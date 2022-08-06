Оккупанты лишили персонал Запорожской АЭС доступа к укрытию, - Энергоатом

На Запорожской АЭС российские захватчики прячутся от обстрелов в подвалах, лишив тем самым персонал станции доступа к укрытию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщает в телеграм-канале.

"Российские военные на Запорожской АЭС заняли все подвальные помещения, где прячутся от обстрелов. Украинский персонал пока не имеет доступа к этим помещениям, поэтому в случае новых обстрелов у людей нет укрытия и находятся в опасности", – говорится в сообщении.

В настоящее время осуществляется ликвидация последствий повреждения азотно-кислородной станции и объединенного вспомогательного корпуса, в которые россияне попали во время обстрелов 5 августа. Персонал станции обнаружил возможность безопасно работать в таких условиях.

Напомним, вчера, 5 августа, российские военные обстреляли ЗАЭС. Снаряды попали в Запорожскую АЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.



Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где располагается ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

