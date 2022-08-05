РУС
Оккупанты обстреливают жилые кварталы Энергодара со стороны ЗАЭС

енергодар

Военные РФ пытаются устроить провокации во временно захваченном Энергодаре, обстреливают со стороны Запорожской АЭС жилые кварталы.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Жители Энергодара! Сохраняем максимальную осторожность! Берегитесь провокаций оккупантов, которые происходят именно сейчас! Со стороны Запорожской АЭС в направлении жилых кварталов Энергодара происходят обстрелы. Слышны взрывы", - написал Орлов.

По его информации, разница между вылетом снаряда и взрывом составляет около 3 секунд.

Городской голова отметил, что в большинстве микрорайонов города пропало электричество. Также нет водообеспечения, в большинстве своем не работает интернет.

Читайте: Оккупанты стреляли вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано три "прилета" у промышленной площадки, - "Энергоатом"

Напомним, захватчики совершили обстрел в сторону ЗАЭС, в 14.30 зафиксировано три взрыва возле промышленной площадки ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

обстрел (29155) Энергодар (159) Запорожская АЭС (739)
+5
Ну, и что мешает ВСУ ******* по территории АЭС разрекламированными умненькими Эскалибурчиками. Да положить их впритирку к технике орков🤔 Выставить на взрывателе установки на осколочное действие и дать пару-тройку выстрелов и пускай орут все мировые СМИ и иже с ними, пускай малохольная Грета Тумберг наложит полные исподнее, нам *****, мы на своей земле, что хотим, то и творим 😁 Кацапам надо четко уяснить, что они попали на ещё на порядок более ********, чем они и пока они это не поймут, толку не будет. С кацапом нужно действовать по принципу :"Ты мне глаз, я тебе оба", око за око не катит
05.08.2022 17:42 Ответить
+4
Жаль, що тільки горить, в'їбати по ньому, так як кацапи лупанули по Краматорську чи Вінниці, от тоді до даунбасситів дойшло, що значить дамбіть бімбас і сто раз би подумали чим для них обійдеться путінввєдіііі
05.08.2022 17:54 Ответить
+4
Коли "скот" приходить на форум - з ним відповідно і поводяться Я наприклад ходжу регулярно вже дев"ятий рік Був "забанений" один раз на три дні - за нецензурне слово в процитованому анекдоті А так - порядок А якщо тобі щось не подобається у форумчанах - "Вольному-воля"
05.08.2022 19:15 Ответить
Так виглядає агонія путінської Росії. Як би там орки себе в груди не били
05.08.2022 17:08 Ответить
05.08.2022 17:09 Ответить
в Донецке горит ж/д вокзал (кому интересно)......
https://twitter.com/i/status/1555513716464140288
05.08.2022 17:12 Ответить
в Севасе горит очередное рашистское корыто.....
https://twitter.com/i/status/1555507134212849666
https://www.youtube.com/watch?v=EQ97B2gHnCE
05.08.2022 17:16 Ответить
Де Єнот 🤗
05.08.2022 17:51 Ответить
Какой коварный у Вас план. Вы наверное хотите расколоть весь цивилизованный мир.

А что тогда напишет Эмнести? Кстати вчера мое такое же сообщение удалили, а меня забанили. Будьте осторожнее. Тут с людьми обращаются как со скотом, прямо как на Московии.
05.08.2022 18:15 Ответить
Коли "скот" приходить на форум - з ним відповідно і поводяться Я наприклад ходжу регулярно вже дев"ятий рік Був "забанений" один раз на три дні - за нецензурне слово в процитованому анекдоті А так - порядок А якщо тобі щось не подобається у форумчанах - "Вольному-воля"
05.08.2022 19:15 Ответить
Кацапа, гайда за рускім вайенним карабльом.
Шнель-шнель!
05.08.2022 19:35 Ответить
Посмотрел по карте, где Энергодар. Как он далек от Крыма, куда дальше Мелитополя. Никакая армия ни нацгвардия Украины его не защищала, да и терробороны не было.
Уже тогда Ермак плотно работал с Залужным? Куда армия с Юга Украины подевалась?
05.08.2022 18:21 Ответить
Угу, несколько погибших нацгвардейцев ( рота охраны станции) тоже на карту,видимо, не смотрели.Местная ТРО со стрелковым оружием могла, но не остановила механизированные части. Ждите мобилизации в Генштаб с таким познаниями.
05.08.2022 19:31 Ответить
Alexander Kovalenko

@zloy_odessit

·

https://twitter.com/zloy_odessit/status/1555580380723511296 1 ч

МАГАТЭ и ООН давно пришла пора шевелиться, а не обтекать. Возможно хоть сейчас они начнут выполнять свои функциональные обязанности, а не просто будут существовать, ради того, чтобы просто считалось.
05.08.2022 20:14 Ответить
 
 