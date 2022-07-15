На Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре запустили третий блок
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В Украине сейчас работает 9 из 15 атомных блоков, в том числе подключен к сети еще один блок оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС, работавшей до этого двумя блоками.
Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергетике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня Украина отдельно сообщила МАГАТЭ, что 9 из 15 ядерных энергетических реакторов страны подключены к сети, в том числе 3 – на ЗАЭС, 2 – на Ровенской АЭС, 2 – на Южноукраинской АЭС и 2 – на Хмельницкой АЭС", – говорится в сообщении
Кроме того, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в очередной раз заявил о важности организации визита на оккупированную с 4 марта войсками РФ Запорожскую АЭС "для проведения важных мер по безопасности и гарантиям", отметив, что Украина на этой неделе проинформировала МАГАТЭ о "крайне сложной" ситуации на ЗАЭС из-за постоянного давления на ее работников.
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Вже говорилось багато разів: в слушний момент ворог відімкне ЗАЕС для розбалансування енергетичної системи України, що призведе до енергетичного колапсу.