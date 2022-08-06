УКР
На ЗАЕС може статися витік водню та радіації, - Енергоатом

Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

В компанії розповіли, що через обстріл ЗАЕС росіянами 5 серпня спрацював аварійний захист на одному з енергоблоків, і блок відключено.

"Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

При цьому станція продовжує працювати, виробляючи електроенергію для потреб енергосистеми України. А персонал докладає всіх зусиль для гарантування ядерної та радіаційної безпеки а також для ліквідації наслідків пошкоджень.

"Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", - наголосили в "Енергоатомі".

Енергоатом (1656) ядерна безпека (590) Запорізька АЕС (1448)
+10
Зелений ушльопок дозволив їм заїхати на материк, ось і маємо те що маємо.
показати весь коментар
06.08.2022 12:34 Відповісти
+5
Станцію злили в перший тиждень. Тепер бідкаються про небезпеку
показати весь коментар
06.08.2022 12:39 Відповісти
+5
Та ні. Фуйло подивилось на цього Бонапарта та й вирішило напасти. Армію розвалив, грощі на оборону закопав в дороги. Допомогу та заклики Заходу ігнорував, проводив політику "какая разница кто будет сидеть в горсовете - украинец или московит, лишь бі свет на столбах горел".
Тут же і шашлики жарити замість оборонятись.
Вгадав фуйло у всьому.
Одне не вгадав - українці ніколи не стануть рабами.
показати весь коментар
06.08.2022 12:59 Відповісти
Сделайте рекламу в которой все разрушения после русских ударов и убедите весь мир, что Россия - это террористическая организация!
показати весь коментар
06.08.2022 12:34 Відповісти
Зелений ушльопок дозволив їм заїхати на материк, ось і маємо те що маємо.
показати весь коментар
06.08.2022 12:34 Відповісти
Армия обязана выполнять приказ политического руководства. Но если руководство - это скопище зелёных мудаков, то виноват в этом глупый народ. Думать было надо, а за нежелание думать теперь необходимо расплачиваться. В
показати весь коментар
06.08.2022 12:46 Відповісти
Ну, Данілов же сказав що без наказів верховного головнокомандуючого з кварталу95 ніхто навіть і перднути ніде не може, не то що там кудись якісь війська посилати.
Найвеличніший Лідор всіх часів, непереможний Боневтік!
показати весь коментар
06.08.2022 12:48 Відповісти
тобто ***** не винен винен зеленський? а так би війни б не було не з півночі не зі сходу не з півдня орки не дійши би ніяк воювали б тільки за донбасс вірно?і орки лізли б тільки через схід а не на півдні просто стояли з криму та дивилсь на нас бо як кажуть там заміновано нічого не поробиш і орки б погодились і просто що не будуть наступать а на сході ми вже би перемогли і росія погодилась на капітуляцію піджала хвост і сказала єх хахли ваша взяла -щось в цьому роді це про дерьмака і зеленського якби не вони то ми би перемогли би це зрада і вони не хочуть нашої перемоги а хочуть капітуляціїї мабудь зеленський мрії що коли прийдуть до влади орки його підвішять за яйца і президентом і навіть гуляйторм йому не бути це про тих хто шукае виних не террориста ***** а власних людей в війні
показати весь коментар
06.08.2022 12:48 Відповісти
Та ні. Фуйло подивилось на цього Бонапарта та й вирішило напасти. Армію розвалив, грощі на оборону закопав в дороги. Допомогу та заклики Заходу ігнорував, проводив політику "какая разница кто будет сидеть в горсовете - украинец или московит, лишь бі свет на столбах горел".
Тут же і шашлики жарити замість оборонятись.
Вгадав фуйло у всьому.
Одне не вгадав - українці ніколи не стануть рабами.
показати весь коментар
06.08.2022 12:59 Відповісти
доки ліпєстрічество, що на Еуропу іде не пустять на потреби України, а аварійні блоки не відключать - нічого не буде..

світова спільнота занепокоїться..пом'януть Чорнобиль і розбредуться допомогати голодуючим неробам Африки
показати весь коментар
06.08.2022 12:36 Відповісти
До Ердогана зверніться ,він тепер з ****** в дружбанах !!!
показати весь коментар
06.08.2022 12:38 Відповісти
Станцію злили в перший тиждень. Тепер бідкаються про небезпеку
показати весь коментар
06.08.2022 12:39 Відповісти
Брехня.
показати весь коментар
06.08.2022 14:56 Відповісти
А может перенести Офис президента на территорию Запорожской АЭС?
показати весь коментар
06.08.2022 12:43 Відповісти
та його ОПу треба зробити мобільною..і переносити з місця на місце за необхідністю..бо з бункерів на пагорбах відосики вже не надихають
показати весь коментар
06.08.2022 12:48 Відповісти


- так решил мудрый "нарiд".
а на наших могилах напишут: "хуже не будет"(с)
показати весь коментар
06.08.2022 12:46 Відповісти
Рашисти планують до 1-го вересня взяти під повний контроль Запорізьку АЕС.
Вочевидь, що специ росатому готують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом.
Зараз ЗАЕС живить не лише роботу гідроспоруд Північнокримського каналу, а й угрупування ворожих військ, що діють в Херсонській і Запорізькій областях. Крім того, електроенергія ЗАЕС також подається в анексованмй Крим.
Тому Енергоатому України слід терміново, поки є така технічна можливість, провести від'єднання ЗАЕС від енергосистеми України та повну зупинку цієї атомної електростанції !
показати весь коментар
06.08.2022 12:47 Відповісти
Раз досі не зробили, значить нє могєм. Значить, у нас абвязатєльства. Дарма ЗАЕС здавали, чи як?
показати весь коментар
06.08.2022 14:32 Відповісти
так так, витОк водню, він такий - бєспащадний!!!! ***, коли вже українці почнуть писати статті, а не - малоросиукраІнцЫ!!!!
показати весь коментар
06.08.2022 12:47 Відповісти
Так водень він же не просто так витікає. Він при цьому закручується, заливається... Тому і "виток".
показати весь коментар
06.08.2022 14:36 Відповісти
Они там натворят делов. Или сейчас или при отходе, 100% и скажут что это не они.
С этим надо смирится и думать, что делать в случае катастрофы на Заес.
В мире нету президента, который бы железной рукой приструнил ***** вв, оно делает что хочет
показати весь коментар
06.08.2022 13:20 Відповісти
Треба не тільки змиритися і думати, але й готуватися. Бо 30-тикілометровою зоною тут не обійдеться.
показати весь коментар
06.08.2022 14:38 Відповісти
Взривайте нах, коли вітер буде на схід.
показати весь коментар
06.08.2022 13:26 Відповісти
та ихтам нет, єто гражданская на Украине
показати весь коментар
06.08.2022 13:43 Відповісти
ихтамнет, это гражданская война на Украине
показати весь коментар
06.08.2022 13:44 Відповісти
<******* потрібне перемир'я та перемовини. Любою ціною!
показати весь коментар
06.08.2022 14:33 Відповісти
Перемовини на час ліквідації наслідків аварії на ЗАЕС?
показати весь коментар
06.08.2022 14:39 Відповісти
Про уровень радиации на ЧАЭС - молчок.
А самочувствие такое, словно уровень повышенный.
показати весь коментар
06.08.2022 17:07 Відповісти
 
 