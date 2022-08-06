РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
На ЗАЭС может произойти утечка водорода и радиации, - Энергоатом

Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

В компании рассказали, что из-за обстрела ЗАЭС россиянами 5 августа, сработала аварийная защита на одном из энергоблоков, и блок отключен.

"В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность", - говорится в сообщении.

При этом станция продолжает работать, производя электроэнергию для нужд энергосистемы Украины. А персонал прилагает все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также для ликвидации последствий повреждений.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по принуждению России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Зелений ушльопок дозволив їм заїхати на материк, ось і маємо те що маємо.
06.08.2022 12:34 Ответить
Станцію злили в перший тиждень. Тепер бідкаються про небезпеку
06.08.2022 12:39 Ответить
Та ні. Фуйло подивилось на цього Бонапарта та й вирішило напасти. Армію розвалив, грощі на оборону закопав в дороги. Допомогу та заклики Заходу ігнорував, проводив політику "какая разница кто будет сидеть в горсовете - украинец или московит, лишь бі свет на столбах горел".
Тут же і шашлики жарити замість оборонятись.
Вгадав фуйло у всьому.
Одне не вгадав - українці ніколи не стануть рабами.
06.08.2022 12:59 Ответить
Сделайте рекламу в которой все разрушения после русских ударов и убедите весь мир, что Россия - это террористическая организация!
06.08.2022 12:34 Ответить
Зелений ушльопок дозволив їм заїхати на материк, ось і маємо те що маємо.
06.08.2022 12:34 Ответить
Армия обязана выполнять приказ политического руководства. Но если руководство - это скопище зелёных мудаков, то виноват в этом глупый народ. Думать было надо, а за нежелание думать теперь необходимо расплачиваться. В
06.08.2022 12:46 Ответить
Ну, Данілов же сказав що без наказів верховного головнокомандуючого з кварталу95 ніхто навіть і перднути ніде не може, не то що там кудись якісь війська посилати.
Найвеличніший Лідор всіх часів, непереможний Боневтік!
06.08.2022 12:48 Ответить
тобто ***** не винен винен зеленський? а так би війни б не було не з півночі не зі сходу не з півдня орки не дійши би ніяк воювали б тільки за донбасс вірно?і орки лізли б тільки через схід а не на півдні просто стояли з криму та дивилсь на нас бо як кажуть там заміновано нічого не поробиш і орки б погодились і просто що не будуть наступать а на сході ми вже би перемогли і росія погодилась на капітуляцію піджала хвост і сказала єх хахли ваша взяла -щось в цьому роді це про дерьмака і зеленського якби не вони то ми би перемогли би це зрада і вони не хочуть нашої перемоги а хочуть капітуляціїї мабудь зеленський мрії що коли прийдуть до влади орки його підвішять за яйца і президентом і навіть гуляйторм йому не бути це про тих хто шукае виних не террориста ***** а власних людей в війні
06.08.2022 12:48 Ответить
Та ні. Фуйло подивилось на цього Бонапарта та й вирішило напасти. Армію розвалив, грощі на оборону закопав в дороги. Допомогу та заклики Заходу ігнорував, проводив політику "какая разница кто будет сидеть в горсовете - украинец или московит, лишь бі свет на столбах горел".
Тут же і шашлики жарити замість оборонятись.
Вгадав фуйло у всьому.
Одне не вгадав - українці ніколи не стануть рабами.
06.08.2022 12:59 Ответить
доки ліпєстрічество, що на Еуропу іде не пустять на потреби України, а аварійні блоки не відключать - нічого не буде..

світова спільнота занепокоїться..пом'януть Чорнобиль і розбредуться допомогати голодуючим неробам Африки
06.08.2022 12:36 Ответить
До Ердогана зверніться ,він тепер з ****** в дружбанах !!!
06.08.2022 12:38 Ответить
Станцію злили в перший тиждень. Тепер бідкаються про небезпеку
06.08.2022 12:39 Ответить
Брехня.
06.08.2022 14:56 Ответить
А может перенести Офис президента на территорию Запорожской АЭС?
06.08.2022 12:43 Ответить
та його ОПу треба зробити мобільною..і переносити з місця на місце за необхідністю..бо з бункерів на пагорбах відосики вже не надихають
показать весь комментарий
- так решил мудрый "нарiд".
а на наших могилах напишут: "хуже не будет"(с)
06.08.2022 12:46 Ответить
Рашисти планують до 1-го вересня взяти під повний контроль Запорізьку АЕС.
Вочевидь, що специ росатому готують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом.
Зараз ЗАЕС живить не лише роботу гідроспоруд Північнокримського каналу, а й угрупування ворожих військ, що діють в Херсонській і Запорізькій областях. Крім того, електроенергія ЗАЕС також подається в анексованмй Крим.
Тому Енергоатому України слід терміново, поки є така технічна можливість, провести від'єднання ЗАЕС від енергосистеми України та повну зупинку цієї атомної електростанції !
06.08.2022 12:47 Ответить
Раз досі не зробили, значить нє могєм. Значить, у нас абвязатєльства. Дарма ЗАЕС здавали, чи як?
06.08.2022 14:32 Ответить
так так, витОк водню, він такий - бєспащадний!!!! ***, коли вже українці почнуть писати статті, а не - малоросиукраІнцЫ!!!!
показать весь комментарий
Так водень він же не просто так витікає. Він при цьому закручується, заливається... Тому і "виток".
показать весь комментарий
Они там натворят делов. Или сейчас или при отходе, 100% и скажут что это не они.
С этим надо смирится и думать, что делать в случае катастрофы на Заес.
В мире нету президента, который бы железной рукой приструнил ***** вв, оно делает что хочет
06.08.2022 13:20 Ответить
Треба не тільки змиритися і думати, але й готуватися. Бо 30-тикілометровою зоною тут не обійдеться.
показать весь комментарий
Взривайте нах, коли вітер буде на схід.
показать весь комментарий
та ихтам нет, єто гражданская на Украине
показать весь комментарий
ихтамнет, это гражданская война на Украине
показать весь комментарий
<******* потрібне перемир'я та перемовини. Любою ціною!
показать весь комментарий
Перемовини на час ліквідації наслідків аварії на ЗАЕС?
показать весь комментарий
Про уровень радиации на ЧАЭС - молчок.
А самочувствие такое, словно уровень повышенный.
показать весь комментарий
