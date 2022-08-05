УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10723 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 886 13

Окупанти обстрілюють житлові квартали Енергодара з боку ЗАЕС

енергодар

Військові РФ намагаються влаштувати провокації у тимчасово захопленому Енергодарі, обстрілюють з боку Запорізької АЕС житлові квартали.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає  Цензор.НЕТ.

"Мешканці Енергодара! Зберігаємо максимальну обережність! Стережіться провокацій окупантів, які відбуваються саме зараз! З боку Запорізької АЕС в напрямку житлових кварталів Енергодара відбуваються обстріли. Чути вибухи", - написав Орлов.

За його інформацією, різниця між вильотом снаряда та вибухом становить близько 3 секунд.

Міський голова зазначив, що в більшості мікрорайонів міста зникла електрика. Також немає водозабезпечення, здебільшого не працює інтернет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗАЕС працює не на повну потужність, бо пошкоджено багато ліній навколо станції, - Котін

Нагадаємо, загарбники здійснили обстріл у бік ЗАЕС, о 14.30 зафіксовано три вибухи біля промислового майданчика ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

Автор: 

обстріл (30481) Енергодар (265) Запорізька АЕС (1448)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Ну, и что мешает ВСУ ******* по территории АЭС разрекламированными умненькими Эскалибурчиками. Да положить их впритирку к технике орков🤔 Выставить на взрывателе установки на осколочное действие и дать пару-тройку выстрелов и пускай орут все мировые СМИ и иже с ними, пускай малохольная Грета Тумберг наложит полные исподнее, нам *****, мы на своей земле, что хотим, то и творим 😁 Кацапам надо четко уяснить, что они попали на ещё на порядок более ********, чем они и пока они это не поймут, толку не будет. С кацапом нужно действовать по принципу :"Ты мне глаз, я тебе оба", око за око не катит
показати весь коментар
05.08.2022 17:42 Відповісти
+4
Жаль, що тільки горить, в'їбати по ньому, так як кацапи лупанули по Краматорську чи Вінниці, от тоді до даунбасситів дойшло, що значить дамбіть бімбас і сто раз би подумали чим для них обійдеться путінввєдіііі
показати весь коментар
05.08.2022 17:54 Відповісти
+4
Коли "скот" приходить на форум - з ним відповідно і поводяться Я наприклад ходжу регулярно вже дев"ятий рік Був "забанений" один раз на три дні - за нецензурне слово в процитованому анекдоті А так - порядок А якщо тобі щось не подобається у форумчанах - "Вольному-воля"
показати весь коментар
05.08.2022 19:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так виглядає агонія путінської Росії. Як би там орки себе в груди не били
показати весь коментар
05.08.2022 17:08 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 17:09 Відповісти
в Донецке горит ж/д вокзал (кому интересно)......
https://twitter.com/i/status/1555513716464140288
показати весь коментар
05.08.2022 17:12 Відповісти
Жаль, що тільки горить, в'їбати по ньому, так як кацапи лупанули по Краматорську чи Вінниці, от тоді до даунбасситів дойшло, що значить дамбіть бімбас і сто раз би подумали чим для них обійдеться путінввєдіііі
показати весь коментар
05.08.2022 17:54 Відповісти
в Севасе горит очередное рашистское корыто.....
https://twitter.com/i/status/1555507134212849666
https://www.youtube.com/watch?v=EQ97B2gHnCE
показати весь коментар
05.08.2022 17:16 Відповісти
Де Єнот 🤗
показати весь коментар
05.08.2022 17:51 Відповісти
Ну, и что мешает ВСУ ******* по территории АЭС разрекламированными умненькими Эскалибурчиками. Да положить их впритирку к технике орков🤔 Выставить на взрывателе установки на осколочное действие и дать пару-тройку выстрелов и пускай орут все мировые СМИ и иже с ними, пускай малохольная Грета Тумберг наложит полные исподнее, нам *****, мы на своей земле, что хотим, то и творим 😁 Кацапам надо четко уяснить, что они попали на ещё на порядок более ********, чем они и пока они это не поймут, толку не будет. С кацапом нужно действовать по принципу :"Ты мне глаз, я тебе оба", око за око не катит
показати весь коментар
05.08.2022 17:42 Відповісти
Какой коварный у Вас план. Вы наверное хотите расколоть весь цивилизованный мир.

А что тогда напишет Эмнести? Кстати вчера мое такое же сообщение удалили, а меня забанили. Будьте осторожнее. Тут с людьми обращаются как со скотом, прямо как на Московии.
показати весь коментар
05.08.2022 18:15 Відповісти
Коли "скот" приходить на форум - з ним відповідно і поводяться Я наприклад ходжу регулярно вже дев"ятий рік Був "забанений" один раз на три дні - за нецензурне слово в процитованому анекдоті А так - порядок А якщо тобі щось не подобається у форумчанах - "Вольному-воля"
показати весь коментар
05.08.2022 19:15 Відповісти
Кацапа, гайда за рускім вайенним карабльом.
Шнель-шнель!
показати весь коментар
05.08.2022 19:35 Відповісти
Посмотрел по карте, где Энергодар. Как он далек от Крыма, куда дальше Мелитополя. Никакая армия ни нацгвардия Украины его не защищала, да и терробороны не было.
Уже тогда Ермак плотно работал с Залужным? Куда армия с Юга Украины подевалась?
показати весь коментар
05.08.2022 18:21 Відповісти
Угу, несколько погибших нацгвардейцев ( рота охраны станции) тоже на карту,видимо, не смотрели.Местная ТРО со стрелковым оружием могла, но не остановила механизированные части. Ждите мобилизации в Генштаб с таким познаниями.
показати весь коментар
05.08.2022 19:31 Відповісти
Alexander Kovalenko

@zloy_odessit

·

https://twitter.com/zloy_odessit/status/1555580380723511296 1 ч

МАГАТЭ и ООН давно пришла пора шевелиться, а не обтекать. Возможно хоть сейчас они начнут выполнять свои функциональные обязанности, а не просто будут существовать, ради того, чтобы просто считалось.
показати весь коментар
05.08.2022 20:14 Відповісти
 
 