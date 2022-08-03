Захваченная Россией Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля", - МАГАТЭ

Ситуация на захваченной Россией Запорожской АЭС ежедневно становится серьезнее.

Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Все принципы ядерной безопасности были нарушены. На карту поставлено серьезнейшее, очень серьезное и опасное дело", - подчеркнул Гросси.

По его словам, АЭС "полностью вышла из-под контроля".

Он указал на обстрелы у станции в начале войны.

АЭС контролируется Россией, но в ней содержатся украинский персонал, что приводит к конфликтам и насилию.

МАГАТЭ имеет определенный контакт с персоналом, однако он "неоднороден", добавил Гросси.

Он также сказал, что цепочка поставок оборудования и запасных частей на АЭС была прервана, поэтому "мы не уверены, что станция получает все, что ей нужно".

