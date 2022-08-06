УКР
У ЄС засудили воєнні дії РФ біля Запорізької АЕС

Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Жозеп Боррель  написав у твіттері.

"ЄС засуджує військову діяльність Росії довкола Запорізької атомної електростанції. Це серйозне і безвідповідальне порушення правил безпеки на ядерних об’єктах і черговий приклад ігнорування РФ міжнародних норм", - наголосив він.

У ЄС засудили воєнні дії РФ біля Запорізької АЕС 01

Боррель також закликав надати доступ на ЗАЕС представникам Міжнародного агентства з атомної енергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерний тероризм Росії на Запорізькій АЕС - загроза для всього світу, - Галущенко

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, російські військові обстріляли ЗАЕС. Снаряди поцілили в Запорізьку АЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

Також "прильоти" зафіксовано прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташовується ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти позбавили персонал Запорізької АЕС доступу до укриття, - Енергоатом

+12
Как же ******* эта озабоченость...
показати весь коментар
06.08.2022 14:41 Відповісти
+10
Выразили озабоченность?
показати весь коментар
06.08.2022 14:39 Відповісти
+7
Імпотенти.
показати весь коментар
06.08.2022 14:43 Відповісти
Выразили озабоченность?
показати весь коментар
06.08.2022 14:39 Відповісти
ЄС очєнь очєнь пастаянна азабочєн...
показати весь коментар
06.08.2022 14:43 Відповісти
Пхахахахаха.
показати весь коментар
06.08.2022 14:40 Відповісти
Как же ******* эта озабоченость...
показати весь коментар
06.08.2022 14:41 Відповісти
Москалям їх засудження ,як мертвому припарка !!!
показати весь коментар
06.08.2022 14:47 Відповісти
Оркам зразу стало стидно, я надіюсь?
показати весь коментар
06.08.2022 14:41 Відповісти
ЄС засуджувати як дурному з гори котитись...
показати весь коментар
06.08.2022 14:41 Відповісти
Імпотенти.
показати весь коментар
06.08.2022 14:43 Відповісти
вот так вот, ну что рашка, получили..
показати весь коментар
06.08.2022 14:44 Відповісти
ЗСУ, згідно Амнесті Інтернешл, має повне право влупити по АЕС і подивитись що буде.
Причому по Курській АЕС....
показати весь коментар
06.08.2022 14:44 Відповісти
Стурбованність - прихована коррупція... Фрау штазі була гранично стурбованна, а це означає, що в неї були найбільші валізи з портретами президентів США....
показати весь коментар
06.08.2022 14:44 Відповісти
Когда долбанет осуждение не поможет. Будете в Америку все бежать со своей озабоченностью...
показати весь коментар
06.08.2022 14:45 Відповісти
Покажчик стурбометра зафіксував 25 кіломеркелів.
показати весь коментар
06.08.2022 14:45 Відповісти
мастурбометра...
показати весь коментар
06.08.2022 14:48 Відповісти
Интересно, а куда ветер дунет, если там ипанет?
показати весь коментар
06.08.2022 14:47 Відповісти
Стадія перша. Мєлко заволновалісь.
показати весь коментар
06.08.2022 14:49 Відповісти
Не можуть вирішити дипломатично - доведеться вибивати силою, нехай потім не ниють.
показати весь коментар
06.08.2022 14:49 Відповісти
Есть предложения? Что должно сделать ЕС в контексте? Есть проблема, с которой разгребаться нам самим. Нам помогают, но решать за нас проблемы властей, проблемы войны они просто не могут физически. Мы с зеленским(сами, заметьте) залезли в глубокое зеленое дерьмо. В ЕС и США, помнится, очень удивились: кого вы избрали. В ответ мы над ними смеялись: ЕС и США то ...уйня, а мы самые умные. Результат налицо: теперь волаем на весь свет, караул... Так что делать, граждане ругающие ЕС, есть идеи?
показати весь коментар
06.08.2022 14:50 Відповісти
Є , хоч і не багато. Для початку визнати мордор спонсором тероризму, потім повне ембарго . А в тебе є ідеї що нам робити з їхньою стурбованістю?
показати весь коментар
06.08.2022 15:07 Відповісти
аннулировать русским все визы в США и европе. Все права на жительство. Запретить любое сотрудничество. Вон недавно долбанутые шведы пригласили русскую фигуристку на мастер класс.... Никаких виз. Никаких руссо туристо. Все в родную клетку. Вы думаете, это не поможет??!
Только они сс*т. Как же. Русские - это деньги.

И выше вам написали про страну террориста.
Это должна быть сев. корея.
Плюс создание противо-путинской коалиции. Нам до сих пор боятся дать установки на 300 км...Боже мой...
Не сс*ть. Вот главная идея. Путин не попрет против всего мира.
А эти евро*сс*ны до сих пор дрыщут от страха. С*ки
показати весь коментар
06.08.2022 15:17 Відповісти
саме найбільше рашистського лайна накладено європейські,американські оонівські ,та інші світові стурбованості,засудження,санкції з купівлею рашистських енергоносіїів і т.д.
показати весь коментар
06.08.2022 14:52 Відповісти
озабочєнностi полные штаны...
показати весь коментар
06.08.2022 14:55 Відповісти
Одна мечта,чтобы земля наша святая была очищена от кацапских выродков и зеленых тварюг. Если во власти деверсанты,то какие претензии к ЕС?
показати весь коментар
06.08.2022 15:05 Відповісти
Їх вже пора перейменувати на Європейську Стурбованість. Теж саме "ЄС", а звучить більш правдоподібно.
показати весь коментар
06.08.2022 15:05 Відповісти
EU....нужно что-то другое
показати весь коментар
06.08.2022 15:11 Відповісти
нагнул и залякав кацапив через твиттер...теперь буба ему орден хмельницкого должен...
показати весь коментар
06.08.2022 15:05 Відповісти
А шо, очко жим-жим? По прогнозу в ЕС вітер зі сходу...
показати весь коментар
06.08.2022 15:09 Відповісти
вот если они подорвут станцию, и чтоб ветер был западным и прямо в окошко боррелю... Что скажешь, тогда урод? какого уровня будет озабоченность?!
показати весь коментар
06.08.2022 15:12 Відповісти
А как это клеится с более ранними словами Арестовича, что рашисты устроили себе базу отдыха под прикрытием атомных реакторов. Получается, они снова сами себя обстреливают, а ВСУ не причем?
показати весь коментар
06.08.2022 15:14 Відповісти
Ого, які серйозні дядьки висловили своє обурення. Русня 100% задумалась може не треба.
показати весь коментар
06.08.2022 15:15 Відповісти
Я здесь больше верю в версию того, что от попадания одного из трех Switchblade в русскую МСТА-С сдетонировал боекомплект .
показати весь коментар
06.08.2022 15:16 Відповісти
Що,спецназ крутий пришлете якщо після вашого суду орки не покинуть АЕС ?
показати весь коментар
06.08.2022 15:19 Відповісти
В этот раз пронесло, а в следующий раз может так и не пронесет. Хотя с помощью радиактивных загрязнений можно сразу и Крым, и Донбасс и пол Украины от населения освободить. Надеюсь в ВСУ будут думать головной, когда в следующий раз будут атаковать отдыхающих рашистов.
показати весь коментар
06.08.2022 15:25 Відповісти
пошел на *** ***** кацапский
показати весь коментар
06.08.2022 15:29 Відповісти
ой, а чего это вдруг запахло щи и говнецом? ААААА, в комментарии заглянули лишнехромосомный лаптеногий орангутан. Пшел вон!
показати весь коментар
06.08.2022 17:17 Відповісти
Треба вводити руйнівні санкції, умовою відміни яких буде звільнення ЗАЕС. Бо якщо станеться вибух хоч на одному реакторі, то наслідки ліквідовувати буде нікому. Коли забруднену територію звільнять рашисти, нашим буде заходити на неї вже пізно, бо неконтрольоване горіння в реакторі і постійні викиди, забруднять все так, що перебувати там і в захисті стане неможливо. А за ними, без обслуговування, вибухне і решта, коли зупиняться контури охолодження. І радіоактивні речовини постійно будуть викидатися в повітря і вітрами розноситися по світу. Жити стане неможливо на Землі ніде. Решта стікатиме в світовий океан, через Дніпро. Якщо на заході цього не розуміють, масштабу катастрофи, то нехай хтось пояснить. Що це просто жах буде, а Чорнобиль, то квіточки.
показати весь коментар
06.08.2022 16:02 Відповісти
Британские ученые установили, что такое осуждение зараз останавливает цепную реакцию и полностью устраняет радиацию
показати весь коментар
06.08.2022 16:11 Відповісти
Засудили? Добре. Але коли ₴бане і роздмухає по Європі - всі будемо тим дихати, їсти і пити.
Не треба нічого робити, треба більше п@здіти і чекати коли мавпа підірве гранату. Тоді занепокоєнням і засудженням можно буде ефективно лікувати променеву хворобу і всі види раку на кілька поколінь наперед. Це ж так повинно працювати?
показати весь коментар
06.08.2022 16:49 Відповісти
І це все? Сильно, сильно.

Скоро з такою реакцією рф зробить ще щось страшніше тому що немає адекватної відповіді.
показати весь коментар
06.08.2022 18:43 Відповісти
Краще би нові санкції ввели. Так до мордору скоріше доходить.
показати весь коментар
08.08.2022 13:02 Відповісти
 
 