Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения России освободить ЗАЭС, - МИД
МИД решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС в г. Энергодар 05 августа 2022 года.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.
"В частности, на фоне циничного видеозаявления президента РФ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте.
После ввода с начала августа 2022 года в помещения 1-го и 2-го блоков ЗАЭС, находящихся в стадии ремонта, военных грузовиков и внедорожников наполненных оружием, сегодня произошли артиллерийские обстрелы территории у промышленной площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС - Запорожская ТЭС.
Возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы.
Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по принуждению России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", - говорится в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нововоронежская
Ростовская
нічого у дупу заглядать ні оркам ні єуропейцям... три конкретні цілі, висунути єдину умову - не заберуться нахєр додому - ує..емо по цих об єктах, і ядерної зброї нетреба.
Хай сідають і чухають своє рило як вони будуть зберігати морду жопи х..ла
///
Гауляйтера Херсонської області вована сальдо госпіталізували в окупований Крим.
Лікарі ввели його в медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ.
Призначеного росіянами "керівника" області збираються евакуювати до мацкви для лікування, бо йому стало гірше. Про це повідомляють росговносми.
Зараз його стан лікарі оцінюють як важкий. За даними пропагандистських видань, сальдо могли отруїти. За іншими даними, колаборант переніс інсульт.
"У зв'язку із станом здоров'я "голову" адміністрації Херсонської області транспортують до москви", - повідомила пресслужба сальдо.
сальдо переводять до московського Науково-дослідного інституту імені Скліфосовського.
Доповнюється.
Кацап розуміє коли заробить по "таблу" Крапка!
Российские оккупанты начали артиллерийский обстрел Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре.
Местные жители слышат взрывы, украинских сотрудников крупнейшей АЭС Европы не выпускают со станции,
а представители "Росатома" срочно оттуда эвакуируются.
https://war.obozrevatel.com/okkupantyi-ustroili-artobstrel-zaporozhskoj-aes-zhiteli-goroda-slyishat-vzryivyi.htm
вони не весь час сидять в аес
https://www.youtube.com/watch?v=b8HGjKFie6Y
Єдиний захист це атомна зброя і перетворення аес в бази як це робить рф.