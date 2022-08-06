В ЕС осудили военные действия РФ возле Запорожской АЭС
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Жозеп Боррель написал в твиттере.
"ЕС осуждает военную деятельность России вокруг Запорожской атомной электростанции. Это серьезное и безответственное нарушение правил безопасности на ядерных объектах и очередной пример игнорирования РФ международных норм", - подчеркнул он.
Боррель также призвал предоставить доступ на ЗАЭС представителям Международного агентства по атомной энергии.
Напомним, вчера, 5 августа, российские военные обстреляли ЗАЭС. Снаряды попали в Запорожскую АЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.
Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где располагается ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Причому по Курській АЕС....
Только они сс*т. Как же. Русские - это деньги.
И выше вам написали про страну террориста.
Это должна быть сев. корея.
Плюс создание противо-путинской коалиции. Нам до сих пор боятся дать установки на 300 км...Боже мой...
Не сс*ть. Вот главная идея. Путин не попрет против всего мира.
А эти евро*сс*ны до сих пор дрыщут от страха. С*ки
Не треба нічого робити, треба більше п@здіти і чекати коли мавпа підірве гранату. Тоді занепокоєнням і засудженням можно буде ефективно лікувати променеву хворобу і всі види раку на кілька поколінь наперед. Це ж так повинно працювати?
Скоро з такою реакцією рф зробить ще щось страшніше тому що немає адекватної відповіді.