В ЕС осудили военные действия РФ возле Запорожской АЭС

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Жозеп Боррель написал в твиттере.

"ЕС осуждает военную деятельность России вокруг Запорожской атомной электростанции. Это серьезное и безответственное нарушение правил безопасности на ядерных объектах и очередной пример игнорирования РФ международных норм", - подчеркнул он.

Боррель также призвал предоставить доступ на ЗАЭС представителям Международного агентства по атомной энергии.

Напомним, вчера, 5 августа, российские военные обстреляли ЗАЭС. Снаряды попали в Запорожскую АЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.



Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где располагается ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

