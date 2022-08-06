Вечером в Энергодаре возле ЗАЭС раздались новые взрывы, - мэрия
В субботу, 6 августа, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области возле атомной электростанции прогремели новые взрывы.
Управляющая делами Энергодарского городского совета Яна Дабижа в эфире общенационального телемарафона предупредила о серьезной угрозе неуправляемой ядерной катастрофы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Пока человечество боится управляемого ядерного оружия Путина, в Энергодаре ежесекундно есть риск, что произойдет неуправляемая ядерная катастрофа", – резко заявила она.
По информации чиновницы, в оккупированном городе российские захватчики продолжают обстреливать самую большую АЭС в Европе. Около 17:00 раздавались новые взрывы.
Топ комментарии
+13 Путлер Капут #279670
показать весь комментарий06.08.2022 20:11 Ответить Ссылка
+9 ruda
показать весь комментарий06.08.2022 20:09 Ответить Ссылка
+9 Dmytro Shevchenko #525989
показать весь комментарий06.08.2022 20:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вмонтировать ЗАЭС в систему рахи-это Вам не телефонный кабель временно прокинуть по земле
где там те, кто обещал ударить по рахе в случае масштабной атомной угрозы ??
или это еще не угроза? надо подождать???
Ним виявився полковник Клименко Вадим Володимирович 30.09.1970 року народження.
Клименко народився у смт. Просяна на Дніпропетровщині, а його колишня дружина, син та дочка досі живуть в Україні. Але це не заважає йому особисто наказувати обстрілювати наші міста та знищувати українців.
https://t.me/Sharpreview/16181