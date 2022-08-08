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Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС

заес,аес,запорізька

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал генерального секретаря ООН и МАГАТ направить миссию безопасности на захваченную россиянами Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз призываю генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество принять возможные меры для направления безопасной миссии на Запорожскую АЭС, полностью демилитаризовать территорию АЭС и предоставить гарантии безопасности сотрудникам атомной станции и жителям города Энергодар для обслуживания станции. Сегодня подготовлены и отправлены соответствующие письма", – отметил Лубинец.

По его словам, только решительные совместные действия мирового сообщества смогут уберечь миллионы человеческих жизней.

Читайте: В результате обстрелов рашистов пострадала еще одна работница ЗАЭС. В настоящее время она находится в реанимации, - "Энергоатом"

Омбудсмен подчеркнул, что РФ продолжает акты ядерного терроризма по отношению к объектам ЗАЭС и его персоналу.

Лубинец напомнил, что, по информации Главного управления разведки, территория ЗАЭС сейчас заминирована, а отдельные сотрудники станции подвергаются пыткам и насильственным исчезновениям, им поступают угрозы. А это чревато для жизни сотрудников и препятствует нормальной работе объекта.

Омбудсмен заявил о вопиющей угрозе от пребывания российских военных на ЗАЭС не только для десятков миллионов украинцев, но и для всего мира.

Также читайте: МАГАТЭ после обстрела ЗАЭС просит допуска на станцию: Возможна ядерная катастрофа

"Разрушительные последствия ядерного терроризма и распространение радиоактивности не "уважают" государственные границы, а радиоактивные выбросы распространяются неконтролируемо, последствия радиоактивного загрязнения остаются на десятки лет", - подчеркнул Лубинец.

Как сообщалось, в последние дни российские захватчики активно обстреливают площадку Запорожской атомной электростанции и город Энергодар. Вражеские обстрелы представляют серьезную угрозу ядерной безопасности.

МАГАТЭ (398) ООН (4181) Запорожская АЭС (713) атака на ЗАЭС (81)


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Топ комментарии
+5
Для початку самим треба щось робити, починаючи з дєрьмака, його шефа і арахіса, який за 50 млн від абрамовича продасть всі станції
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08.08.2022 16:31
+4
Можуть також звернутися до ліги сексуальних реформ. Там допоможуть.
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08.08.2022 15:49
+3
А в безпекову міссію спортлото, чи КВН, квартал 95, фігурного катання... ???
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08.08.2022 15:50
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Правила форума Совет форумчан
Давно пора направити такі постійно діючі комісії на всі українські АЕС.
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08.08.2022 15:48 Ответить
Для початку самим треба щось робити, починаючи з дєрьмака, його шефа і арахіса, який за 50 млн від абрамовича продасть всі станції
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08.08.2022 16:31 Ответить
Боюсь призыв не будет услышан
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08.08.2022 15:49 Ответить
Можуть також звернутися до ліги сексуальних реформ. Там допоможуть.
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08.08.2022 15:49 Ответить
Краще б до ЛГБТ звернулися, а ті висадили десант на станції Ото б була б бойня
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08.08.2022 16:15 Ответить
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08.08.2022 16:22 Ответить
А в безпекову міссію спортлото, чи КВН, квартал 95, фігурного катання... ???
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08.08.2022 15:50 Ответить
А краще позвонити бакланову, йому також страшно....
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08.08.2022 15:52 Ответить
Якщо цим листом витерти дупу,то користі буде набагато більше.
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08.08.2022 15:51 Ответить
Вони вчергове виразять глубокую озабочьєноость...
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08.08.2022 15:51 Ответить
Потрібна контртеррористична операція під егідою "гарантів Будапештського меморандуму", а не заклики до соплежуїв.
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08.08.2022 15:54 Ответить
Вчергове закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС Джерело:

Та денацифікувати



что это ещё за дебильные заявления что атомные станции строили русские?

Совсем умом повредились нацики проклятые.
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08.08.2022 15:55 Ответить
Ну-да, ну-да!
ООН та МАГАТЕ може й говорять у голос, що "не все так однозначно"...
Но, коли справа торкається їх ніжних тушок, добре розуміють, що рашисті - відбиті на голову терористи!
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08.08.2022 15:56 Ответить
ВВиду того,что нынешний руководитель ООН Гуттериш не выполняет вменённые в его должность функции,нужно немедленно собрать Совбез ООН по решению вопроса доверия этому чиновнику.При голосовании ввиду исключительной ситуации,не считать голоса россии и китая,как стран-агрессоров.Россию-за фактическую многолетнюю агрессию,а китай-за военную поддержку агрессоров (россии и кндр)...Новособранный Совбез ООН должен немедленно и решительно повлиять на россию с тем,чтобы вывести её военных и разминировать ЗАЭС. Эта "атомка" может стать гибельной не только для Украины.но и Европы и Бл. Востока.Это уже проблема миллионов жизней и ООН,как организация.обязующаяся по статусу предовращать такие опасности,должна выполнить эту функцию даже ценой военного контингента ООН. Гуттериш не захотел останавливать россию в начале полномасштабной агресии,не захотел мобилизовать силы ООН для "гуманитарных корридоров",не хочет принимать участия и в предупреждении взрывов на ЗАЭС. Нужен новый временный И,О, руководителя ООН и активация силовых подразделений ООН протв террористических намерений россии
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08.08.2022 16:00 Ответить
а генеральним секретарем та генераліссімусом цієї боротьби зі злом призначити володимира олександровіча боневтіка =1. воно має гарний досвід діяльності на півдні України
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08.08.2022 19:18 Ответить
А чё в Лигу сексуальных реформ не обратились?Там,походу,шансов быть услышанным побольше будет.
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08.08.2022 16:06 Ответить
Чи міг Зеленський зробити угоду між країнами які хочуть купити зерно України , щоб кожна країна надала хоч трохи власного війська за для допомоги ЗСУ в обмін на зернові , та навіть подарувати їм те зерно аби тільки разом вибити кацапів з Криму . Це могло б укріпити наші війська.
Але такий крок не зроблено .
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08.08.2022 16:07 Ответить
без коментарів

На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.

Предполагается, что пусковую установку противокорабельных или крылатых ракет разместят на украинском торговом судне вместе с зерном.

https://ukraina.ru/20220808/1037410797.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop В нужный момент ночью судно подойдет к мосту поближе, совершит пуск по целеуказанию самолетов-разведчиков НАТО.

Пусковую установку после операции снимут и переправят на одну из баз стран НАТО в Грузии (яку ????).
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08.08.2022 16:08 Ответить
тепер дєткам не треба і на "спецопєрацию" ходити: cъел и сразу труп, а родителям - лада !
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08.08.2022 16:12 Ответить
Да,очень" убедительное обращение ",долго думал?
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08.08.2022 16:08 Ответить
По Еленовке от ООН тишина.
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08.08.2022 16:24 Ответить
Проковтнули Бучу, Маріуполь, щоденні ракетні обстріли по всій Україні, проковтнуть і це і ще багато чого
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08.08.2022 16:33 Ответить
Та до дупи. Вся ця *буча дипломатія. Потім не буде кому й «сожалєть», що «вчасно не відреагували на сигнал.»
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08.08.2022 16:45 Ответить
И какой смысл в этих листах,это что,первый беспредел с их стороны, под Киевом что было и Мариуполь не считается?
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08.08.2022 16:57 Ответить
Генеральный секретарь ООН только тогда шевелится когда пахнут бабосики как афера с украинским зерном. Надо обращаться к США и Великобритании.
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08.08.2022 17:15 Ответить
Зверніться до абрамовіча, він всі питання вирішує на раз
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08.08.2022 17:27 Ответить
Якись покидьки, мабуть не з нашої країни, (може з Оману) підло здали ворогу південь, включаючи ЗАЕС.
А гарні люди зараз "Закликають" ... ні, не покидьків покарати, а ООН, МАГАТЕ, Червоний хрест та інши сумнівні організації забезпечити безпеку (тобто, виправити власні злочини)!
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08.08.2022 19:13 Ответить
ООН і МГТ надіслали ЗАЕС разом із нами
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08.08.2022 19:28 Ответить
 
 