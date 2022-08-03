УКР
Захоплена Росією Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю", - МАГАТЕ

Ситуація на захопленій Росією Запорізької АЕС щодня стає серйознішою.

Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Всі принципи ядерної безпеки були порушені. На карту поставлено надзвичайно серйозну, надзвичайно серйозну і небезпечну справу", - наголосив Гроссі.

За його словами, АЕС "повністю вийшла з-під контролю".

Він вказав на обстріли біля станції на початку війни.

Наразі АЕС контролюється Росією, але у ній утримують український персонал, що призводить до конфліктів і насильства.

МАГАТЕ має певний контакт з персоналом, проте він "неоднорідний", додав Гроссі.

Він також сказав, що ланцюжок поставок обладнання та запасних частин на АЕС був перерваний, тому "ми не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно".

Автор: 

Топ коментарі
+39
най передзвонить гуттерешу та обидва серьозно занепокояться...
03.08.2022 10:58 Відповісти
+37
я даже предполагаю, что дальше предложит этот гросси, а давайте выполним все требования россии, чтобы не было еще большей катастрофы..., еще одна продажная европейская курва...
03.08.2022 10:59 Відповісти
+34
Потрібно терміново збирати раду безпеки імпотентного ООН, буде ще один «Чорнобиль». Такого ще світ не бачив, терористи захопили ядерний об'єкт.
03.08.2022 10:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і що? Надуйте носом бульку.
03.08.2022 10:58 Відповісти
Швидше б вже російська мавпа добавилася з ядерною гранатою і висмикнула кільце. Тоді б уже ніхто не жалів за знищення ядерним ударом РФ
показати весь коментар
03.08.2022 11:51 Відповісти
А до цього все й іде.
03.08.2022 12:28 Відповісти
типун тебе на язык, идиота кусок
показати весь коментар
Вам предпочтительней если вам и вашей родне ***** горло перережет, так вам спокойней будет сдохнуть?
показати весь коментар
03.08.2022 20:04 Відповісти
Можливо вибух або викид, як це не дивно і як до того довело світове співтовариства, то найменше лихо яке можна створить.
показати весь коментар
Нам було б вигідніше почати армагедон з ростовської АЕС.та аж проситься
показати весь коментар
05.08.2022 12:58 Відповісти
03.08.2022 21:23 Відповісти
най передзвонить гуттерешу та обидва серьозно занепокояться...
03.08.2022 10:58 Відповісти
а у МАГАТЭ нет своей армии. Да, все что они могут - высказать мнение. Но вслед за их мнением на Иран например наложили нехилые санкции.
а вы как себе представляете что он должен сделать? послать Путину пилюлю с ядом и тот ее обязан принять или что?
03.08.2022 13:38 Відповісти
Виключити співпрацю з тими країнами які використовують кацапські АЕС
показати весь коментар
а что тебя так радует, что МАГАТЭ ничего не может сделать с орками?
только россияне могут так злорадствовать, что Украина потеряла станцию, крупнейшую в Европе.
Я вижу тут нормально радости в комментах по этому поводу.
капец русни набежало..
твари, горите в аду.
03.08.2022 14:02 Відповісти
А Вы шо ожидали?. Шо люди будут биться в истерике? Кацапы доиграются с ядеркой. Так или иначе
показати весь коментар
Потрібно терміново збирати раду безпеки імпотентного ООН, буде ще один «Чорнобиль». Такого ще світ не бачив, терористи захопили ядерний об'єкт.
03.08.2022 10:58 Відповісти
Терористам дали захопить ядерний обїʼєкт. Увесь світ саме дав. Зробив все щоб захопили.
показати весь коментар
я даже предполагаю, что дальше предложит этот гросси, а давайте выполним все требования россии, чтобы не было еще большей катастрофы..., еще одна продажная европейская курва...
03.08.2022 10:59 Відповісти
Саме так!
Газодолари рашисти вже занесли, а тепер він виконує роботу 👿
показати весь коментар
Ситуация напоминает угон самолета. Вопрос лишь в том как всё закончится... надеюсь на благоразумие сцыкливость русни
показати весь коментар
Шановний "товаришу"МАГАТЕ!!А навіщо ти був створений??
показати весь коментар
чтобы констатировать подобные факты. Почитай их устав и узнаешь.
Теперь на Рашу могут наложить санкции в области ядерной энергетики.
Все очень серьезно на самом деле.
Например им могут запретить поставки ядерного топлива в другие страны, запретить строить АЭСы по всему миру - а у них сейчас до фига заказов.
Так что МАГАТЭ много что может.
03.08.2022 13:40 Відповісти
Якщо не зассить
показати весь коментар
МАГАТЕ має певний контакт з персоналом, проте він "неоднорідний", додав Гроссі Джерело: А це як "неоднорідний"??????
показати весь коментар
Орки вперемішку з козацьким родом.Неоднорідний.Норід не наш.
показати весь коментар
Суржик - зерно із бурьяном
показати весь коментар
где-то жидкий, местами тверже.
показати весь коментар
Деякі з українського персоналу ще можуть відповісти після знущань русні
показати весь коментар
опечаточка.. Здана Росії Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю",
показати весь коментар
Ні, саме захоплена, чув що деякі нацгвардійці з охорони АЕС всеж таки чинили опір казали москалям "ухадітє пратівниє"...
показати весь коментар
деякі?! ах ти падло
ВСІ нацгвардійці чинили опір! і полегли там на станції! їх ховали свім Енергодаром, під дулами орків!
показати весь коментар
Ви не зрозуміли що влада не зробила нічого для захисту. Ні ТрО, нічого.
показати весь коментар
Можливо.але чорнобильська ними ,тобто аваківцями була здана на раз
показати весь коментар
Падла, среди охраны АЭС есть погибшие при защите станции. Тьфу на тебя, говно.
показати весь коментар
І це виправдовує зелену владу?
показати весь коментар
вам хоч грошима оплачують? бо від великої кількості цукерок може бути діабет!
показати весь коментар
Не однорідний контакт: Це спілкування,по скайпу,чи смартфону,під дулом рашист-автоматчика.
показати весь коментар
Це звичайний шантаж кремлівського терориста на якого ніхто не може вплинути - тільки фізичне знищення 😠
показати весь коментар
Пора выразить глубокую озабоченность и обеспокоенность.
показати весь коментар
Не можуть виразити бо дальше яйця не пускають
показати весь коментар
І що МАГАТЕ може зробити?
показати весь коментар
дуже багато.
Констатувати факт що існує ядерна загроза, і створена вона саме Росією.
За це на Росію, як колись на Іран, можуть накласти додаткові санкції.
Це ДУЖЕ багато.
показати весь коментар
Поки на рашку "накладуть"...то вона на всіх уже даааааааааавно наклала. І світ із цим нічого не зробить. Бо у неї в одній руці граната, а в другій кільце від тієї гранати. Требуло захищати наші АЕС.., але ж нам на шашлики приказали готуватися. От і маємо, те шо маємо.
показати весь коментар
Для проведення "референдумів", та закріплення захоплених позицій ***** потрібні режим тиші, та перемовини. ЛЮБОЮ ціною.
показати весь коментар
Все идёт к "грязной ядерной бомбе", по принципу "не доставайся же ты никому!"
показати весь коментар
Рашисти планують до 1 вересня взяти під повний контроль Запорізьку АЕС.
Вочевидь, що специ росатому готують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом.
Зараз ЗАЕС живить не лише роботу гідроспоруд Північнокримського каналу, а й угрупування ворожих військ, що діють в Херсонській і Запорізькій областях. Крім того, електроенергія ЗАЕС також подається в анексованмй Крим.
Тому Енергоатому України слід терміново, поки є така технічна можливість, провести від'єднання ЗАЕС від енергосистеми України та повну зупинку цієї атомної електростанції !
показати весь коментар
від'єднати від української енергосистеми її можливо, хоча й непросто.

а от зупинити її можна тільки там, на місці.
Отже, Україна фізично не може зараз зупинити станцію...
показати весь коментар
Гнусный,манипулятивный комментарий. Занятно,но обе стороны кровно заинтересованы на катастрофе. Но цена вопроса - обитаемость Европы!
показати весь коментар
Задайте рішуче, мегазлісне занепокоєння Може це щось змінить?
показати весь коментар
а что тебя так радует, что МАГАТЭ ничего не может сделать с орками?
только россияне могут так злорадствовать, что Украина потеряла станцию, крупнейшую в Европе.
Я вижу тут нормально радости в комментах по этому поводу.
капец русни набежало..
твари, горите в аду.
показати весь коментар
По приказу Сралина Сраное НКВД взорвало ДнепроГэс 18 августа 1941 года...утонуло и погибло более 100 000 людей...
показати весь коментар
То що Верховний кловун з верещавою с*чкою на Чонгарі пунк перетину відкрили?, то кажуть знак пу*лу був на захоплення Півдня (ЗАС).
Руйнація енергетичної бузпеки України була і є головною метою еРеФії.
показати весь коментар
Цікава стаття на радіо свобода, там все розписано в деталях., по факту ситуація складна.
Даю кілька перших абзаців.

«Ядерний тероризм». Чи піде електрика із захопленої РФ Запорізької АЕС до окупованого Криму?

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, який 17 і 18 травня https://www.radiosvoboda.org/a/news-hersonshchyna-husnullin/31855190.html побував на окупованій частині півдня України , запропонував Україні https://news.liga.net/ua/politics/news/okkupanty-hotyat-prodavat-ukraine-***************-s-ukradennoy-imi-zaporojskoy-aes купувати електроенергію Запорізької атомної електростанції , яка зараз перебуває під контролем російських військових. За словами Хуснулліна, якщо Україна буде готова приймати електроенергію та оплачувати її, в такому випадку станція працюватиме для України. Якщо Україна не прийматиме такий варіант, тоді Запорізька АЕС працюватиме на Росію, - заявив Хуснуллін.
У відповідь на заяву Хуснулліна https://energy365.com.ua/tpost/xp74hro451-ukrenergo-vislovilos-na-rahunok-zayavi-o в компанії «Укренерго» зазначили, що наразі Запорізька атомна електростанція перебуває в українській мережі, під контролем українських спеціалістів. Постачання електроенергії з українських електростанцій в Росію наразі фізично неможливе, - стверджують в «Укренерго». А будь-яку зміну ситуації на ЗАЕС в «Укренерго» вважатимуть «актом ядерного тероризму».
Голова компанії «Енергоатом» Петро Котін в https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-zaporizka-ayes-rosiya-okupatsiya/31860475.html інтревʼю «Новинам Приазов'я» також наголосив , що Запорізька атомна електростанція перебуває в українській енергосистемі, яка підключена до європейської, а не російської чи білоруської, а вироблена на станції електроенергія зараз технічно не може потрапити нікуди, крім української енергосистеми.

https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-zaporizka-ayes-elektryka-krym/31861598.html
показати весь коментар
Все йде до того що до влади в Україні прийде СИМОН ПЕТЛЮРА №2 і почнеться процес очищення від псевдоукраїнців типу Коломойського, Льоньки -Касманавта, Рената Ахметова, Мойші Добкіна та й іншої псевдоукраїнської шушери
показати весь коментар
А всіх агітаторів та посібників РУССКАВА МІРА не осуджувати за нібито зраду а грумом з їх виводками на кордон і копняка в дупу за ПАРЕБРІК. А там вони й так нікому не потрібні
показати весь коментар
Интересно а может можно как-то Химарсом долбануть в какой-то пункт заготовки бававны на территории станции чтоб её аккуратно вырубить (без ядерного взрыва) и чтоб орки там все обосрались??
показати весь коментар
Писали, що рашисти сидять і в приміщеннях для персоналу (більше 10 000 працівників), які добре захищені. Якщо наші почнуть штурм, то підераси з МАГАТЕ піднімуть відразу крик і згадають про ядерну безпеку., а у рашистів там і танки, і артилерія, і наскладували **********.
Повернути такий об'єкт під контроль України виглядає дуже складно враховуючи важливість АЕС і кількість заручників, які в принципі не зможуть евакуюватися.
показати весь коментар
Гази роблять великі дива. Нажаль можуть постраджати Українські робітники станції.
Любий штурм може бути успішний як що буде проведений людьми з клепкою у голові.
показати весь коментар
Снодійний наприклад....а от з тими, хто випив проносне...то вже може бути проблема
показати весь коментар
Через 5 месяцев войны до гросси наконец то дошло, что ситуация серьезная и нарушены принципы ЯБ. Правда, не совсем понятно, дошло ли до гросси, кем нарушены принципы ядерной безопасности. или гросси слушает версию росатома о происходящем?
показати весь коментар
А як могло бути по іншому в країні зеленого клоуна?
показати весь коментар
може час замовити "морських котіків" з США для дезінсекції?
показати весь коментар
Если б в НАТО командовали смелые и решительные люди, то под предлогом охраны ядерных объектов моги бы ввести в Украину ограниченный контингент со своим пво, и бункерный недомерок бы и не рыпнулся. Но как и на зло у руля этой важной организации оказался вечно обеспокоенный и крайне нерешительный Столтенберг что может очень дорого стоить как и Украине так и всей Европе.
показати весь коментар
Гроші! Спільні бізнесові інтереси найвищих міжнародних посадовців із фашистами.. І шантаж, тих же посадовців. Мерзоти
показати весь коментар
Ну і нащо то МАГАТЕ існує???

Розпустити за ненадобністю.

Після війни якщо якась херня типу них захоче отримати доступ до наших атомних об'єктів то вона повинна бути страчена як ворожі диверсанти та агенти.
показати весь коментар
После аварии на Фукусиме,три недели не могли найти функционеров МАГАТЕ. Организация исчезла. Японцам помогали военные штатов и добровольцы с разных стран эксплуатирующих АЭС. Позорное поведение агентства так и не стало предметом расследований.
показати весь коментар
Прокацапська МАГАТЕ іди у сраку
показати весь коментар
Она еще вышла из под контроля когда ее не могли защитить .
показати весь коментар
захоплена терористами - так, викликайте Delta Force
показати весь коментар
Дебіл, та зроби вже хоч щось ніж просто *******.
показати весь коментар
а шо там Лєнка - скумбрія, ноги вже склала ?!
показати весь коментар
Да что вы говорите, давайте радостно поаплодируем.
показати весь коментар
