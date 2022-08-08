Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал генерального секретаря ООН и МАГАТ направить миссию безопасности на захваченную россиянами Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз призываю генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество принять возможные меры для направления безопасной миссии на Запорожскую АЭС, полностью демилитаризовать территорию АЭС и предоставить гарантии безопасности сотрудникам атомной станции и жителям города Энергодар для обслуживания станции. Сегодня подготовлены и отправлены соответствующие письма", – отметил Лубинец.

По его словам, только решительные совместные действия мирового сообщества смогут уберечь миллионы человеческих жизней.

Читайте: В результате обстрелов рашистов пострадала еще одна работница ЗАЭС. В настоящее время она находится в реанимации, - "Энергоатом"

Омбудсмен подчеркнул, что РФ продолжает акты ядерного терроризма по отношению к объектам ЗАЭС и его персоналу.

Лубинец напомнил, что, по информации Главного управления разведки, территория ЗАЭС сейчас заминирована, а отдельные сотрудники станции подвергаются пыткам и насильственным исчезновениям, им поступают угрозы. А это чревато для жизни сотрудников и препятствует нормальной работе объекта.

Омбудсмен заявил о вопиющей угрозе от пребывания российских военных на ЗАЭС не только для десятков миллионов украинцев, но и для всего мира.

Также читайте: МАГАТЭ после обстрела ЗАЭС просит допуска на станцию: Возможна ядерная катастрофа

"Разрушительные последствия ядерного терроризма и распространение радиоактивности не "уважают" государственные границы, а радиоактивные выбросы распространяются неконтролируемо, последствия радиоактивного загрязнения остаются на десятки лет", - подчеркнул Лубинец.

Как сообщалось, в последние дни российские захватчики активно обстреливают площадку Запорожской атомной электростанции и город Энергодар. Вражеские обстрелы представляют серьезную угрозу ядерной безопасности.