Захоплена Росією Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю", - МАГАТЕ

Ситуація на захопленій Росією Запорізької АЕС щодня стає серйознішою.

Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Всі принципи ядерної безпеки були порушені. На карту поставлено надзвичайно серйозну, надзвичайно серйозну і небезпечну справу", - наголосив Гроссі.

За його словами, АЕС "повністю вийшла з-під контролю".

Він вказав на обстріли біля станції на початку війни.

Наразі АЕС контролюється Росією, але у ній утримують український персонал, що призводить до конфліктів і насильства.

МАГАТЕ має певний контакт з персоналом, проте він "неоднорідний", додав Гроссі.

Він також сказав, що ланцюжок поставок обладнання та запасних частин на АЕС був перерваний, тому "ми не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно".

