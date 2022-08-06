У ЄС засудили воєнні дії РФ біля Запорізької АЕС
Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Жозеп Боррель написав у твіттері.
"ЄС засуджує військову діяльність Росії довкола Запорізької атомної електростанції. Це серйозне і безвідповідальне порушення правил безпеки на ядерних об’єктах і черговий приклад ігнорування РФ міжнародних норм", - наголосив він.
Боррель також закликав надати доступ на ЗАЕС представникам Міжнародного агентства з атомної енергії.
Нагадаємо, вчора, 5 серпня, російські військові обстріляли ЗАЕС. Снаряди поцілили в Запорізьку АЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.
Також "прильоти" зафіксовано прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташовується ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.
Причому по Курській АЕС....
Только они сс*т. Как же. Русские - это деньги.
И выше вам написали про страну террориста.
Это должна быть сев. корея.
Плюс создание противо-путинской коалиции. Нам до сих пор боятся дать установки на 300 км...Боже мой...
Не сс*ть. Вот главная идея. Путин не попрет против всего мира.
А эти евро*сс*ны до сих пор дрыщут от страха. С*ки
Не треба нічого робити, треба більше п@здіти і чекати коли мавпа підірве гранату. Тоді занепокоєнням і засудженням можно буде ефективно лікувати променеву хворобу і всі види раку на кілька поколінь наперед. Це ж так повинно працювати?
Скоро з такою реакцією рф зробить ще щось страшніше тому що немає адекватної відповіді.