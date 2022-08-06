Увечері в Енергодарі біля ЗАЕС пролунали нові вибухи, - мерія
У суботу, 6 серпня, у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області біля атомної електростанції прогриміли нові вибухи.
Керуюча справами Енергодарської міської ради Яна Дабіжа в ефірі загальнонаціонального телемарафону попередила про серйозну загрозу некерованої ядерної катастрофи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Поки людство боїться керованої ядерної зброї Путіна, в Енергодарі щомиті є ризик, що станеться некерована ядерна катастрофа", – різко заявила вона.
За інформацією чиновниці, в окупованому місті російські загарбники продовжують обстрілювати найбільшу АЕС в Європі. Близько 17:00 лунали нові вибухи.
А вмонтировать ЗАЭС в систему рахи-это Вам не телефонный кабель временно прокинуть по земле
где там те, кто обещал ударить по рахе в случае масштабной атомной угрозы ??
или это еще не угроза? надо подождать???
Ним виявився полковник Клименко Вадим Володимирович 30.09.1970 року народження.
Клименко народився у смт. Просяна на Дніпропетровщині, а його колишня дружина, син та дочка досі живуть в Україні. Але це не заважає йому особисто наказувати обстрілювати наші міста та знищувати українців.
https://t.me/Sharpreview/16181