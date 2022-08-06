Вечером в Энергодаре возле ЗАЭС раздались новые взрывы, - мэрия

В субботу, 6 августа, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области возле атомной электростанции прогремели новые взрывы.

Управляющая делами Энергодарского городского совета Яна Дабижа в эфире общенационального телемарафона предупредила о серьезной угрозе неуправляемой ядерной катастрофы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Пока человечество боится управляемого ядерного оружия Путина, в Энергодаре ежесекундно есть риск, что произойдет неуправляемая ядерная катастрофа", – резко заявила она.

По информации чиновницы, в оккупированном городе российские захватчики продолжают обстреливать самую большую АЭС в Европе. Около 17:00 раздавались новые взрывы.