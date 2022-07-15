На Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі запустили третій блок

В Україні зараз працює 9 із 15 атомних блоків, у тому числі підключений до мережі ще один блок окупованої російськими військами Запорізької АЕС, яка працювала до цього двома блоками.

ПРо це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергетики, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Україна окремо повідомила МАГАТЕ, що 9 із 15 ядерних енергетичних реакторів країни підключені до мережі, у тому числі 3 – на ЗАЕС, 2 – на Рівненській АЕС, 2 – на Південноукраїнській АЕС та 2 – на Хмельницькій АЕС", – йдеться в повідомленні.

Крім того, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вкотре заявив про важливість організації візиту на окуповану з 4 березня військами РФ Запорізьку АЕС "для проведення важливих заходів щодо безпеки та гарантій", зазначивши, що Україна цього тижня проінформувала МАГАТЕ про "вкрай складну" ситуацію на ЗАЕС через постійний тиск на її працівників.

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