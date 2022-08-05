РУС
Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения России освободить ЗАЭС, - МИД

МИД решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС в г. Энергодар 05 августа 2022 года.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

"В частности, на фоне циничного видеозаявления президента РФ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте.

После ввода с начала августа 2022 года в помещения 1-го и 2-го блоков ЗАЭС, находящихся в стадии ремонта, военных грузовиков и внедорожников наполненных оружием, сегодня произошли артиллерийские обстрелы территории у промышленной площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС - Запорожская ТЭС.

Возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы.

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по принуждению России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", - говорится в заявлении.

+19
Курская
Нововоронежская
Ростовская

нічого у дупу заглядать ні оркам ні єуропейцям... три конкретні цілі, висунути єдину умову - не заберуться нахєр додому - ує..емо по цих об єктах, і ядерної зброї нетреба.
Хай сідають і чухають своє рило як вони будуть зберігати морду жопи х..ла
05.08.2022 19:28 Ответить
+19
Як би гівнокомандуюче не здало південь, то цієї проблеми не було б і багатьох інших.
05.08.2022 19:41 Ответить
+13
Кацапам до сраки ваша рішучість. Їх там потрібно лише оточити і взяти ізмором. Інакше ніяк.
05.08.2022 19:28 Ответить
Як це так "для примусу Росії звільнити ЗАЕС"? А як же ж дати путіну зберегти обличчя?
05.08.2022 19:27 Ответить
Кацапам до сраки ваша рішучість. Їх там потрібно лише оточити і взяти ізмором. Інакше ніяк.
05.08.2022 19:28 Ответить
нам поставили 500 дронов камикадзе. где же их еще применять как не там? думаю хватит для того что бы шороха навести
05.08.2022 21:00 Ответить
Курская
Нововоронежская
Ростовская

нічого у дупу заглядать ні оркам ні єуропейцям... три конкретні цілі, висунути єдину умову - не заберуться нахєр додому - ує..емо по цих об єктах, і ядерної зброї нетреба.
Хай сідають і чухають своє рило як вони будуть зберігати морду жопи х..ла
05.08.2022 19:28 Ответить
не подходит слишком близко к границе надо что то дальше в глубь мордора присмотреть
05.08.2022 19:52 Ответить
нормально, саме те - дієві будуть виключно ті методи якими діють орки. Якщо ми будемо д.артан янами, а вони будуть робити що їм заманеться - результату не буде
05.08.2022 19:55 Ответить
все одно, що по собі жахнути
05.08.2022 20:00 Ответить
я о том же
05.08.2022 20:01 Ответить
по нам і так жахають
05.08.2022 20:01 Ответить
вимітайтесь свинособаки
05.08.2022 19:33 Ответить
из недолгой жизни микробов )))
///
Гауляйтера Херсонської області вована сальдо госпіталізували в окупований Крим.
Лікарі ввели його в медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ.
Призначеного росіянами "керівника" області збираються евакуювати до мацкви для лікування, бо йому стало гірше. Про це повідомляють росговносми.
Зараз його стан лікарі оцінюють як важкий. За даними пропагандистських видань, сальдо могли отруїти. За іншими даними, колаборант переніс інсульт.
"У зв'язку із станом здоров'я "голову" адміністрації Херсонської області транспортують до москви", - повідомила пресслужба сальдо.
сальдо переводять до московського Науково-дослідного інституту імені Скліфосовського.

Доповнюється.
05.08.2022 19:34 Ответить
Хочуть у відповідь почути "дууужжеее глибоку стурбованість"
Кацап розуміє коли заробить по "таблу" Крапка!
05.08.2022 19:36 Ответить
Оккупанты устроили обстрел Запорожской АЭС и бьют по жилым кварталам Энергодара с территории станции. Видео

Российские оккупанты начали артиллерийский обстрел Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре.
Местные жители слышат взрывы, украинских сотрудников крупнейшей АЭС Европы не выпускают со станции,

а представители "Росатома" срочно оттуда эвакуируются.

https://war.obozrevatel.com/okkupantyi-ustroili-artobstrel-zaporozhskoj-aes-zhiteli-goroda-slyishat-vzryivyi.htm
05.08.2022 19:37 Ответить
Кажіть, що в іншому випадку доведеться палити по оркам, які знаходяться на території АЕС, і робіть це, якщо цього вимагає ситуація. Інакше то все без толку, пусті балачки.
05.08.2022 19:40 Ответить
Як би гівнокомандуюче не здало південь, то цієї проблеми не було б і багатьох інших.
05.08.2022 19:41 Ответить
угу..чи ще простіше - на переговори за кордон..безвозвратно
05.08.2022 20:02 Ответить
Зрадники здали Південь України...
05.08.2022 19:42 Ответить
то знищувати там кацапів,
вони не весь час сидять в аес
05.08.2022 19:51 Ответить
А куди дивиться ця срана аmnesty?
05.08.2022 19:57 Ответить
На гаманец *****.
05.08.2022 20:02 Ответить
Вот сейчас набегут форумные поцреоты и закукарекают с масковским акцентом - "Ивропа вам ничиво ни далжна, ООН вам ничиво ни должен, брасайтесь асфальтом"
05.08.2022 20:09 Ответить
Ты, форумный поцреот, оказал содействие русне, визжа под диктовку Дерьмака о невозможности вторжения. За срубли или за доллары?
05.08.2022 20:13 Ответить
Ошибаешся петушок, это ты из иех, что звал путина, кукарекая, что 73% будут встречать цветами. Теперь, ты **** гнойная, их ненавидишь, за то что не встречают.
05.08.2022 20:23 Ответить
Да это бывший офицер росийских вооруженных сил.
05.08.2022 20:27 Ответить
Такой как Швец?
05.08.2022 20:32 Ответить
Ну уж точно не такой, как отец Дерьмака- грушник.
05.08.2022 21:00 Ответить
Шо там рыжий любовник ***** недавно про Украину проблеял?
05.08.2022 20:34 Ответить
Не хорошо так, рыжий любовник не только *****, ни и мадам Спартц - бесстрашной борцуньи с Ермаком-дермаком и убежденной трампистки.
05.08.2022 20:40 Ответить
Так шо там с твоими коллаботантскими визгами , дермаколиз?
05.08.2022 20:41 Ответить
Отказываешься от собственного творчества, дерьмаколиз? Так ты мало того, шо руснявое брехло, ты еще и ссыкло.
05.08.2022 21:02 Ответить
Не надо приписывть мне твои фантазии.
05.08.2022 20:56 Ответить
Ты забыло, как расписывало ущерб для экономике Украины из-за "провокаций Запада"? Ну, прокукарекай еще разок все эти свои высеры. Ну, а то, шо ты врешь - как раз ожидаемо, ты ж дерьмаковкая руснявая мразота.
05.08.2022 20:33 Ответить
А гундос за какие деньги визжал не подрывайте нам финансовый рейтинг, путя не нападет? Тот самый гундос за которого 73% тупой русни проголосовало.
05.08.2022 20:23 Ответить
Як? Я без іронії. Як ця миролюбська "світова спільнота" може вплинути? Розбомбити спассцьку вежу хремля і пообіцяти розбомбити усі інші? Але ж "спільнота" такого не зробить. "Спільнота" звернеться до русні із закликом, русня відповість переліком хотєлок щодо капітуляції України, ну й далі що?
05.08.2022 20:13 Ответить
Вы с своем уме? росися хрен ложила на мировое сообщество. кроме ударов по харе они ничего не понимают, а вы тут со своим гундосиком видосики снимаете.
05.08.2022 20:21 Ответить
Запоріжжя. Чорти в прокурорських кабінетах
https://www.youtube.com/watch?v=b8HGjKFie6Y

05.08.2022 20:43 Ответить
Не заява, а знущання! Смішно, якби не було так трагічно!
05.08.2022 22:36 Ответить
Як бачите можна закликати хоч до посиніння.

Єдиний захист це атомна зброя і перетворення аес в бази як це робить рф.
05.08.2022 23:29 Ответить
Світова спільнота як виявилось не готова давати рішучу відсіч черговим нацистам , теранам й військовим злочинцям - рф.
06.08.2022 00:31 Ответить
 
 