На ЗАЕС може статися витік водню та радіації, - Енергоатом

Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

В компанії розповіли, що через обстріл ЗАЕС росіянами 5 серпня спрацював аварійний захист на одному з енергоблоків, і блок відключено.

"Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

При цьому станція продовжує працювати, виробляючи електроенергію для потреб енергосистеми України. А персонал докладає всіх зусиль для гарантування ядерної та радіаційної безпеки а також для ліквідації наслідків пошкоджень.

"Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", - наголосили в "Енергоатомі".