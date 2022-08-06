РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10043 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 030 26

Оккупанты лишили персонал Запорожской АЭС доступа к укрытию, - Энергоатом

заес

На Запорожской АЭС российские захватчики прячутся от обстрелов в подвалах, лишив тем самым персонал станции доступа к укрытию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщает в телеграм-канале.

"Российские военные на Запорожской АЭС заняли все подвальные помещения, где прячутся от обстрелов. Украинский персонал пока не имеет доступа к этим помещениям, поэтому в случае новых обстрелов у людей нет укрытия и находятся в опасности", – говорится в сообщении.

В настоящее время осуществляется ликвидация последствий повреждения азотно-кислородной станции и объединенного вспомогательного корпуса, в которые россияне попали во время обстрелов 5 августа. Персонал станции обнаружил возможность безопасно работать в таких условиях.

Напомним, вчера, 5 августа, российские военные обстреляли ЗАЭС. Снаряды попали в Запорожскую АЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где располагается ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Читайте: На ЗАЭС может произойти утечка водорода и радиации, - Энергоатом

обстрел (29176) Энергоатом (412) Запорожская АЭС (739)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Як її тепер визволяти? Мразіяни її підорвуть, і скажуть що це ми.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:16 Ответить
+4
Не хочу вангувати, але маємо бути свідомими на що здатні орки:

підірвуть АЕС при відступу і скажуть що Хаймарси, а підараси із АІ ще й печатку поставлять 🙁
показать весь комментарий
06.08.2022 13:11 Ответить
+2
Ну не підірвати, а заглушити реактори.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я от не розумію, чого вони там осталися? Чому якщо знали що ЗАЄС захоплять, її не підірвали? Ще багато ЧОМУ.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:09 Ответить
Підірвати АЕС....

Ай маладєц!
показать весь комментарий
06.08.2022 13:12 Ответить
Як її тепер визволяти? Мразіяни її підорвуть, і скажуть що це ми.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:16 Ответить
Удивляют такие *******. А вот заглушить реакторы и сделать так чтобы невозможно было их запустить можно было.но за 10 дней дебилы и не почухались
показать весь комментарий
13.08.2022 23:14 Ответить
Ну не підірвати, а заглушити реактори.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:18 Ответить
Можна було заглушити, і потім підірвати системи охолодження, щоб не включили, хоча... Зе гондонам не на часі.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:20 Ответить
Яким чином можна її заглушити?
показать весь комментарий
06.08.2022 13:25 Ответить
Я не ядерщик, думаю якось можно. Чорнобиль якось вимкнули?
показать весь комментарий
06.08.2022 13:34 Ответить
Тож и не звизди, если не в теме. Резко не заглушишь, потому что греется все равно, а подрывать крупнейшую в Европе АЭС? Ну можно, в принципе, если хочешь весь континент как минимум засрать. Жить потом где?
показать весь комментарий
06.08.2022 13:49 Ответить
Все одно підірвуть, у мразіян нічого нема святого.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:01 Ответить
Хз, ведь облако и к ним пойти может.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:10 Ответить
реактор глушится неделю. стержни до упора вниз и ждать. и охлаждать. только что это дает, если контроль все равно нужен.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:36 Ответить
Не хочу вангувати, але маємо бути свідомими на що здатні орки:

підірвуть АЕС при відступу і скажуть що Хаймарси, а підараси із АІ ще й печатку поставлять 🙁
показать весь комментарий
06.08.2022 13:11 Ответить
Ну отож.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:17 Ответить
Розкласти приманку шоб вони виишли з підвалу і вібати -- доки вони будут там куражитись
показать весь комментарий
06.08.2022 13:11 Ответить
Челендж "унітази для ЗАЕС ?"
показать весь комментарий
06.08.2022 13:13 Ответить
Єдине-хим атака, але ніззя.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:18 Ответить
коли ми про це писали в 19 році, ніхто не слухав реальних зелених
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/no-yu-3.php

та й зараз не слухають про глобальне потепління та сонячну енергетику, про кінець світу також
показать весь комментарий
06.08.2022 13:27 Ответить
Дякую, але вас ніхто не почув.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:35 Ответить
Експлуатувати атомну електростанцію в зоні бойових дій нерозумно. Якщо у начальника станції ще є повноваження, то йому потрібно зупинити станцію, затопити реактор і стрижні, все заблокувати.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:34 Ответить
это же не лампочка в комнате. реактор глушится неделю минимум при постоянном охлаждении. затопить реактор - это все равно что его взорвать. попадание жидкости в тело реактора вызовет огромное увеличение давления, которое взорвет нахрен все.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:48 Ответить
Затопить реактор,это просто ******!в каховсеом водохранилище?
показать весь комментарий
13.08.2022 23:16 Ответить
Такі всі розумні, дайте відповідь, як ЗАЄС звільняти будете?
показать весь комментарий
06.08.2022 14:02 Ответить
никак. пусть магатэ этим занимается. хватит только бабло со стран косить.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:04 Ответить
воно цим займатись не буде бо воно існує лиш для того щоб виконувати забаганки рф і захищати рф
показать весь комментарий
06.08.2022 19:29 Ответить
Видосиками,как же ещё?
показать весь комментарий
13.08.2022 23:17 Ответить
 
 