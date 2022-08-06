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Новости Война
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МАГАТЭ после обстрела ЗАЭС просит допуска на станцию: Возможна ядерная катастрофа

заес

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после обстрела россиянами Запорожской АЭС предупреждает о ядерной катастрофе и настаивает на миссии МАГАТЭ на станцию.

Об этом говорится в заявлении Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркивающим вполне реальную опасность ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - отметил Гросси.

Директор МАГАТЭ заявил, что военные действия, ставящие под угрозу безопасность ЗАЭС, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой".

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"Я решительно и настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с его шестью реакторами. И я осуждаю любые насильственные действия, совершенные на Запорожской атомной электростанции или вблизи нее, или против ее персонала", - заявил Гросси.

Он подчеркнул, что украинский персонал, работающий на оккупированной станции, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз или давления, подрывающих также безопасность АЭС.

"Чтобы предотвратить дальнейший выход ситуации из-под контроля, присутствие МАГАТЭ для оказания технической поддержки в области ядерной безопасности имеет первостепенное значение.

…Вот уже четыре месяца я готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности и гарантиям на крупнейшую в стране Запорожскую атомную электростанцию… Эта жизненно важная миссия до сих пор не состоялась не по вине МАГАТЭ. Несмотря на наши решительные усилия, пока это невозможно.

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Я не сдамся. Я буду продолжать настаивать — и еще раз настаивать — на том, чтобы эта миссия МАГАТЭ наконец состоялась", - констатировал он. 

МАГАТЭ (398) Запорожская АЭС (712) Рафаэль Гросси (178) атака на ЗАЭС (81)


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Топ комментарии
+13
Опять про обе стороны... ни у кого на Западе не хватает духу назвать виноватой одну сторону. Мир превратился в толерантное говно, а Путин этим пользуется.
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06.08.2022 22:16
+12
а як ми рішуче й наполегливо вкрай стурбовані від свого сусіда...
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06.08.2022 21:36
+12
у кого просит???
и что значит - обе стороны чтоб придерживались???
да если б не придерживались наши....разве позволили б безнаказанно и каждую ночь обстреливать Никополь???
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06.08.2022 21:39
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а як ми рішуче й наполегливо вкрай стурбовані від свого сусіда...
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06.08.2022 21:36 Ответить
Просят допустить ,а верещучка настаивает, чтобы сваливали.
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06.08.2022 21:38 Ответить
у кого просит???
и что значит - обе стороны чтоб придерживались???
да если б не придерживались наши....разве позволили б безнаказанно и каждую ночь обстреливать Никополь???
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06.08.2022 21:39 Ответить
Если Вы заметили, то в его речи ни слова о том, что обстреливают именно только русские.
Он сказал ровно то, что хотел сказать - все стороны.
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07.08.2022 07:55 Ответить
Нужно пожаловаться в Межгалактическую коалицию. Параша их послушает. А МАГАТЭ и всех остальных пошлет, они им по барабану...
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06.08.2022 21:39 Ответить
куча клоунов, не знавших Чернобыль....
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06.08.2022 21:39 Ответить
ще он лука вошколупиться неподалік рівненської та хмельницької
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06.08.2022 21:41 Ответить
колєньку у заручники..бацька і притихне..

хоча..це не наші методи..
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06.08.2022 21:44 Ответить
Коленька уже в заложниках у ***** в Москве
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06.08.2022 21:46 Ответить
***** вполне может спровоцировать на АЕС аварию, чтобы напугать весь мир и показать мол смотрите какие опасные АЕС, давайте закрывайте их и возвращайтесь на мою газовую иглу
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06.08.2022 21:45 Ответить
Не так. "Давайте прекращайте поддерживать Украину оружием, а то вон смотрите, как бы чего на ЗАЭС не вышло".
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06.08.2022 21:52 Ответить
Не... От таким образом заразит все украинские сельхоз. угодья - это стопудовый голод мирового масштаба, для 30% жителей. Пыня намекает. мол, а шо будет если я пульну ядерной бомбой.
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06.08.2022 21:54 Ответить
Если авария произойдет , у пыни будут развязаны руки в применении на нашей территории ЯО.
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06.08.2022 21:56 Ответить
я думаю пыне потом надо будем думать как раздавать хзк в ростове и на кубани)))роза ветров сдохнет кацапов не меньше нашего это +....только лукашенку похер радиация, не видно значит ее нет
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06.08.2022 22:01 Ответить
Та ***** пох, він далі в Сибір полетить в свій бункер, а скільки мільйонів русні, Українців та Європейців загине йому не цікаво
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06.08.2022 23:02 Ответить
Штука в тім що першим хто нанесе по РФії атомний удар у відповідь будуть не США а Китай. Китаю теж не до вподоби такий неадекватний сусід. Хоча мені здається що Путін-Епштейн згідно теорії Че́заре Ломбро́зо і є, як раз, тією 20% особою, котра має неурівноважну психіку
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07.08.2022 07:46 Ответить
Почему?
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06.08.2022 22:17 Ответить
Говорят, есть аэс в Ростове и Курске. Но может это только слухи😜
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06.08.2022 21:53 Ответить
Придурки, давно нужно требовать исключения Раиссы из МАГАТЭ. Хотя бы приостановить членство. Но работать это не членом по роялю.
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06.08.2022 22:02 Ответить
А Вы не пробовали задуматься - почему после начала войны, все цивилизованные страны не исключили Россию из всех организаций, не отказываются от всего российского и не разрывают дипломатических отношений ?
Это было бы логично и правильно.

Добавим к этому ограниченную и не всегда своевременную военную помощь Украине.

Получаем нехорошее предположение, что они для себя всё решили и за часть Украины тоже.

Их планы рушит сама Украина, не желая сдаваться.
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07.08.2022 08:04 Ответить
А вы никогда не думали, что если не работать, а играть членом по роялю, то ничего и не будет. Или вы думали просто так 5 лет (с 2015 по 2019) Украина выигрывала суды международные у Раисси? Нужно просто работать, а работать зеленые не умеют, только членом играться и видосики постить.
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08.08.2022 00:13 Ответить
По данным источника The Insider https://theins.ru/news/253865 , колонна военных грузовиков прибыла на территорию АЭС 2 августа. Грузовики остановились между первым и вторым энергоблоками и через некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через грузовые ворота. По данным этого источника, машинный зал был заминирован.

На территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, в том числе БТРы, зенитные установки и другая техника, а территория вокруг станции заминирована. Мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, причем часть боекомплекта даже внутри энергоблока. https://t.me/charter97_org/80118 https://t.me/charter97_org/80118

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06.08.2022 22:02 Ответить
Amnesty International - ти тут?
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06.08.2022 22:09 Ответить
Опять про обе стороны... ни у кого на Западе не хватает духу назвать виноватой одну сторону. Мир превратился в толерантное говно, а Путин этим пользуется.
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06.08.2022 22:16 Ответить
Путин тупо купил всех, кроме США, британцев, поляков и балтийцев. Причем уже давно.
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06.08.2022 22:24 Ответить
Не, это не Путин начал, это левацкий движ. Равенство доведенное до маразма.
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06.08.2022 22:55 Ответить
У них принято не обвинять бездоказательно
Значит доказательств пока нет или лично он с ними не ознакомился
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07.08.2022 08:06 Ответить
Це тероризм у державному масштабі. Тепер рашисти будуть вимагати виконання своїх ультиматуматумів залякуючи світ екологічною катастрофою. От і все, а ви що думали обрання клоуна презедентом так нічим не закінчиться жахливим?! Почекайте, страхіття тільки починаються. Чорнобиль покажеться вам ще дитячою забавкою.
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06.08.2022 22:23 Ответить
Це загрожує світовій безпеці. Пора НАТО втрутитись і примусити російських терористів покинути об'єкт
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06.08.2022 22:45 Ответить
Если уже заставлять, то чтобы покинули всю территорию.
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06.08.2022 22:57 Ответить
Думаю це якраз хороший привід щоб допомогти викинути російських терористів
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07.08.2022 00:40 Ответить
І як візит купки немочі з МАГАТЕ, яка "закликає усі сторони", може запобігти катастрофі? Вони - спецназ, що здатні кацапів на території ЗАЕС зачисти і техніку з вибухівкою прибрати?
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06.08.2022 22:45 Ответить
Нет

Они, опираясь на свой авторитет, согласны стать живым щитом
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07.08.2022 08:08 Ответить
Що навело вас на таку думку? Він не казав про постійну присутність когось з МАГАТЕ. "Живий щит" працює, коли нападник цінує життя та неушкодженність "щита". Кацапи ж бомбили Київ, коли там знаходився генсек ООН, в якого теж, принаймні у теорії, є авторитет. Наші не обстрілюють ЗАЄС й без Гроссіного візитування. Руснє нічого не заважає обстріляти МАГАТЕшніх і звинуватити Україну у наражанні "авторитетів" на небезпеку. Тож завдяки чому "живий щит" має працювати?
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07.08.2022 13:33 Ответить
Присутствие - вот, что он написал.
Если Вы как-то иначе трактуете это, кроме как чуть дольше чем один день, то ладно.
Но я уверен, что речь идёт как минимум о времени которое займет эта война.
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07.08.2022 15:43 Ответить
МАГАТЕ треба розформувати за бездарність та роботу в інтересах рф.
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06.08.2022 23:46 Ответить
Та ти **** тому й такий рішучий та сміливий, бо знаєш що ***** тебе туди не пустить, тому й не дзвониш йому
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07.08.2022 11:04 Ответить
 
 