Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал генерального секретаря ООН и МАГАТ направить миссию безопасности на захваченную россиянами Запорожскую атомную электростанцию.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.
"В очередной раз призываю генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество принять возможные меры для направления безопасной миссии на Запорожскую АЭС, полностью демилитаризовать территорию АЭС и предоставить гарантии безопасности сотрудникам атомной станции и жителям города Энергодар для обслуживания станции. Сегодня подготовлены и отправлены соответствующие письма", – отметил Лубинец.
По его словам, только решительные совместные действия мирового сообщества смогут уберечь миллионы человеческих жизней.
Омбудсмен подчеркнул, что РФ продолжает акты ядерного терроризма по отношению к объектам ЗАЭС и его персоналу.
Лубинец напомнил, что, по информации Главного управления разведки, территория ЗАЭС сейчас заминирована, а отдельные сотрудники станции подвергаются пыткам и насильственным исчезновениям, им поступают угрозы. А это чревато для жизни сотрудников и препятствует нормальной работе объекта.
Омбудсмен заявил о вопиющей угрозе от пребывания российских военных на ЗАЭС не только для десятков миллионов украинцев, но и для всего мира.
"Разрушительные последствия ядерного терроризма и распространение радиоактивности не "уважают" государственные границы, а радиоактивные выбросы распространяются неконтролируемо, последствия радиоактивного загрязнения остаются на десятки лет", - подчеркнул Лубинец.
Как сообщалось, в последние дни российские захватчики активно обстреливают площадку Запорожской атомной электростанции и город Энергодар. Вражеские обстрелы представляют серьезную угрозу ядерной безопасности.
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что это ещё за дебильные заявления что атомные станции строили русские?
Совсем умом повредились нацики проклятые.
ООН та МАГАТЕ може й говорять у голос, що "не все так однозначно"...
Но, коли справа торкається їх ніжних тушок, добре розуміють, що рашисті - відбиті на голову терористи!
Але такий крок не зроблено .
На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.
Предполагается, что пусковую установку противокорабельных или крылатых ракет разместят на украинском торговом судне вместе с зерном.
https://ukraina.ru/20220808/1037410797.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop В нужный момент ночью судно подойдет к мосту поближе, совершит пуск по целеуказанию самолетов-разведчиков НАТО.
Пусковую установку после операции снимут и переправят на одну из баз стран НАТО в Грузии (яку ????).
А гарні люди зараз "Закликають" ... ні, не покидьків покарати, а ООН, МАГАТЕ, Червоний хрест та інши сумнівні організації забезпечити безпеку (тобто, виправити власні злочини)!