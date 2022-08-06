МАГАТЕ після обстрілу ЗАЕС просить допуску на станцію: Можлива ядерна катастрофа
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попереджає про ядерну катастрофу та наполягає на місії МАГАТЕ на станцію.
Про це йдеться у заяві Гроссі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Я вкрай стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, що підкреслює цілком реальну небезпеку ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров'ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами", - зазначив Гроссі.
Директор МАГАТЕ заявив, що військові дії, які становлять під загрозу безпеку ЗАЕС, "цілком неприйнятні, і їх треба уникнути за будь-яку ціну".
"Я рішуче й наполегливо закликаю всі сторони виявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об'єкту з шістьма реакторами. І я засуджую будь-які насильницькі дії, вчинені на Запорізькій атомній електростанції чи поблизу неї, чи проти її персоналу", - заявив Гроссі.
Він наголосив, що український персонал, який працює на окупованій станції, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз або тиску, що підривають також безпеку АЕС.
"Щоб запобігти подальшому виходу ситуації з-під контролю, присутність МАГАТЕ для надання технічної підтримки в галузі ядерної безпеки має першорядне значення.
…Ось уже чотири місяці я готовий очолити місію експертів МАГАТЕ з безпеки та гарантій на найбільшу в країні Запорізьку атомну електростанцію… Ця життєво важлива місія досі не відбулася не з вини МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки що це неможливо.
Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати — і ще раз наполягатиму — на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася", - констатував він.
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и что значит - обе стороны чтоб придерживались???
да если б не придерживались наши....разве позволили б безнаказанно и каждую ночь обстреливать Никополь???
Он сказал ровно то, что хотел сказать - все стороны.
хоча..це не наші методи..
Это было бы логично и правильно.
Добавим к этому ограниченную и не всегда своевременную военную помощь Украине.
Получаем нехорошее предположение, что они для себя всё решили и за часть Украины тоже.
Их планы рушит сама Украина, не желая сдаваться.
На территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, в том числе БТРы, зенитные установки и другая техника, а территория вокруг станции заминирована. Мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, причем часть боекомплекта даже внутри энергоблока. https://t.me/charter97_org/80118 https://t.me/charter97_org/80118
Значит доказательств пока нет или лично он с ними не ознакомился
Они, опираясь на свой авторитет, согласны стать живым щитом
Если Вы как-то иначе трактуете это, кроме как чуть дольше чем один день, то ладно.
Но я уверен, что речь идёт как минимум о времени которое займет эта война.