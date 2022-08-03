РУС
20 990 71

Захваченная Россией Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля", - МАГАТЭ

Ситуация на захваченной Россией Запорожской АЭС ежедневно становится серьезнее.

Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Все принципы ядерной безопасности были нарушены. На карту поставлено серьезнейшее, очень серьезное и опасное дело", - подчеркнул Гросси.

По его словам, АЭС "полностью вышла из-под контроля".

Он указал на обстрелы у станции в начале войны.

АЭС контролируется Россией, но в ней содержатся украинский персонал, что приводит к конфликтам и насилию.

МАГАТЭ имеет определенный контакт с персоналом, однако он "неоднороден", добавил Гросси.

Он также сказал, что цепочка поставок оборудования и запасных частей на АЭС была прервана, поэтому "мы не уверены, что станция получает все, что ей нужно".

МАГАТЭ (436) Запорізька АЕС (739)
+39
най передзвонить гуттерешу та обидва серьозно занепокояться...
03.08.2022 10:58 Ответить
+37
я даже предполагаю, что дальше предложит этот гросси, а давайте выполним все требования россии, чтобы не было еще большей катастрофы..., еще одна продажная европейская курва...
03.08.2022 10:59 Ответить
+34
Потрібно терміново збирати раду безпеки імпотентного ООН, буде ще один «Чорнобиль». Такого ще світ не бачив, терористи захопили ядерний об'єкт.
03.08.2022 10:58 Ответить
Ну і що? Надуйте носом бульку.
03.08.2022 10:58 Ответить
Швидше б вже російська мавпа добавилася з ядерною гранатою і висмикнула кільце. Тоді б уже ніхто не жалів за знищення ядерним ударом РФ
03.08.2022 11:51 Ответить
А до цього все й іде.
03.08.2022 12:28 Ответить
типун тебе на язык, идиота кусок
03.08.2022 13:37 Ответить
Вам предпочтительней если вам и вашей родне ***** горло перережет, так вам спокойней будет сдохнуть?
03.08.2022 20:04 Ответить
Можливо вибух або викид, як це не дивно і як до того довело світове співтовариства, то найменше лихо яке можна створить.
04.08.2022 08:16 Ответить
Нам було б вигідніше почати армагедон з ростовської АЕС.та аж проситься
05.08.2022 12:58 Ответить
03.08.2022 21:23 Ответить
най передзвонить гуттерешу та обидва серьозно занепокояться...
03.08.2022 10:58 Ответить
а у МАГАТЭ нет своей армии. Да, все что они могут - высказать мнение. Но вслед за их мнением на Иран например наложили нехилые санкции.
а вы как себе представляете что он должен сделать? послать Путину пилюлю с ядом и тот ее обязан принять или что?
03.08.2022 13:38 Ответить
Виключити співпрацю з тими країнами які використовують кацапські АЕС
05.08.2022 13:00 Ответить
а что тебя так радует, что МАГАТЭ ничего не может сделать с орками?
только россияне могут так злорадствовать, что Украина потеряла станцию, крупнейшую в Европе.
Я вижу тут нормально радости в комментах по этому поводу.
капец русни набежало..
твари, горите в аду.
03.08.2022 14:02 Ответить
А Вы шо ожидали?. Шо люди будут биться в истерике? Кацапы доиграются с ядеркой. Так или иначе
03.08.2022 21:33 Ответить
Потрібно терміново збирати раду безпеки імпотентного ООН, буде ще один «Чорнобиль». Такого ще світ не бачив, терористи захопили ядерний об'єкт.
показать весь комментарий
03.08.2022 10:58 Ответить
Терористам дали захопить ядерний обїʼєкт. Увесь світ саме дав. Зробив все щоб захопили.
04.08.2022 08:17 Ответить
я даже предполагаю, что дальше предложит этот гросси, а давайте выполним все требования россии, чтобы не было еще большей катастрофы..., еще одна продажная европейская курва...
03.08.2022 10:59 Ответить
Саме так!
Газодолари рашисти вже занесли, а тепер він виконує роботу 👿
03.08.2022 13:08 Ответить
Ситуация напоминает угон самолета. Вопрос лишь в том как всё закончится... надеюсь на благоразумие сцыкливость русни
03.08.2022 11:00 Ответить
Шановний "товаришу"МАГАТЕ!!А навіщо ти був створений??
03.08.2022 11:01 Ответить
чтобы констатировать подобные факты. Почитай их устав и узнаешь.
Теперь на Рашу могут наложить санкции в области ядерной энергетики.
Все очень серьезно на самом деле.
Например им могут запретить поставки ядерного топлива в другие страны, запретить строить АЭСы по всему миру - а у них сейчас до фига заказов.
Так что МАГАТЭ много что может.
03.08.2022 13:40 Ответить
Якщо не зассить
05.08.2022 13:01 Ответить
МАГАТЕ має певний контакт з персоналом, проте він "неоднорідний", додав Гроссі Джерело: А це як "неоднорідний"??????
03.08.2022 11:01 Ответить
Орки вперемішку з козацьким родом.Неоднорідний.Норід не наш.
03.08.2022 11:11 Ответить
Суржик - зерно із бурьяном
03.08.2022 13:09 Ответить
где-то жидкий, местами тверже.
03.08.2022 20:12 Ответить
Деякі з українського персоналу ще можуть відповісти після знущань русні
05.08.2022 13:02 Ответить
опечаточка.. Здана Росії Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю",
03.08.2022 11:11 Ответить
Ні, саме захоплена, чув що деякі нацгвардійці з охорони АЕС всеж таки чинили опір казали москалям "ухадітє пратівниє"...
03.08.2022 12:35 Ответить
деякі?! ах ти падло
ВСІ нацгвардійці чинили опір! і полегли там на станції! їх ховали свім Енергодаром, під дулами орків!
03.08.2022 13:41 Ответить
Ви не зрозуміли що влада не зробила нічого для захисту. Ні ТрО, нічого.
03.08.2022 16:49 Ответить
Можливо.але чорнобильська ними ,тобто аваківцями була здана на раз
05.08.2022 13:03 Ответить
Падла, среди охраны АЭС есть погибшие при защите станции. Тьфу на тебя, говно.
03.08.2022 22:05 Ответить
І це виправдовує зелену владу?
04.08.2022 08:37 Ответить
вам хоч грошима оплачують? бо від великої кількості цукерок може бути діабет!
03.08.2022 14:07 Ответить
Не однорідний контакт: Це спілкування,по скайпу,чи смартфону,під дулом рашист-автоматчика.
03.08.2022 11:12 Ответить
Це звичайний шантаж кремлівського терориста на якого ніхто не може вплинути - тільки фізичне знищення 😠
03.08.2022 11:17 Ответить
Пора выразить глубокую озабоченность и обеспокоенность.
03.08.2022 11:20 Ответить
Не можуть виразити бо дальше яйця не пускають
03.08.2022 11:53 Ответить
І що МАГАТЕ може зробити?
03.08.2022 11:22 Ответить
дуже багато.
Констатувати факт що існує ядерна загроза, і створена вона саме Росією.
За це на Росію, як колись на Іран, можуть накласти додаткові санкції.
Це ДУЖЕ багато.
03.08.2022 13:43 Ответить
Поки на рашку "накладуть"...то вона на всіх уже даааааааааавно наклала. І світ із цим нічого не зробить. Бо у неї в одній руці граната, а в другій кільце від тієї гранати. Требуло захищати наші АЕС.., але ж нам на шашлики приказали готуватися. От і маємо, те шо маємо.
03.08.2022 21:06 Ответить
Для проведення "референдумів", та закріплення захоплених позицій ***** потрібні режим тиші, та перемовини. ЛЮБОЮ ціною.
03.08.2022 11:22 Ответить
Все идёт к "грязной ядерной бомбе", по принципу "не доставайся же ты никому!"
03.08.2022 11:24 Ответить
Рашисти планують до 1 вересня взяти під повний контроль Запорізьку АЕС.
Вочевидь, що специ росатому готують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом.
Зараз ЗАЕС живить не лише роботу гідроспоруд Північнокримського каналу, а й угрупування ворожих військ, що діють в Херсонській і Запорізькій областях. Крім того, електроенергія ЗАЕС також подається в анексованмй Крим.
Тому Енергоатому України слід терміново, поки є така технічна можливість, провести від'єднання ЗАЕС від енергосистеми України та повну зупинку цієї атомної електростанції !
03.08.2022 11:27 Ответить
від'єднати від української енергосистеми її можливо, хоча й непросто.

а от зупинити її можна тільки там, на місці.
Отже, Україна фізично не може зараз зупинити станцію...
03.08.2022 13:44 Ответить
Гнусный,манипулятивный комментарий. Занятно,но обе стороны кровно заинтересованы на катастрофе. Но цена вопроса - обитаемость Европы!
03.08.2022 14:15 Ответить
Задайте рішуче, мегазлісне занепокоєння Може це щось змінить?
03.08.2022 11:30 Ответить
а что тебя так радует, что МАГАТЭ ничего не может сделать с орками?
только россияне могут так злорадствовать, что Украина потеряла станцию, крупнейшую в Европе.
Я вижу тут нормально радости в комментах по этому поводу.
капец русни набежало..
твари, горите в аду.
03.08.2022 13:45 Ответить
По приказу Сралина Сраное НКВД взорвало ДнепроГэс 18 августа 1941 года...утонуло и погибло более 100 000 людей...
03.08.2022 11:36 Ответить
То що Верховний кловун з верещавою с*чкою на Чонгарі пунк перетину відкрили?, то кажуть знак пу*лу був на захоплення Півдня (ЗАС).
Руйнація енергетичної бузпеки України була і є головною метою еРеФії.
03.08.2022 11:38 Ответить
Цікава стаття на радіо свобода, там все розписано в деталях., по факту ситуація складна.
Даю кілька перших абзаців.

«Ядерний тероризм». Чи піде електрика із захопленої РФ Запорізької АЕС до окупованого Криму?

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, який 17 і 18 травня https://www.radiosvoboda.org/a/news-hersonshchyna-husnullin/31855190.html побував на окупованій частині півдня України , запропонував Україні https://news.liga.net/ua/politics/news/okkupanty-hotyat-prodavat-ukraine-***************-s-ukradennoy-imi-zaporojskoy-aes купувати електроенергію Запорізької атомної електростанції , яка зараз перебуває під контролем російських військових. За словами Хуснулліна, якщо Україна буде готова приймати електроенергію та оплачувати її, в такому випадку станція працюватиме для України. Якщо Україна не прийматиме такий варіант, тоді Запорізька АЕС працюватиме на Росію, - заявив Хуснуллін.
У відповідь на заяву Хуснулліна https://energy365.com.ua/tpost/xp74hro451-ukrenergo-vislovilos-na-rahunok-zayavi-o в компанії «Укренерго» зазначили, що наразі Запорізька атомна електростанція перебуває в українській мережі, під контролем українських спеціалістів. Постачання електроенергії з українських електростанцій в Росію наразі фізично неможливе, - стверджують в «Укренерго». А будь-яку зміну ситуації на ЗАЕС в «Укренерго» вважатимуть «актом ядерного тероризму».
Голова компанії «Енергоатом» Петро Котін в https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-zaporizka-ayes-rosiya-okupatsiya/31860475.html інтревʼю «Новинам Приазов'я» також наголосив , що Запорізька атомна електростанція перебуває в українській енергосистемі, яка підключена до європейської, а не російської чи білоруської, а вироблена на станції електроенергія зараз технічно не може потрапити нікуди, крім української енергосистеми.

https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-zaporizka-ayes-elektryka-krym/31861598.html
03.08.2022 11:54 Ответить
Все йде до того що до влади в Україні прийде СИМОН ПЕТЛЮРА №2 і почнеться процес очищення від псевдоукраїнців типу Коломойського, Льоньки -Касманавта, Рената Ахметова, Мойші Добкіна та й іншої псевдоукраїнської шушери
03.08.2022 11:58 Ответить
А всіх агітаторів та посібників РУССКАВА МІРА не осуджувати за нібито зраду а грумом з їх виводками на кордон і копняка в дупу за ПАРЕБРІК. А там вони й так нікому не потрібні
03.08.2022 12:01 Ответить
Интересно а может можно как-то Химарсом долбануть в какой-то пункт заготовки бававны на территории станции чтоб её аккуратно вырубить (без ядерного взрыва) и чтоб орки там все обосрались??
03.08.2022 12:06 Ответить
Писали, що рашисти сидять і в приміщеннях для персоналу (більше 10 000 працівників), які добре захищені. Якщо наші почнуть штурм, то підераси з МАГАТЕ піднімуть відразу крик і згадають про ядерну безпеку., а у рашистів там і танки, і артилерія, і наскладували **********.
Повернути такий об'єкт під контроль України виглядає дуже складно враховуючи важливість АЕС і кількість заручників, які в принципі не зможуть евакуюватися.
03.08.2022 12:38 Ответить
Гази роблять великі дива. Нажаль можуть постраджати Українські робітники станції.
Любий штурм може бути успішний як що буде проведений людьми з клепкою у голові.
03.08.2022 14:53 Ответить
Снодійний наприклад....а от з тими, хто випив проносне...то вже може бути проблема
03.08.2022 19:59 Ответить
Через 5 месяцев войны до гросси наконец то дошло, что ситуация серьезная и нарушены принципы ЯБ. Правда, не совсем понятно, дошло ли до гросси, кем нарушены принципы ядерной безопасности. или гросси слушает версию росатома о происходящем?
03.08.2022 12:25 Ответить
А як могло бути по іншому в країні зеленого клоуна?
03.08.2022 12:26 Ответить
може час замовити "морських котіків" з США для дезінсекції?
03.08.2022 12:48 Ответить
Если б в НАТО командовали смелые и решительные люди, то под предлогом охраны ядерных объектов моги бы ввести в Украину ограниченный контингент со своим пво, и бункерный недомерок бы и не рыпнулся. Но как и на зло у руля этой важной организации оказался вечно обеспокоенный и крайне нерешительный Столтенберг что может очень дорого стоить как и Украине так и всей Европе.
03.08.2022 13:01 Ответить
Гроші! Спільні бізнесові інтереси найвищих міжнародних посадовців із фашистами.. І шантаж, тих же посадовців. Мерзоти
03.08.2022 13:07 Ответить
Ну і нащо то МАГАТЕ існує???

Розпустити за ненадобністю.

Після війни якщо якась херня типу них захоче отримати доступ до наших атомних об'єктів то вона повинна бути страчена як ворожі диверсанти та агенти.
03.08.2022 13:32 Ответить
После аварии на Фукусиме,три недели не могли найти функционеров МАГАТЕ. Организация исчезла. Японцам помогали военные штатов и добровольцы с разных стран эксплуатирующих АЭС. Позорное поведение агентства так и не стало предметом расследований.
03.08.2022 14:20 Ответить
Прокацапська МАГАТЕ іди у сраку
03.08.2022 14:49 Ответить
Она еще вышла из под контроля когда ее не могли защитить .
03.08.2022 14:52 Ответить
захоплена терористами - так, викликайте Delta Force
03.08.2022 15:36 Ответить
Дебіл, та зроби вже хоч щось ніж просто *******.
03.08.2022 17:31 Ответить
а шо там Лєнка - скумбрія, ноги вже склала ?!
03.08.2022 20:20 Ответить
Да что вы говорите, давайте радостно поаплодируем.
03.08.2022 22:07 Ответить
 
 