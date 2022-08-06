УКР
Окупанти позбавили персонал Запорізької АЕС доступу до укриття, - Енергоатом

На Запорізькій АЕС російські загарбники ховаються від обстрілів у підвалах, позбавивши тим самим персонал станції доступу до укриття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомляє в Телеграмі.

"Російські військові на Запорізькій АЕС зайняли усі підвальні приміщення, де ховаються від обстрілів. Український персонал наразі не має доступу до цих приміщень, тож у випадку нових обстрілів люди не мають укриття і перебувають у небезпеці", – ідеться в повідомленні.

На цей час здійснюється ліквідація наслідків пошкодження азотно-кисневої станції та об‘єднаного допоміжного корпусу, у які росіяни поцілили під час обстрілів 5 серпня. Персонал станції знайшов можливість безпечно працювати в таких умовах.

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, російські військові обстріляли ЗАЕС. Снаряди поцілили в Запорізьку АЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

Також "прильоти" зафіксовано прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташовується ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

Як її тепер визволяти? Мразіяни її підорвуть, і скажуть що це ми.
06.08.2022 13:16 Відповісти
Не хочу вангувати, але маємо бути свідомими на що здатні орки:

підірвуть АЕС при відступу і скажуть що Хаймарси, а підараси із АІ ще й печатку поставлять 🙁
06.08.2022 13:11 Відповісти
Ну не підірвати, а заглушити реактори.
06.08.2022 13:18 Відповісти
Я от не розумію, чого вони там осталися? Чому якщо знали що ЗАЄС захоплять, її не підірвали? Ще багато ЧОМУ.
06.08.2022 13:09 Відповісти
Підірвати АЕС....

Ай маладєц!
06.08.2022 13:12 Відповісти
Як її тепер визволяти? Мразіяни її підорвуть, і скажуть що це ми.
06.08.2022 13:16 Відповісти
Удивляют такие *******. А вот заглушить реакторы и сделать так чтобы невозможно было их запустить можно было.но за 10 дней дебилы и не почухались
13.08.2022 23:14 Відповісти
Ну не підірвати, а заглушити реактори.
06.08.2022 13:18 Відповісти
Можна було заглушити, і потім підірвати системи охолодження, щоб не включили, хоча... Зе гондонам не на часі.
06.08.2022 13:20 Відповісти
Яким чином можна її заглушити?
06.08.2022 13:25 Відповісти
Я не ядерщик, думаю якось можно. Чорнобиль якось вимкнули?
06.08.2022 13:34 Відповісти
Тож и не звизди, если не в теме. Резко не заглушишь, потому что греется все равно, а подрывать крупнейшую в Европе АЭС? Ну можно, в принципе, если хочешь весь континент как минимум засрать. Жить потом где?
06.08.2022 13:49 Відповісти
Все одно підірвуть, у мразіян нічого нема святого.
06.08.2022 14:01 Відповісти
Хз, ведь облако и к ним пойти может.
06.08.2022 14:10 Відповісти
реактор глушится неделю. стержни до упора вниз и ждать. и охлаждать. только что это дает, если контроль все равно нужен.
06.08.2022 13:36 Відповісти
Не хочу вангувати, але маємо бути свідомими на що здатні орки:

підірвуть АЕС при відступу і скажуть що Хаймарси, а підараси із АІ ще й печатку поставлять 🙁
06.08.2022 13:11 Відповісти
Ну отож.
06.08.2022 13:17 Відповісти
Розкласти приманку шоб вони виишли з підвалу і вібати -- доки вони будут там куражитись
06.08.2022 13:11 Відповісти
Челендж "унітази для ЗАЕС ?"
06.08.2022 13:13 Відповісти
Єдине-хим атака, але ніззя.
06.08.2022 13:18 Відповісти
коли ми про це писали в 19 році, ніхто не слухав реальних зелених
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/no-yu-3.php

та й зараз не слухають про глобальне потепління та сонячну енергетику, про кінець світу також
06.08.2022 13:27 Відповісти
Дякую, але вас ніхто не почув.
06.08.2022 13:35 Відповісти
Експлуатувати атомну електростанцію в зоні бойових дій нерозумно. Якщо у начальника станції ще є повноваження, то йому потрібно зупинити станцію, затопити реактор і стрижні, все заблокувати.
06.08.2022 13:34 Відповісти
это же не лампочка в комнате. реактор глушится неделю минимум при постоянном охлаждении. затопить реактор - это все равно что его взорвать. попадание жидкости в тело реактора вызовет огромное увеличение давления, которое взорвет нахрен все.
06.08.2022 13:48 Відповісти
Затопить реактор,это просто ******!в каховсеом водохранилище?
13.08.2022 23:16 Відповісти
Такі всі розумні, дайте відповідь, як ЗАЄС звільняти будете?
06.08.2022 14:02 Відповісти
никак. пусть магатэ этим занимается. хватит только бабло со стран косить.
06.08.2022 14:04 Відповісти
воно цим займатись не буде бо воно існує лиш для того щоб виконувати забаганки рф і захищати рф
06.08.2022 19:29 Відповісти
Видосиками,как же ещё?
13.08.2022 23:17 Відповісти
 
 