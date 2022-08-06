МАГАТЭ после обстрела ЗАЭС просит допуска на станцию: Возможна ядерная катастрофа

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после обстрела россиянами Запорожской АЭС предупреждает о ядерной катастрофе и настаивает на миссии МАГАТЭ на станцию.

Об этом говорится в заявлении Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркивающим вполне реальную опасность ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - отметил Гросси.

Директор МАГАТЭ заявил, что военные действия, ставящие под угрозу безопасность ЗАЭС, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты хотят отсоединить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины и обесточить юг страны, - Энергоатом

"Я решительно и настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с его шестью реакторами. И я осуждаю любые насильственные действия, совершенные на Запорожской атомной электростанции или вблизи нее, или против ее персонала", - заявил Гросси.

Он подчеркнул, что украинский персонал, работающий на оккупированной станции, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз или давления, подрывающих также безопасность АЭС.

"Чтобы предотвратить дальнейший выход ситуации из-под контроля, присутствие МАГАТЭ для оказания технической поддержки в области ядерной безопасности имеет первостепенное значение.

…Вот уже четыре месяца я готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности и гарантиям на крупнейшую в стране Запорожскую атомную электростанцию… Эта жизненно важная миссия до сих пор не состоялась не по вине МАГАТЭ. Несмотря на наши решительные усилия, пока это невозможно.

Также читайте: Цель Путина – полный контроль над Украиной. Сила оружия стран Запада должна остановить его, – глава МИД Эстонии Рейнсалу

Я не сдамся. Я буду продолжать настаивать — и еще раз настаивать — на том, чтобы эта миссия МАГАТЭ наконец состоялась", - констатировал он.