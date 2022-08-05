Оккупанты обстреливают жилые кварталы Энергодара со стороны ЗАЭС
Военные РФ пытаются устроить провокации во временно захваченном Энергодаре, обстреливают со стороны Запорожской АЭС жилые кварталы.
Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"Жители Энергодара! Сохраняем максимальную осторожность! Берегитесь провокаций оккупантов, которые происходят именно сейчас! Со стороны Запорожской АЭС в направлении жилых кварталов Энергодара происходят обстрелы. Слышны взрывы", - написал Орлов.
По его информации, разница между вылетом снаряда и взрывом составляет около 3 секунд.
Городской голова отметил, что в большинстве микрорайонов города пропало электричество. Также нет водообеспечения, в большинстве своем не работает интернет.
Напомним, захватчики совершили обстрел в сторону ЗАЭС, в 14.30 зафиксировано три взрыва возле промышленной площадки ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.
