МАГАТЭ после обстрела ЗАЭС просит допуска на станцию: Возможна ядерная катастрофа
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после обстрела россиянами Запорожской АЭС предупреждает о ядерной катастрофе и настаивает на миссии МАГАТЭ на станцию.
Об этом говорится в заявлении Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркивающим вполне реальную опасность ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - отметил Гросси.
Директор МАГАТЭ заявил, что военные действия, ставящие под угрозу безопасность ЗАЭС, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой".
"Я решительно и настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с его шестью реакторами. И я осуждаю любые насильственные действия, совершенные на Запорожской атомной электростанции или вблизи нее, или против ее персонала", - заявил Гросси.
Он подчеркнул, что украинский персонал, работающий на оккупированной станции, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз или давления, подрывающих также безопасность АЭС.
"Чтобы предотвратить дальнейший выход ситуации из-под контроля, присутствие МАГАТЭ для оказания технической поддержки в области ядерной безопасности имеет первостепенное значение.
…Вот уже четыре месяца я готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности и гарантиям на крупнейшую в стране Запорожскую атомную электростанцию… Эта жизненно важная миссия до сих пор не состоялась не по вине МАГАТЭ. Несмотря на наши решительные усилия, пока это невозможно.
Я не сдамся. Я буду продолжать настаивать — и еще раз настаивать — на том, чтобы эта миссия МАГАТЭ наконец состоялась", - констатировал он.
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и что значит - обе стороны чтоб придерживались???
да если б не придерживались наши....разве позволили б безнаказанно и каждую ночь обстреливать Никополь???
Он сказал ровно то, что хотел сказать - все стороны.
хоча..це не наші методи..
Это было бы логично и правильно.
Добавим к этому ограниченную и не всегда своевременную военную помощь Украине.
Получаем нехорошее предположение, что они для себя всё решили и за часть Украины тоже.
Их планы рушит сама Украина, не желая сдаваться.
На территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, в том числе БТРы, зенитные установки и другая техника, а территория вокруг станции заминирована. Мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, причем часть боекомплекта даже внутри энергоблока. https://t.me/charter97_org/80118 https://t.me/charter97_org/80118
Значит доказательств пока нет или лично он с ними не ознакомился
Они, опираясь на свой авторитет, согласны стать живым щитом
Если Вы как-то иначе трактуете это, кроме как чуть дольше чем один день, то ладно.
Но я уверен, что речь идёт как минимум о времени которое займет эта война.