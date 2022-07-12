Рашисты пытаются использовать жителей оккупированного Энергодара как "живой щит" перед контрнаступлением ВСУ, - мэр Орлов

Рашисты в оккупированном Энергодаре распространяют заявления, что ВСУ вроде бы среди бела дня обстреляли жилые кварталы города.

Об этом сообщил мэр Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"В Энергодаре действительно сегодня снова слышны выстрелы и взрывы. Раздаются они из промышленной зоны города. Но ВСУ не имеют к ним никакого отношения. Когда Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление, Энергодар обязательно об этом узнает. И это будет происходить не таким образом, как рисуют сейчас рашисты", - говорится в сообщении.

Наиболее вероятная причина таких провокаций – максимально посеять панику среди местного населения, отметил глава города.

По словам Орлова, таким образом пытаются спровоцировать людей к массовому одновременному выезду из города, что позволит использовать скопление большого количества людей в районе Васильевки и искусственно задерживать там авто на неопределенный срок.

"К большому сожалению это попытка оккупантов использовать граждан Украины для большого "живого щита" из гражданского населения перед контрнаступлением ВСУ, чтобы заблокировать продвижение и интенсивность атаки наших военных", - добавил мэр.

Он призвал горожан воздержаться от передвижения по улицам города, не подходить к окнам, не поднимать незнакомые предметы или свертки.

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