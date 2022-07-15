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МАГАТЕ (386) окупація (5863) Енергодар (245) Запорізька АЕС (898)

На Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі запустили третій блок

Новини Цензор.НЕТ Події

аес,запорізька

В Україні зараз працює 9 із 15 атомних блоків, у тому числі підключений до мережі ще один блок окупованої російськими військами Запорізької АЕС, яка працювала до цього двома блоками.

ПРо це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергетики, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Україна окремо повідомила МАГАТЕ, що 9 із 15 ядерних енергетичних реакторів країни підключені до мережі, у тому числі 3 – на ЗАЕС, 2 – на Рівненській АЕС, 2 – на Південноукраїнській АЕС та 2 – на Хмельницькій АЕС", – йдеться в повідомленні.

Крім того, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вкотре заявив про важливість організації візиту на окуповану з 4 березня військами РФ Запорізьку АЕС "для проведення важливих заходів щодо безпеки та гарантій", зазначивши, що Україна цього тижня проінформувала МАГАТЕ про "вкрай складну" ситуацію на ЗАЕС через постійний тиск на її працівників.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Замість того щоб зупинити два діючі блоки ЗАЕС й тим самим вимкнути від електропостачання гідроспоруди Північнокримського каналу та угрупування рашистських військ, що діють в Запорізькій і Херсонській областях, то чомусь вмикають ще додатково і третій блок - будь-ласка пане окупанте, користуйтесь забезплатно нашою електроенергією.
Вже говорилось багато разів: в слушний момент ворог відімкне ЗАЕС для розбалансування енергетичної системи України, що призведе до енергетичного колапсу.
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15.07.2022 12:09
+4
У ЗАЭС свой пруд охладитель
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15.07.2022 12:07
+2
В 3, 14. Як вона піде нарасію? Для цього вона повинна бути синхронізована з кацапською енергосистемою.
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15.07.2022 12:20
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Готовьтесь к тому, что это зимой с электричеством может быть все, что угодно. Оркам остановить полностью Запорожскую АЭС ничего не стоит. И посрать им на вопли Запада и МАГАТЭ
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15.07.2022 11:56 Відповісти
будемо надіятися що до зими рашисти вшиються з території України
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15.07.2022 12:09 Відповісти
Каховське море створене Каховською ГЕС. Це став-охолоджувач для ЗАЕС. Коли ці потвори відходитимуть звідти, то обов"язково підірвуть ГЕС і вода піде в Чорне море, а Каховське море зникне і нічим буде охолоджувати реактори. Таку капость московити обов"зково влаштують.
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15.07.2022 12:00 Відповісти
Треба все зробити, щоб не встигли.
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15.07.2022 12:05 Відповісти
У ЗАЭС свой пруд охладитель
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15.07.2022 12:07 Відповісти
треба їм не дати цього зробити. Саму по собі дамбу важко зруйнувати, хіба що в районі електростанції і шлюзів.
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15.07.2022 12:08 Відповісти
Замість того щоб зупинити два діючі блоки ЗАЕС й тим самим вимкнути від електропостачання гідроспоруди Північнокримського каналу та угрупування рашистських військ, що діють в Запорізькій і Херсонській областях, то чомусь вмикають ще додатково і третій блок - будь-ласка пане окупанте, користуйтесь забезплатно нашою електроенергією.
Вже говорилось багато разів: в слушний момент ворог відімкне ЗАЕС для розбалансування енергетичної системи України, що призведе до енергетичного колапсу.
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15.07.2022 12:09 Відповісти
Там є Каховська ГЕС. Думаю, її достатньо для насосів.
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15.07.2022 12:18 Відповісти
а куда идет электроэнергия, вырабатываемая ЗАЭС? В Россию?
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15.07.2022 12:16 Відповісти
В 3, 14. Як вона піде нарасію? Для цього вона повинна бути синхронізована з кацапською енергосистемою.
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15.07.2022 12:20 Відповісти
В 3, 14 манькі-аблігаціьі?
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15.07.2022 12:41 Відповісти
Зато в нас, як зима то починають е...ти мозги. То запланований ремонт, то тарифи піднімають,то ще щось. Зробіть вже щось цім кацапам.
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15.07.2022 12:53 Відповісти
 
 