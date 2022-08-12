Україна в Радбезі ООН: Деструктивна позиція Росії перешкоджає візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Україна з початку окупації Росією Запорізької АЕС завжди наголошувала на важливості повного виконання МАГАТЕ свого мандата і наполягала на необхідності направлення місії агентства на станцію, проте перешкодою на цьому шляху стала деструктивна позиція РФ

Про це заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця під час свого виступу в Радбезі ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Ми глибоко шкодуємо, що такий візит ще не відбувся. Через деструктивну позицію Росії. Незважаючи на публічні заяви, окупанти вдалися до маніпуляцій та необґрунтованих умов відвідування місії, а також до обстрілу АЕС та Енергодару, що зробило відвідування поки що неможливим", – сказав представник України.

Кислиця підкреслив, що Україна рішуче відкидає спроби Росії уникнути відповідальності за затримку місії та її звинувачення на адресу Генерального секретаря ООН та Секретаріату ООН.

Постпред зазначив, що ситуація, що склалася, спонукала міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу знову заявити про надзвичайну важливість проведення місії МАГАТЕ в його листі від 9 серпня генеральному директору агентства та генеральному секретарю ООН. У зв'язку з цим Україна вітає готовність гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі очолити таку місію на ЗАЕС, додав Кислиця.

Водночас він зазначив, що дії повинні здійснюватися у суворій відповідності до національного законодавства України та за повного дотримання міжнародних зобов'язань. "Ми готові надати місії всю необхідну допомогу та полегшити її проїзд територією, контрольованою Україною", – наголосив постпред.

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Він уточнив, що відстань між контрольованим урядом правим берегом Дніпра та ЗАЕС становить п'ять миль, тому РФ має припинити обстріл міст, особливо Марганця та Нікополя, на правому березі Дніпра, для якого вони використовують як прикриття майданчик станції.

Кислиця також заявив про важливість присутності в місії кваліфікованих військових експертів, а також представників ООН. Представник України пояснив, що вони зможуть зробити істотний внесок у підготовку підсумкового звіту місії, в якому буде викладено військовий аспект критичних загроз та викликів ядерної безпеки на майданчику АЕС, що випливають із її окупації та мілітаризації з боку збройних сил Росії.

Постпред України при ООН заявив, що нещодавні обстріли станції та прилеглого до неї Енергодару є провокацією російських військ, навівши відповідні докази. За його словами, плани Росії спрямовані на те, щоб відключити ЗАЕС від енергосистеми України та відключити електрику на півдні країни.

Кислиця ще раз наголосив, що Росія має негайно припинити всі дії проти ядерних об'єктів в Україні та повернути контроль над усіма захопленими ядерними об'єктами українській стороні, а міжнародне співтовариство має продовжувати політичний тиск на Росію для виконання цих вимог.

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