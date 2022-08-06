УКР
Увечері в Енергодарі біля ЗАЕС пролунали нові вибухи, - мерія

У суботу, 6 серпня, у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області біля атомної електростанції прогриміли нові вибухи.

Керуюча справами Енергодарської міської ради Яна Дабіжа в ефірі загальнонаціонального телемарафону попередила про серйозну загрозу некерованої ядерної катастрофи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Поки людство боїться керованої ядерної зброї Путіна, в Енергодарі щомиті є ризик, що станеться некерована ядерна катастрофа", – різко заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС засудили воєнні дії РФ біля Запорізької АЕС

За інформацією чиновниці, в окупованому місті російські загарбники продовжують обстрілювати найбільшу АЕС в Європі. Близько 17:00 лунали нові вибухи.

армія рф (18544) Енергодар (265) Запорізька АЕС (1448) атака на ЗАЕС (174)
Дураку ясно - путлер пугает. И конечно, если что-то случится, все свалит на нас. Дела хуже некуда, имеем дело с уродом-оборотнем. Последствия будут как 10 Чернобылей.
тому ,що в нас не Президент а **********
Так и для рашки ведь тоже будут последствия. Такое впечатление что нынешняя кацапская власть это какае-то секта, где все самоубиваются в конце
тому ,що в нас не Президент а **********
Як ви? Як син? Тримайтесь і бережіть себе. Зустрінемося колись, якщо доля дозволить.
Имитируя обстрелы, русня подрывает понижающие подстанции, через которые идет снабжение электроэнергией на неоккупированные дикарями территории, одновременно пытаясь встроить ЗАЭС в московитскую систему. Ну, по крайней мере, мне так пояснили.
Не общайся такими идиотами,которые тебе пояснили,держись от них подальше-они заразные.Такого уровня целая секта на банковой засела
ОК, тогда Ваша версия? Я вообще почти полный профан в этой области.
Запугивание,не более.Зебил на низком старте бежать подписывать договор посредине,ему мешают ВСУ и народ.Нужно запугать народ и Европу,а Зебил не подведет.
А вмонтировать ЗАЭС в систему рахи-это Вам не телефонный кабель временно прокинуть по земле
пукін продовжує волати про перемовини...
Зеля про це мріє.
як ці дібіли задовбали... вони нічого ні про радіацію не знають, ні про Чорнобиль... і що самі помруть страшною смертю...
от бл*дские тупорылые дикари... доиграются !!!
где там те, кто обещал ударить по рахе в случае масштабной атомной угрозы ??
или это еще не угроза? надо подождать???
Ідентифіковано командира, керуючого підрозділом рф в Енергодарі.

Ним виявився полковник Клименко Вадим Володимирович 30.09.1970 року народження.

Клименко народився у смт. Просяна на Дніпропетровщині, а його колишня дружина, син та дочка досі живуть в Україні. Але це не заважає йому особисто наказувати обстрілювати наші міста та знищувати українців.
https://t.me/Sharpreview/16181
Похоже и самих себя плохо изучили. Но с касабами точно не дошло до нас и за 400 лет как минимум последних. Явно имеем дело с абсолютным сюром. Запад тоже удивляет. Если правда что с аэс, то Крыму капец, и Ростовской обл тоже. В смысле заражение радиактивное в случае усиления фона. За взрыв не стоит и думать.
І він не один такий.
Російська бидло-нація не знає що таке Чорнобиль і які наслідки будуть від вибуху цієї станції так Росія також постраждає . Здається що в Росії там живуть тупі дикарі яким все одно що знищувати і як померти -це алкоголіки і наркомани.
Може, вони саме цього і хочуть. Кількість населення, яке можна хоч умовно віднести до слов'ян, зменшиться, і превалюватимуть бурят-монголи, що і є справжнім субстратом кацапії.
100 вiдсоткiв
