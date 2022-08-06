На ЗАЕС може статися витік водню та радіації, - Енергоатом
Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
Про це повідомляє "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.
В компанії розповіли, що через обстріл ЗАЕС росіянами 5 серпня спрацював аварійний захист на одному з енергоблоків, і блок відключено.
"Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.
При цьому станція продовжує працювати, виробляючи електроенергію для потреб енергосистеми України. А персонал докладає всіх зусиль для гарантування ядерної та радіаційної безпеки а також для ліквідації наслідків пошкоджень.
"Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", - наголосили в "Енергоатомі".
Найвеличніший Лідор всіх часів, непереможний Боневтік!
Тут же і шашлики жарити замість оборонятись.
Вгадав фуйло у всьому.
Одне не вгадав - українці ніколи не стануть рабами.
світова спільнота занепокоїться..пом'януть Чорнобиль і розбредуться допомогати голодуючим неробам Африки
- так решил мудрый "нарiд".
а на наших могилах напишут: "хуже не будет"(с)
Вочевидь, що специ росатому готують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом.
Зараз ЗАЕС живить не лише роботу гідроспоруд Північнокримського каналу, а й угрупування ворожих військ, що діють в Херсонській і Запорізькій областях. Крім того, електроенергія ЗАЕС також подається в анексованмй Крим.
Тому Енергоатому України слід терміново, поки є така технічна можливість, провести від'єднання ЗАЕС від енергосистеми України та повну зупинку цієї атомної електростанції !
С этим надо смирится и думать, что делать в случае катастрофы на Заес.
В мире нету президента, который бы железной рукой приструнил ***** вв, оно делает что хочет
А самочувствие такое, словно уровень повышенный.