03 Ответить
Зачем миру МАГАТЭ?
18.08.2022 15:03 Ответить
МАГАТЕ для нормальних людей, а не для дикунів.
18.08.2022 15:06 Ответить
это частная лавочка, как и все "международные" организации.
Тепеть уже их можно назвать фирмой " Рога и копыта"
18.08.2022 15:08 Ответить
Питання тільки одне - що (або хто) призвело до того, що найбільша в Европі АЕС була захоплена в такі короткі терміни і чи понесе відповідальнсть це "хтось" за можливу ядерну катастрофу чи знову відмажеться відосиками і шашличками
18.08.2022 15:05 Ответить
Воно вертляве і слизьке. Викрутиться.
18.08.2022 15:07 Ответить
Арестович знає на нього відповідь. (На питання)
18.08.2022 15:07 Ответить
Ну так ты и виноват Че на защищал? В интернете строчить - не мешки ворочать
18.08.2022 18:44 Ответить
ні, не тільки в інеті строчить. 30 років працювати в цій країні, платити податки, які повинні були не тупо 3,14здитись, а йти на оборону і армію в тому числі. З 2014 року платити в т.ч. військовий податок, а також з лютого 2020 скидатись військовим на пікапи, бронежилети, каски (все те, що їм повинна була дати держава, а не волонтери), носити їжу, одежу і навіть носки. Оборона країни це обов'язок держави, на який вона повинна виділяти в т.ч. мої кошти, з моїх податків, формувати професійну і обучену армію військових, а не асфальтоукладчиків і дорожних робітників. А тепер "че не защищал"? зеля, перелогінся і йди на йух..
19.08.2022 09:51 Ответить
Ну, чекаємо нарешті, коли рашку оголосять спонсором тероризму.
18.08.2022 15:06 Ответить
Перший крок до радіаційної катастрофи був зроблений в 2019 році . 73% , ви зробили це разом !
18.08.2022 15:09 Ответить
Не п#зди троляко...
в 19 році це був результат недолугого управління країною Петра, якби він робив все правильно його би люди перевибрали...
Єдиний і 100% крок для нинішньої війни був зроблений 5 грудня 1994 року, коли Україна відмовилась від ЯЗ, на країну у якої би залишалась ядерна зброя ніхто би не посмів нападати...
18.08.2022 15:26 Ответить
зеленого вибирали не люди,а ІДІОТИ
Яких треба позбавити виборчого права
18.08.2022 16:33 Ответить
Ця дискусія вже ведеться з 2008 р. коли вибрали Юща, проблема не в виборцях, а в брехні кандидатів на основі якій вони виграють вибори, а потім з тої чи іншої причини не виконують свої обіцянки та не ідуть у відставку достроково бачачи, що відверто на#бали тих хто віддав за них свій голос....
18.08.2022 17:16 Ответить
мені одне не зрозуміло: чому завжди до прихильників ZV відносять саме 73%, а не 30,2? саме у першому турі голосували справжні прихильники піаніста. а вже у другому народу прийшлося голосувати не за свого "пролєтєвшего" кандидати, а за якогось з цих двох, що залишилися. чи обов'язково треба було зіпсувати свій бюлетень, щоби потім тобі не наклеїли шильдік порохобота або зєлєбота? може, цифра 73 більше впливає на мозок пересічного громадянина, аніж 30? хто пояснить?
18.08.2022 15:46 Ответить
Ну да, это ведь Зеленский напал на Украину
18.08.2022 18:40 Ответить
Радиоактивное облако после Чернобыля пошло в сторону белораши и частично на Смоленскую и Псковскую области к первому мая 1986 года.. поскольку ветер в ту ночь был северо-восточный с переходом на северо - западный который зафиксировали Швеция и Финляндия...
18.08.2022 15:30 Ответить
У вас із орієнтацією зовсім погано. Якщо вітер Північно-західний, то куди він несе р\активну хмару?
18.08.2022 19:57 Ответить
Вопрос знатокам..
Отчего дует ветер?
Вопрос для 5 класса средней школы...Геродот Евклид и Пифагор отдыхают.....
18.08.2022 15:36 Ответить
Разница давления🙂
18.08.2022 15:38 Ответить
И это правильный ответ...
18.08.2022 15:42 Ответить
суббота или воскресенья ударять по АЭС..вспомните этот коментарий
18.08.2022 15:46 Ответить
Москалі колись привели до катастрофи на ЧАЕС. Катастрофа була внаслідок експерименту там ленінградських недовченних.
18.08.2022 15:56 Ответить
Зате влада запевняє що евакуюватися з небезпечного радіусу не потрібно, у них метри бетону над головою і натівське захисне спорядження під рукою, а люди якось самі.
18.08.2022 16:31 Ответить
Это больше похоже на рашистский план. Сказать, что останавливают из-за украинских обстрелов и переподключить на свою сеть.... Это логично.
18.08.2022 18:38 Ответить
 
 