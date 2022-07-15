РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11143 посетителя онлайн
Новости Происшествия
6 053 12
МАГАТЭ (262) оккупация (9530) Энергодар (148) Запорожская АЭС (547)

На Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре запустили третий блок

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

аес,запорізька

В Украине сейчас работает 9 из 15 атомных блоков, в том числе подключен к сети еще один блок оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС, работавшей до этого двумя блоками.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергетике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Украина отдельно сообщила МАГАТЭ, что 9 из 15 ядерных энергетических реакторов страны подключены к сети, в том числе 3 – на ЗАЭС, 2 – на Ровенской АЭС, 2 – на Южноукраинской АЭС и 2 – на Хмельницкой АЭС", – говорится в сообщении

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в очередной раз заявил о важности организации визита на оккупированную с 4 марта войсками РФ Запорожскую АЭС "для проведения важных мер по безопасности и гарантиям", отметив, что Украина на этой неделе проинформировала МАГАТЭ о "крайне сложной" ситуации на ЗАЭС из-за постоянного давления на ее работников.

Читайте: Рашисты пытаются использовать жителей оккупированного Энергодара как "живой щит" перед контрнаступлением ВСУ, - мэр Орлов
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Замість того щоб зупинити два діючі блоки ЗАЕС й тим самим вимкнути від електропостачання гідроспоруди Північнокримського каналу та угрупування рашистських військ, що діють в Запорізькій і Херсонській областях, то чомусь вмикають ще додатково і третій блок - будь-ласка пане окупанте, користуйтесь забезплатно нашою електроенергією.
Вже говорилось багато разів: в слушний момент ворог відімкне ЗАЕС для розбалансування енергетичної системи України, що призведе до енергетичного колапсу.
показать весь комментарий
15.07.2022 12:09
+4
У ЗАЭС свой пруд охладитель
показать весь комментарий
15.07.2022 12:07
+2
В 3, 14. Як вона піде нарасію? Для цього вона повинна бути синхронізована з кацапською енергосистемою.
показать весь комментарий
15.07.2022 12:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Готовьтесь к тому, что это зимой с электричеством может быть все, что угодно. Оркам остановить полностью Запорожскую АЭС ничего не стоит. И посрать им на вопли Запада и МАГАТЭ
показать весь комментарий
15.07.2022 11:56 Ответить
будемо надіятися що до зими рашисти вшиються з території України
показать весь комментарий
15.07.2022 12:09 Ответить
Каховське море створене Каховською ГЕС. Це став-охолоджувач для ЗАЕС. Коли ці потвори відходитимуть звідти, то обов"язково підірвуть ГЕС і вода піде в Чорне море, а Каховське море зникне і нічим буде охолоджувати реактори. Таку капость московити обов"зково влаштують.
показать весь комментарий
15.07.2022 12:00 Ответить
Треба все зробити, щоб не встигли.
показать весь комментарий
15.07.2022 12:05 Ответить
У ЗАЭС свой пруд охладитель
показать весь комментарий
15.07.2022 12:07 Ответить
треба їм не дати цього зробити. Саму по собі дамбу важко зруйнувати, хіба що в районі електростанції і шлюзів.
показать весь комментарий
15.07.2022 12:08 Ответить
Замість того щоб зупинити два діючі блоки ЗАЕС й тим самим вимкнути від електропостачання гідроспоруди Північнокримського каналу та угрупування рашистських військ, що діють в Запорізькій і Херсонській областях, то чомусь вмикають ще додатково і третій блок - будь-ласка пане окупанте, користуйтесь забезплатно нашою електроенергією.
Вже говорилось багато разів: в слушний момент ворог відімкне ЗАЕС для розбалансування енергетичної системи України, що призведе до енергетичного колапсу.
показать весь комментарий
15.07.2022 12:09 Ответить
Там є Каховська ГЕС. Думаю, її достатньо для насосів.
показать весь комментарий
15.07.2022 12:18 Ответить
а куда идет электроэнергия, вырабатываемая ЗАЭС? В Россию?
показать весь комментарий
15.07.2022 12:16 Ответить
В 3, 14. Як вона піде нарасію? Для цього вона повинна бути синхронізована з кацапською енергосистемою.
показать весь комментарий
15.07.2022 12:20 Ответить
В 3, 14 манькі-аблігаціьі?
показать весь комментарий
15.07.2022 12:41 Ответить
Зато в нас, як зима то починають е...ти мозги. То запланований ремонт, то тарифи піднімають,то ще щось. Зробіть вже щось цім кацапам.
показать весь комментарий
15.07.2022 12:53 Ответить
 
 