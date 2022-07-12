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Новости Война
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Рашисты пытаются использовать жителей оккупированного Энергодара как "живой щит" перед контрнаступлением ВСУ, - мэр Орлов

енергодар

Рашисты в оккупированном Энергодаре распространяют заявления, что ВСУ вроде бы среди бела дня обстреляли жилые кварталы города.

Об этом сообщил мэр Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"В Энергодаре действительно сегодня снова слышны выстрелы и взрывы. Раздаются они из промышленной зоны города. Но ВСУ не имеют к ним никакого отношения. Когда Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление, Энергодар обязательно об этом узнает. И это будет происходить не таким образом, как рисуют сейчас рашисты", - говорится в сообщении.

Наиболее вероятная причина таких провокаций – максимально посеять панику среди местного населения, отметил глава города.

По словам Орлова, таким образом пытаются спровоцировать людей к массовому одновременному выезду из города, что позволит использовать скопление большого количества людей в районе Васильевки и искусственно задерживать там авто на неопределенный срок.

"К большому сожалению это попытка оккупантов использовать граждан Украины для большого "живого щита" из гражданского населения перед контрнаступлением ВСУ, чтобы заблокировать продвижение и интенсивность атаки наших военных", - добавил мэр.

Он призвал горожан воздержаться от передвижения по улицам города, не подходить к окнам, не поднимать незнакомые предметы или свертки.

Смотрите также: Здание СБУ в оккупированном Энергодаре, которое временно заняли войска РФ, было атаковано с дронов. ФОТОрепортаж

пропаганда (3671) Энергодар (157)


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Топ комментарии
+5
при освобождении территории на это не нужно обращать внимания, а то предателей много и затягивать войну они всегда готовы
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12.07.2022 16:41
+4
скоро повивозять
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12.07.2022 16:40
+3
Щодо місцевих жителів-жити захочуть,на карачках евакуюються.А не захочуть або не зможуть-нехай поглибше закопуються.Це війна.Орків треба виколупувати,навіть якщо вони в обнімку з місцевими стояти будуть.
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12.07.2022 16:55
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Знайома казала, що там вже буряти сім'ї позавозили по селах, хати вибирають з туалетом всередині скоти
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12.07.2022 16:37 Ответить
скоро повивозять
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12.07.2022 16:40 Ответить
нічого нового - "ми будем стаять сзади"
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12.07.2022 16:38 Ответить
при освобождении территории на это не нужно обращать внимания, а то предателей много и затягивать войну они всегда готовы
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12.07.2022 16:41 Ответить
Щодо місцевих жителів-жити захочуть,на карачках евакуюються.А не захочуть або не зможуть-нехай поглибше закопуються.Це війна.Орків треба виколупувати,навіть якщо вони в обнімку з місцевими стояти будуть.
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12.07.2022 16:55 Ответить
З під Киева вибили і там їм не бути.
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12.07.2022 17:22 Ответить
🤯🤡 «Красивыми парками и прочей «мишурой» оскверняли Мариуполь. Теперь город очистился!» - в эфире местного горе-телеканала так называемой «ДНР» об этом всерьез рассуждают пропагандисты…

🤦Может стоит так же очистить Москву или Питер?
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12.07.2022 17:23 Ответить
Енергодар будуть просто блокувати а не вести бойові дії через АЕС . А якщо орки будуть заблоковані і в них не буде що їсти тоді дуже легко їх виженуть. А щодо того що людям треба евакуюватись- треба було виїхати ще тоді коли була можливість а не перешкоджати тепер ЗСУ. І треба розуміти що на війні немає правил і якщо люди і постраждають які не змогли або не хотіли виїхати -це війна і на що не дуже треба звертати увагу під час звільнення территорій. Адже СССР не звертав на все увагу а за будь-яку ціну звільняв всої трриторії. Ось так треба звільнити і Україну.
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12.07.2022 17:36 Ответить
пох хамерси разберутся хто правильний хто ні
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12.07.2022 17:37 Ответить
Россия занимается терроризмом. русские действуют, как террористы!
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12.07.2022 19:47 Ответить
Зачем этот идиотизм? Нах им жители, если у них атом станция?
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12.07.2022 23:18 Ответить
 
 