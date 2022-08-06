Окупанти позбавили персонал Запорізької АЕС доступу до укриття, - Енергоатом

На Запорізькій АЕС російські загарбники ховаються від обстрілів у підвалах, позбавивши тим самим персонал станції доступу до укриття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомляє в Телеграмі.

"Російські військові на Запорізькій АЕС зайняли усі підвальні приміщення, де ховаються від обстрілів. Український персонал наразі не має доступу до цих приміщень, тож у випадку нових обстрілів люди не мають укриття і перебувають у небезпеці", – ідеться в повідомленні.

На цей час здійснюється ліквідація наслідків пошкодження азотно-кисневої станції та об‘єднаного допоміжного корпусу, у які росіяни поцілили під час обстрілів 5 серпня. Персонал станції знайшов можливість безпечно працювати в таких умовах.

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, російські військові обстріляли ЗАЕС. Снаряди поцілили в Запорізьку АЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.



Також "прильоти" зафіксовано прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташовується ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

