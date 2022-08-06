РУС
Новости Война
7 968 20

Вечером в Энергодаре возле ЗАЭС раздались новые взрывы, - мэрия

заес

В субботу, 6 августа, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области возле атомной электростанции прогремели новые взрывы.

Управляющая делами Энергодарского городского совета Яна Дабижа в эфире общенационального телемарафона предупредила о серьезной угрозе неуправляемой ядерной катастрофы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Пока человечество боится управляемого ядерного оружия Путина, в Энергодаре ежесекундно есть риск, что произойдет неуправляемая ядерная катастрофа", – резко заявила она.

Также читайте: Папа Франциск планирует приехать в Украину перед поездкой в Казахстан, - посол Юраш

По информации чиновницы, в оккупированном городе российские захватчики продолжают обстреливать самую большую АЭС в Европе. Около 17:00 раздавались новые взрывы.

армия РФ (20392) Энергодар (159) Запорожская АЭС (739) атака на ЗАЭС (81)
Топ комментарии
+13
Дураку ясно - путлер пугает. И конечно, если что-то случится, все свалит на нас. Дела хуже некуда, имеем дело с уродом-оборотнем. Последствия будут как 10 Чернобылей.
06.08.2022 20:11 Ответить
+9
тому ,що в нас не Президент а **********
06.08.2022 20:09 Ответить
+9
Так и для рашки ведь тоже будут последствия. Такое впечатление что нынешняя кацапская власть это какае-то секта, где все самоубиваются в конце
06.08.2022 20:15 Ответить
Як ви? Як син? Тримайтесь і бережіть себе. Зустрінемося колись, якщо доля дозволить.
06.08.2022 20:19 Ответить
Так и для рашки ведь тоже будут последствия. Такое впечатление что нынешняя кацапская власть это какае-то секта, где все самоубиваются в конце
06.08.2022 20:15 Ответить
Имитируя обстрелы, русня подрывает понижающие подстанции, через которые идет снабжение электроэнергией на неоккупированные дикарями территории, одновременно пытаясь встроить ЗАЭС в московитскую систему. Ну, по крайней мере, мне так пояснили.
06.08.2022 20:14 Ответить
Не общайся такими идиотами,которые тебе пояснили,держись от них подальше-они заразные.Такого уровня целая секта на банковой засела
06.08.2022 20:17 Ответить
ОК, тогда Ваша версия? Я вообще почти полный профан в этой области.
06.08.2022 20:19 Ответить
Запугивание,не более.Зебил на низком старте бежать подписывать договор посредине,ему мешают ВСУ и народ.Нужно запугать народ и Европу,а Зебил не подведет.
А вмонтировать ЗАЭС в систему рахи-это Вам не телефонный кабель временно прокинуть по земле
06.08.2022 20:27 Ответить
пукін продовжує волати про перемовини...
06.08.2022 20:15 Ответить
Зеля про це мріє.
06.08.2022 20:41 Ответить
як ці дібіли задовбали... вони нічого ні про радіацію не знають, ні про Чорнобиль... і що самі помруть страшною смертю...
06.08.2022 20:30 Ответить
от бл*дские тупорылые дикари... доиграются !!!
где там те, кто обещал ударить по рахе в случае масштабной атомной угрозы ??
или это еще не угроза? надо подождать???
06.08.2022 20:51 Ответить
Ідентифіковано командира, керуючого підрозділом рф в Енергодарі.

Ним виявився полковник Клименко Вадим Володимирович 30.09.1970 року народження.

Клименко народився у смт. Просяна на Дніпропетровщині, а його колишня дружина, син та дочка досі живуть в Україні. Але це не заважає йому особисто наказувати обстрілювати наші міста та знищувати українців.
https://t.me/Sharpreview/16181
06.08.2022 20:53 Ответить
Похоже и самих себя плохо изучили. Но с касабами точно не дошло до нас и за 400 лет как минимум последних. Явно имеем дело с абсолютным сюром. Запад тоже удивляет. Если правда что с аэс, то Крыму капец, и Ростовской обл тоже. В смысле заражение радиактивное в случае усиления фона. За взрыв не стоит и думать.
06.08.2022 21:00 Ответить
І він не один такий.
показать весь комментарий
Російська бидло-нація не знає що таке Чорнобиль і які наслідки будуть від вибуху цієї станції так Росія також постраждає . Здається що в Росії там живуть тупі дикарі яким все одно що знищувати і як померти -це алкоголіки і наркомани.
06.08.2022 20:59 Ответить
Може, вони саме цього і хочуть. Кількість населення, яке можна хоч умовно віднести до слов'ян, зменшиться, і превалюватимуть бурят-монголи, що і є справжнім субстратом кацапії.
06.08.2022 21:09 Ответить
100 вiдсоткiв
06.08.2022 21:27 Ответить
 
 