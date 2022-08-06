На ЗАЭС может произойти утечка водорода и радиации, - Энергоатом
Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
В компании рассказали, что из-за обстрела ЗАЭС россиянами 5 августа, сработала аварийная защита на одном из энергоблоков, и блок отключен.
"В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность", - говорится в сообщении.
При этом станция продолжает работать, производя электроэнергию для нужд энергосистемы Украины. А персонал прилагает все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также для ликвидации последствий повреждений.
"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по принуждению России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", - подчеркнули в "Энергоатоме".
Найвеличніший Лідор всіх часів, непереможний Боневтік!
Тут же і шашлики жарити замість оборонятись.
Вгадав фуйло у всьому.
Одне не вгадав - українці ніколи не стануть рабами.
світова спільнота занепокоїться..пом'януть Чорнобиль і розбредуться допомогати голодуючим неробам Африки
- так решил мудрый "нарiд".
а на наших могилах напишут: "хуже не будет"(с)
Вочевидь, що специ росатому готують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом.
Зараз ЗАЕС живить не лише роботу гідроспоруд Північнокримського каналу, а й угрупування ворожих військ, що діють в Херсонській і Запорізькій областях. Крім того, електроенергія ЗАЕС також подається в анексованмй Крим.
Тому Енергоатому України слід терміново, поки є така технічна можливість, провести від'єднання ЗАЕС від енергосистеми України та повну зупинку цієї атомної електростанції !
С этим надо смирится и думать, что делать в случае катастрофы на Заес.
В мире нету президента, который бы железной рукой приструнил ***** вв, оно делает что хочет
А самочувствие такое, словно уровень повышенный.