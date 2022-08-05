Окупанти обстрілюють житлові квартали Енергодара з боку ЗАЕС
Військові РФ намагаються влаштувати провокації у тимчасово захопленому Енергодарі, обстрілюють з боку Запорізької АЕС житлові квартали.
Про це у телеграмі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
"Мешканці Енергодара! Зберігаємо максимальну обережність! Стережіться провокацій окупантів, які відбуваються саме зараз! З боку Запорізької АЕС в напрямку житлових кварталів Енергодара відбуваються обстріли. Чути вибухи", - написав Орлов.
За його інформацією, різниця між вильотом снаряда та вибухом становить близько 3 секунд.
Міський голова зазначив, що в більшості мікрорайонів міста зникла електрика. Також немає водозабезпечення, здебільшого не працює інтернет.
Нагадаємо, загарбники здійснили обстріл у бік ЗАЕС, о 14.30 зафіксовано три вибухи біля промислового майданчика ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.
