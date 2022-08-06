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МАГАТЕ після обстрілу ЗАЕС просить допуску на станцію: Можлива ядерна катастрофа

заес

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попереджає про ядерну катастрофу та наполягає на місії МАГАТЕ на станцію.

Про це йдеться у заяві Гроссі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Я вкрай стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, що підкреслює цілком реальну небезпеку ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров'ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами", - зазначив Гроссі.

Директор МАГАТЕ заявив, що військові дії, які становлять під загрозу безпеку ЗАЕС, "цілком неприйнятні, і їх треба уникнути за будь-яку ціну".

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"Я рішуче й наполегливо закликаю всі сторони виявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об'єкту з шістьма реакторами. І я засуджую будь-які насильницькі дії, вчинені на Запорізькій атомній електростанції чи поблизу неї, чи проти її персоналу", - заявив Гроссі.

Він наголосив, що український персонал, який працює на окупованій станції, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз або тиску, що підривають також безпеку АЕС.

"Щоб запобігти подальшому виходу ситуації з-під контролю, присутність МАГАТЕ для надання технічної підтримки в галузі ядерної безпеки має першорядне значення.

…Ось уже чотири місяці я готовий очолити місію експертів МАГАТЕ з безпеки та гарантій на найбільшу в країні Запорізьку атомну електростанцію… Ця життєво важлива місія досі не відбулася не з вини МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки що це неможливо.

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Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати — і ще раз наполягатиму — на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася", - констатував він.

Автор: 

МАГАТЕ (721) Запорізька АЕС (1417) Гроссі Рафаель (296) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+13
Опять про обе стороны... ни у кого на Западе не хватает духу назвать виноватой одну сторону. Мир превратился в толерантное говно, а Путин этим пользуется.
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06.08.2022 22:16
+12
а як ми рішуче й наполегливо вкрай стурбовані від свого сусіда...
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06.08.2022 21:36
+12
у кого просит???
и что значит - обе стороны чтоб придерживались???
да если б не придерживались наши....разве позволили б безнаказанно и каждую ночь обстреливать Никополь???
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06.08.2022 21:39
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а як ми рішуче й наполегливо вкрай стурбовані від свого сусіда...
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06.08.2022 21:36 Відповісти
Просят допустить ,а верещучка настаивает, чтобы сваливали.
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06.08.2022 21:38 Відповісти
у кого просит???
и что значит - обе стороны чтоб придерживались???
да если б не придерживались наши....разве позволили б безнаказанно и каждую ночь обстреливать Никополь???
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06.08.2022 21:39 Відповісти
Если Вы заметили, то в его речи ни слова о том, что обстреливают именно только русские.
Он сказал ровно то, что хотел сказать - все стороны.
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07.08.2022 07:55 Відповісти
Нужно пожаловаться в Межгалактическую коалицию. Параша их послушает. А МАГАТЭ и всех остальных пошлет, они им по барабану...
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06.08.2022 21:39 Відповісти
куча клоунов, не знавших Чернобыль....
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06.08.2022 21:39 Відповісти
ще он лука вошколупиться неподалік рівненської та хмельницької
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06.08.2022 21:41 Відповісти
колєньку у заручники..бацька і притихне..

хоча..це не наші методи..
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06.08.2022 21:44 Відповісти
Коленька уже в заложниках у ***** в Москве
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06.08.2022 21:46 Відповісти
***** вполне может спровоцировать на АЕС аварию, чтобы напугать весь мир и показать мол смотрите какие опасные АЕС, давайте закрывайте их и возвращайтесь на мою газовую иглу
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06.08.2022 21:45 Відповісти
Не так. "Давайте прекращайте поддерживать Украину оружием, а то вон смотрите, как бы чего на ЗАЭС не вышло".
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06.08.2022 21:52 Відповісти
Не... От таким образом заразит все украинские сельхоз. угодья - это стопудовый голод мирового масштаба, для 30% жителей. Пыня намекает. мол, а шо будет если я пульну ядерной бомбой.
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06.08.2022 21:54 Відповісти
Если авария произойдет , у пыни будут развязаны руки в применении на нашей территории ЯО.
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06.08.2022 21:56 Відповісти
я думаю пыне потом надо будем думать как раздавать хзк в ростове и на кубани)))роза ветров сдохнет кацапов не меньше нашего это +....только лукашенку похер радиация, не видно значит ее нет
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06.08.2022 22:01 Відповісти
Та ***** пох, він далі в Сибір полетить в свій бункер, а скільки мільйонів русні, Українців та Європейців загине йому не цікаво
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06.08.2022 23:02 Відповісти
Штука в тім що першим хто нанесе по РФії атомний удар у відповідь будуть не США а Китай. Китаю теж не до вподоби такий неадекватний сусід. Хоча мені здається що Путін-Епштейн згідно теорії Че́заре Ломбро́зо і є, як раз, тією 20% особою, котра має неурівноважну психіку
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07.08.2022 07:46 Відповісти
Почему?
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06.08.2022 22:17 Відповісти
Говорят, есть аэс в Ростове и Курске. Но может это только слухи😜
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06.08.2022 21:53 Відповісти
Придурки, давно нужно требовать исключения Раиссы из МАГАТЭ. Хотя бы приостановить членство. Но работать это не членом по роялю.
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06.08.2022 22:02 Відповісти
А Вы не пробовали задуматься - почему после начала войны, все цивилизованные страны не исключили Россию из всех организаций, не отказываются от всего российского и не разрывают дипломатических отношений ?
Это было бы логично и правильно.

Добавим к этому ограниченную и не всегда своевременную военную помощь Украине.

Получаем нехорошее предположение, что они для себя всё решили и за часть Украины тоже.

Их планы рушит сама Украина, не желая сдаваться.
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07.08.2022 08:04 Відповісти
А вы никогда не думали, что если не работать, а играть членом по роялю, то ничего и не будет. Или вы думали просто так 5 лет (с 2015 по 2019) Украина выигрывала суды международные у Раисси? Нужно просто работать, а работать зеленые не умеют, только членом играться и видосики постить.
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08.08.2022 00:13 Відповісти
По данным источника The Insider https://theins.ru/news/253865 , колонна военных грузовиков прибыла на территорию АЭС 2 августа. Грузовики остановились между первым и вторым энергоблоками и через некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через грузовые ворота. По данным этого источника, машинный зал был заминирован.

На территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, в том числе БТРы, зенитные установки и другая техника, а территория вокруг станции заминирована. Мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, причем часть боекомплекта даже внутри энергоблока. https://t.me/charter97_org/80118 https://t.me/charter97_org/80118

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06.08.2022 22:02 Відповісти
Amnesty International - ти тут?
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06.08.2022 22:09 Відповісти
Опять про обе стороны... ни у кого на Западе не хватает духу назвать виноватой одну сторону. Мир превратился в толерантное говно, а Путин этим пользуется.
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06.08.2022 22:16 Відповісти
Путин тупо купил всех, кроме США, британцев, поляков и балтийцев. Причем уже давно.
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06.08.2022 22:24 Відповісти
Не, это не Путин начал, это левацкий движ. Равенство доведенное до маразма.
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06.08.2022 22:55 Відповісти
У них принято не обвинять бездоказательно
Значит доказательств пока нет или лично он с ними не ознакомился
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07.08.2022 08:06 Відповісти
Це тероризм у державному масштабі. Тепер рашисти будуть вимагати виконання своїх ультиматуматумів залякуючи світ екологічною катастрофою. От і все, а ви що думали обрання клоуна презедентом так нічим не закінчиться жахливим?! Почекайте, страхіття тільки починаються. Чорнобиль покажеться вам ще дитячою забавкою.
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06.08.2022 22:23 Відповісти
Це загрожує світовій безпеці. Пора НАТО втрутитись і примусити російських терористів покинути об'єкт
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06.08.2022 22:45 Відповісти
Если уже заставлять, то чтобы покинули всю территорию.
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06.08.2022 22:57 Відповісти
Думаю це якраз хороший привід щоб допомогти викинути російських терористів
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07.08.2022 00:40 Відповісти
І як візит купки немочі з МАГАТЕ, яка "закликає усі сторони", може запобігти катастрофі? Вони - спецназ, що здатні кацапів на території ЗАЕС зачисти і техніку з вибухівкою прибрати?
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06.08.2022 22:45 Відповісти
Нет

Они, опираясь на свой авторитет, согласны стать живым щитом
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07.08.2022 08:08 Відповісти
Що навело вас на таку думку? Він не казав про постійну присутність когось з МАГАТЕ. "Живий щит" працює, коли нападник цінує життя та неушкодженність "щита". Кацапи ж бомбили Київ, коли там знаходився генсек ООН, в якого теж, принаймні у теорії, є авторитет. Наші не обстрілюють ЗАЄС й без Гроссіного візитування. Руснє нічого не заважає обстріляти МАГАТЕшніх і звинуватити Україну у наражанні "авторитетів" на небезпеку. Тож завдяки чому "живий щит" має працювати?
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07.08.2022 13:33 Відповісти
Присутствие - вот, что он написал.
Если Вы как-то иначе трактуете это, кроме как чуть дольше чем один день, то ладно.
Но я уверен, что речь идёт как минимум о времени которое займет эта война.
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07.08.2022 15:43 Відповісти
МАГАТЕ треба розформувати за бездарність та роботу в інтересах рф.
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06.08.2022 23:46 Відповісти
Та ти **** тому й такий рішучий та сміливий, бо знаєш що ***** тебе туди не пустить, тому й не дзвониш йому
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07.08.2022 11:04 Відповісти
 
 