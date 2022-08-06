РУС
В ЕС осудили военные действия РФ возле Запорожской АЭС

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Жозеп Боррель написал в твиттере.

"ЕС осуждает военную деятельность России вокруг Запорожской атомной электростанции. Это серьезное и безответственное нарушение правил безопасности на ядерных объектах и очередной пример игнорирования РФ международных норм", - подчеркнул он.

Боррель также призвал предоставить доступ на ЗАЭС представителям Международного агентства по атомной энергии.

Читайте: Оккупанты лишили персонал Запорожской АЭС доступа к укрытию, - Энергоатом

Напомним, вчера, 5 августа, российские военные обстреляли ЗАЭС. Снаряды попали в Запорожскую АЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где располагается ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Также читайте: На ЗАЭС может произойти утечка водорода и радиации, - Энергоатом

+12
Как же ******* эта озабоченость...
06.08.2022 14:41 Ответить
+10
Выразили озабоченность?
06.08.2022 14:39 Ответить
+7
Імпотенти.
06.08.2022 14:43 Ответить
Выразили озабоченность?
06.08.2022 14:39 Ответить
ЄС очєнь очєнь пастаянна азабочєн...
06.08.2022 14:43 Ответить
Пхахахахаха.
06.08.2022 14:40 Ответить
Как же ******* эта озабоченость...
06.08.2022 14:41 Ответить
Москалям їх засудження ,як мертвому припарка !!!
06.08.2022 14:47 Ответить
Оркам зразу стало стидно, я надіюсь?
06.08.2022 14:41 Ответить
ЄС засуджувати як дурному з гори котитись...
06.08.2022 14:41 Ответить
Імпотенти.
06.08.2022 14:43 Ответить
вот так вот, ну что рашка, получили..
06.08.2022 14:44 Ответить
ЗСУ, згідно Амнесті Інтернешл, має повне право влупити по АЕС і подивитись що буде.
Причому по Курській АЕС....
06.08.2022 14:44 Ответить
Стурбованність - прихована коррупція... Фрау штазі була гранично стурбованна, а це означає, що в неї були найбільші валізи з портретами президентів США....
06.08.2022 14:44 Ответить
Когда долбанет осуждение не поможет. Будете в Америку все бежать со своей озабоченностью...
06.08.2022 14:45 Ответить
Покажчик стурбометра зафіксував 25 кіломеркелів.
06.08.2022 14:45 Ответить
мастурбометра...
06.08.2022 14:48 Ответить
Интересно, а куда ветер дунет, если там ипанет?
06.08.2022 14:47 Ответить
Стадія перша. Мєлко заволновалісь.
06.08.2022 14:49 Ответить
Не можуть вирішити дипломатично - доведеться вибивати силою, нехай потім не ниють.
06.08.2022 14:49 Ответить
Есть предложения? Что должно сделать ЕС в контексте? Есть проблема, с которой разгребаться нам самим. Нам помогают, но решать за нас проблемы властей, проблемы войны они просто не могут физически. Мы с зеленским(сами, заметьте) залезли в глубокое зеленое дерьмо. В ЕС и США, помнится, очень удивились: кого вы избрали. В ответ мы над ними смеялись: ЕС и США то ...уйня, а мы самые умные. Результат налицо: теперь волаем на весь свет, караул... Так что делать, граждане ругающие ЕС, есть идеи?
06.08.2022 14:50 Ответить
Є , хоч і не багато. Для початку визнати мордор спонсором тероризму, потім повне ембарго . А в тебе є ідеї що нам робити з їхньою стурбованістю?
06.08.2022 15:07 Ответить
аннулировать русским все визы в США и европе. Все права на жительство. Запретить любое сотрудничество. Вон недавно долбанутые шведы пригласили русскую фигуристку на мастер класс.... Никаких виз. Никаких руссо туристо. Все в родную клетку. Вы думаете, это не поможет??!
Только они сс*т. Как же. Русские - это деньги.

И выше вам написали про страну террориста.
Это должна быть сев. корея.
Плюс создание противо-путинской коалиции. Нам до сих пор боятся дать установки на 300 км...Боже мой...
Не сс*ть. Вот главная идея. Путин не попрет против всего мира.
А эти евро*сс*ны до сих пор дрыщут от страха. С*ки
06.08.2022 15:17 Ответить
саме найбільше рашистського лайна накладено європейські,американські оонівські ,та інші світові стурбованості,засудження,санкції з купівлею рашистських енергоносіїів і т.д.
06.08.2022 14:52 Ответить
озабочєнностi полные штаны...
06.08.2022 14:55 Ответить
Одна мечта,чтобы земля наша святая была очищена от кацапских выродков и зеленых тварюг. Если во власти деверсанты,то какие претензии к ЕС?
06.08.2022 15:05 Ответить
Їх вже пора перейменувати на Європейську Стурбованість. Теж саме "ЄС", а звучить більш правдоподібно.
06.08.2022 15:05 Ответить
EU....нужно что-то другое
06.08.2022 15:11 Ответить
нагнул и залякав кацапив через твиттер...теперь буба ему орден хмельницкого должен...
06.08.2022 15:05 Ответить
А шо, очко жим-жим? По прогнозу в ЕС вітер зі сходу...
06.08.2022 15:09 Ответить
вот если они подорвут станцию, и чтоб ветер был западным и прямо в окошко боррелю... Что скажешь, тогда урод? какого уровня будет озабоченность?!
06.08.2022 15:12 Ответить
А как это клеится с более ранними словами Арестовича, что рашисты устроили себе базу отдыха под прикрытием атомных реакторов. Получается, они снова сами себя обстреливают, а ВСУ не причем?
06.08.2022 15:14 Ответить
Ого, які серйозні дядьки висловили своє обурення. Русня 100% задумалась може не треба.
06.08.2022 15:15 Ответить
Я здесь больше верю в версию того, что от попадания одного из трех Switchblade в русскую МСТА-С сдетонировал боекомплект .
06.08.2022 15:16 Ответить
Що,спецназ крутий пришлете якщо після вашого суду орки не покинуть АЕС ?
06.08.2022 15:19 Ответить
В этот раз пронесло, а в следующий раз может так и не пронесет. Хотя с помощью радиактивных загрязнений можно сразу и Крым, и Донбасс и пол Украины от населения освободить. Надеюсь в ВСУ будут думать головной, когда в следующий раз будут атаковать отдыхающих рашистов.
06.08.2022 15:25 Ответить
пошел на *** ***** кацапский
06.08.2022 15:29 Ответить
ой, а чего это вдруг запахло щи и говнецом? ААААА, в комментарии заглянули лишнехромосомный лаптеногий орангутан. Пшел вон!
06.08.2022 17:17 Ответить
Треба вводити руйнівні санкції, умовою відміни яких буде звільнення ЗАЕС. Бо якщо станеться вибух хоч на одному реакторі, то наслідки ліквідовувати буде нікому. Коли забруднену територію звільнять рашисти, нашим буде заходити на неї вже пізно, бо неконтрольоване горіння в реакторі і постійні викиди, забруднять все так, що перебувати там і в захисті стане неможливо. А за ними, без обслуговування, вибухне і решта, коли зупиняться контури охолодження. І радіоактивні речовини постійно будуть викидатися в повітря і вітрами розноситися по світу. Жити стане неможливо на Землі ніде. Решта стікатиме в світовий океан, через Дніпро. Якщо на заході цього не розуміють, масштабу катастрофи, то нехай хтось пояснить. Що це просто жах буде, а Чорнобиль, то квіточки.
06.08.2022 16:02 Ответить
Британские ученые установили, что такое осуждение зараз останавливает цепную реакцию и полностью устраняет радиацию
06.08.2022 16:11 Ответить
Засудили? Добре. Але коли ₴бане і роздмухає по Європі - всі будемо тим дихати, їсти і пити.
Не треба нічого робити, треба більше п@здіти і чекати коли мавпа підірве гранату. Тоді занепокоєнням і засудженням можно буде ефективно лікувати променеву хворобу і всі види раку на кілька поколінь наперед. Це ж так повинно працювати?
06.08.2022 16:49 Ответить
І це все? Сильно, сильно.

Скоро з такою реакцією рф зробить ще щось страшніше тому що немає адекватної відповіді.
06.08.2022 18:43 Ответить
Краще би нові санкції ввели. Так до мордору скоріше доходить.
08.08.2022 13:02 Ответить
 
 