На ЗАЭС может произойти утечка водорода и радиации, - Энергоатом

Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

В компании рассказали, что из-за обстрела ЗАЭС россиянами 5 августа, сработала аварийная защита на одном из энергоблоков, и блок отключен.

"В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность", - говорится в сообщении.

При этом станция продолжает работать, производя электроэнергию для нужд энергосистемы Украины. А персонал прилагает все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также для ликвидации последствий повреждений.

Также читайте: Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения России освободить ЗАЭС, - МИД

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по принуждению России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", - подчеркнули в "Энергоатоме".