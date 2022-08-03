Захоплена Росією Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю", - МАГАТЕ
Ситуація на захопленій Росією Запорізької АЕС щодня стає серйознішою.
Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Всі принципи ядерної безпеки були порушені. На карту поставлено надзвичайно серйозну, надзвичайно серйозну і небезпечну справу", - наголосив Гроссі.
За його словами, АЕС "повністю вийшла з-під контролю".
Він вказав на обстріли біля станції на початку війни.
Наразі АЕС контролюється Росією, але у ній утримують український персонал, що призводить до конфліктів і насильства.
МАГАТЕ має певний контакт з персоналом, проте він "неоднорідний", додав Гроссі.
Він також сказав, що ланцюжок поставок обладнання та запасних частин на АЕС був перерваний, тому "ми не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно".
а вы как себе представляете что он должен сделать? послать Путину пилюлю с ядом и тот ее обязан принять или что?
только россияне могут так злорадствовать, что Украина потеряла станцию, крупнейшую в Европе.
Я вижу тут нормально радости в комментах по этому поводу.
капец русни набежало..
твари, горите в аду.
Газодолари рашисти вже занесли, а тепер він виконує роботу 👿
благоразумиесцыкливость русни
Теперь на Рашу могут наложить санкции в области ядерной энергетики.
Все очень серьезно на самом деле.
Например им могут запретить поставки ядерного топлива в другие страны, запретить строить АЭСы по всему миру - а у них сейчас до фига заказов.
Так что МАГАТЭ много что может.
ВСІ нацгвардійці чинили опір! і полегли там на станції! їх ховали свім Енергодаром, під дулами орків!
Констатувати факт що існує ядерна загроза, і створена вона саме Росією.
За це на Росію, як колись на Іран, можуть накласти додаткові санкції.
Це ДУЖЕ багато.
Вочевидь, що специ росатому готують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом.
Зараз ЗАЕС живить не лише роботу гідроспоруд Північнокримського каналу, а й угрупування ворожих військ, що діють в Херсонській і Запорізькій областях. Крім того, електроенергія ЗАЕС також подається в анексованмй Крим.
Тому Енергоатому України слід терміново, поки є така технічна можливість, провести від'єднання ЗАЕС від енергосистеми України та повну зупинку цієї атомної електростанції !
а от зупинити її можна тільки там, на місці.
Отже, Україна фізично не може зараз зупинити станцію...
Руйнація енергетичної бузпеки України була і є головною метою еРеФії.
Даю кілька перших абзаців.
«Ядерний тероризм». Чи піде електрика із захопленої РФ Запорізької АЕС до окупованого Криму?
Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, який 17 і 18 травня https://www.radiosvoboda.org/a/news-hersonshchyna-husnullin/31855190.html побував на окупованій частині півдня України , запропонував Україні https://news.liga.net/ua/politics/news/okkupanty-hotyat-prodavat-ukraine-***************-s-ukradennoy-imi-zaporojskoy-aes купувати електроенергію Запорізької атомної електростанції , яка зараз перебуває під контролем російських військових. За словами Хуснулліна, якщо Україна буде готова приймати електроенергію та оплачувати її, в такому випадку станція працюватиме для України. Якщо Україна не прийматиме такий варіант, тоді Запорізька АЕС працюватиме на Росію, - заявив Хуснуллін.
У відповідь на заяву Хуснулліна https://energy365.com.ua/tpost/xp74hro451-ukrenergo-vislovilos-na-rahunok-zayavi-o в компанії «Укренерго» зазначили, що наразі Запорізька атомна електростанція перебуває в українській мережі, під контролем українських спеціалістів. Постачання електроенергії з українських електростанцій в Росію наразі фізично неможливе, - стверджують в «Укренерго». А будь-яку зміну ситуації на ЗАЕС в «Укренерго» вважатимуть «актом ядерного тероризму».
Голова компанії «Енергоатом» Петро Котін в https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-zaporizka-ayes-rosiya-okupatsiya/31860475.html інтревʼю «Новинам Приазов'я» також наголосив , що Запорізька атомна електростанція перебуває в українській енергосистемі, яка підключена до європейської, а не російської чи білоруської, а вироблена на станції електроенергія зараз технічно не може потрапити нікуди, крім української енергосистеми.
https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-zaporizka-ayes-elektryka-krym/31861598.html
Повернути такий об'єкт під контроль України виглядає дуже складно враховуючи важливість АЕС і кількість заручників, які в принципі не зможуть евакуюватися.
Любий штурм може бути успішний як що буде проведений людьми з клепкою у голові.
Розпустити за ненадобністю.
Після війни якщо якась херня типу них захоче отримати доступ до наших атомних об'єктів то вона повинна бути страчена як ворожі диверсанти та агенти.