Увечері в Енергодарі біля ЗАЕС пролунали нові вибухи, - мерія

У суботу, 6 серпня, у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області біля атомної електростанції прогриміли нові вибухи.

Керуюча справами Енергодарської міської ради Яна Дабіжа в ефірі загальнонаціонального телемарафону попередила про серйозну загрозу некерованої ядерної катастрофи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Поки людство боїться керованої ядерної зброї Путіна, в Енергодарі щомиті є ризик, що станеться некерована ядерна катастрофа", – різко заявила вона.

За інформацією чиновниці, в окупованому місті російські загарбники продовжують обстрілювати найбільшу АЕС в Європі. Близько 17:00 лунали нові вибухи.