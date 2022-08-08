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Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС

заес,аес,запорізька

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав генерального секретаря ООН і МАГАТЕ направити безпекову місію на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться у заяві, опублікованій у телеграм-каналі омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

"Вчергове закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар для обслуговування станції. Сьогодні підготовлено та відправлено відповідні листи", - зазначив Лубінець.

За його словами, лише рішучі спільні дії світової спільноти зможуть вберегти мільйони людських життів.

Також читайте: Окупанти цілилися по сховищу відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС, пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу, - Орлов

Омбудсмен наголосив, що РФ продовжує акти ядерного тероризму по відношенню до об’єктів ЗАЕС та її персоналу.

Лубінець нагадав, що, за інформацією Головного управління розвідки, територія ЗАЕС наразі є замінованою, а окремі співробітники станції піддаються катуванням і насильницьким зникненням, їм надходять погрози. А це загрожує життю співробітників і перешкоджає нормальній роботі об’єкта.

Омбудсмен заявив про кричущу загрозу від перебування російських військових на ЗАЕС не лише для десятків мільйонів українців, а й для усього світу.

Також читайте: Четверо мирних жителів поранені внаслідок обстрілу окупантами Енергодару, - мер Орлов

"Руйнівні наслідки ядерного тероризму та поширення радіоактивності не "поважають" державні кордони, а радіоактивні викиди розповсюджуються неконтрольовано, наслідки радіоактивного забруднення залишаються на десятки років", - наголосив Лубінець.

Як повідомлялося, останніми днями російські загарбники активно обстрілюють майданчик Запорізької атомної електростанції та місто Енергодар. Ворожі обстріли становлять серйозну загрозу ядерній безпеці.

Автор: 

МАГАТЕ (721) ООН (3366) Запорізька АЕС (1417) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+5
Для початку самим треба щось робити, починаючи з дєрьмака, його шефа і арахіса, який за 50 млн від абрамовича продасть всі станції
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08.08.2022 16:31
+4
Можуть також звернутися до ліги сексуальних реформ. Там допоможуть.
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08.08.2022 15:49
+3
А в безпекову міссію спортлото, чи КВН, квартал 95, фігурного катання... ???
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08.08.2022 15:50
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Давно пора направити такі постійно діючі комісії на всі українські АЕС.
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08.08.2022 15:48 Відповісти
Для початку самим треба щось робити, починаючи з дєрьмака, його шефа і арахіса, який за 50 млн від абрамовича продасть всі станції
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08.08.2022 16:31 Відповісти
Боюсь призыв не будет услышан
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08.08.2022 15:49 Відповісти
Можуть також звернутися до ліги сексуальних реформ. Там допоможуть.
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08.08.2022 15:49 Відповісти
Краще б до ЛГБТ звернулися, а ті висадили десант на станції Ото б була б бойня
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08.08.2022 16:15 Відповісти
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08.08.2022 16:22 Відповісти
А в безпекову міссію спортлото, чи КВН, квартал 95, фігурного катання... ???
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08.08.2022 15:50 Відповісти
А краще позвонити бакланову, йому також страшно....
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08.08.2022 15:52 Відповісти
Якщо цим листом витерти дупу,то користі буде набагато більше.
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08.08.2022 15:51 Відповісти
Вони вчергове виразять глубокую озабочьєноость...
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08.08.2022 15:51 Відповісти
Потрібна контртеррористична операція під егідою "гарантів Будапештського меморандуму", а не заклики до соплежуїв.
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08.08.2022 15:54 Відповісти
Вчергове закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС Джерело:

Та денацифікувати



что это ещё за дебильные заявления что атомные станции строили русские?

Совсем умом повредились нацики проклятые.
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08.08.2022 15:55 Відповісти
Ну-да, ну-да!
ООН та МАГАТЕ може й говорять у голос, що "не все так однозначно"...
Но, коли справа торкається їх ніжних тушок, добре розуміють, що рашисті - відбиті на голову терористи!
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08.08.2022 15:56 Відповісти
ВВиду того,что нынешний руководитель ООН Гуттериш не выполняет вменённые в его должность функции,нужно немедленно собрать Совбез ООН по решению вопроса доверия этому чиновнику.При голосовании ввиду исключительной ситуации,не считать голоса россии и китая,как стран-агрессоров.Россию-за фактическую многолетнюю агрессию,а китай-за военную поддержку агрессоров (россии и кндр)...Новособранный Совбез ООН должен немедленно и решительно повлиять на россию с тем,чтобы вывести её военных и разминировать ЗАЭС. Эта "атомка" может стать гибельной не только для Украины.но и Европы и Бл. Востока.Это уже проблема миллионов жизней и ООН,как организация.обязующаяся по статусу предовращать такие опасности,должна выполнить эту функцию даже ценой военного контингента ООН. Гуттериш не захотел останавливать россию в начале полномасштабной агресии,не захотел мобилизовать силы ООН для "гуманитарных корридоров",не хочет принимать участия и в предупреждении взрывов на ЗАЭС. Нужен новый временный И,О, руководителя ООН и активация силовых подразделений ООН протв террористических намерений россии
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08.08.2022 16:00 Відповісти
а генеральним секретарем та генераліссімусом цієї боротьби зі злом призначити володимира олександровіча боневтіка =1. воно має гарний досвід діяльності на півдні України
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08.08.2022 19:18 Відповісти
А чё в Лигу сексуальных реформ не обратились?Там,походу,шансов быть услышанным побольше будет.
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08.08.2022 16:06 Відповісти
Чи міг Зеленський зробити угоду між країнами які хочуть купити зерно України , щоб кожна країна надала хоч трохи власного війська за для допомоги ЗСУ в обмін на зернові , та навіть подарувати їм те зерно аби тільки разом вибити кацапів з Криму . Це могло б укріпити наші війська.
Але такий крок не зроблено .
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08.08.2022 16:07 Відповісти
без коментарів

На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.

Предполагается, что пусковую установку противокорабельных или крылатых ракет разместят на украинском торговом судне вместе с зерном.

https://ukraina.ru/20220808/1037410797.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop В нужный момент ночью судно подойдет к мосту поближе, совершит пуск по целеуказанию самолетов-разведчиков НАТО.

Пусковую установку после операции снимут и переправят на одну из баз стран НАТО в Грузии (яку ????).
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08.08.2022 16:08 Відповісти
тепер дєткам не треба і на "спецопєрацию" ходити: cъел и сразу труп, а родителям - лада !
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08.08.2022 16:12 Відповісти
Да,очень" убедительное обращение ",долго думал?
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08.08.2022 16:08 Відповісти
По Еленовке от ООН тишина.
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08.08.2022 16:24 Відповісти
Проковтнули Бучу, Маріуполь, щоденні ракетні обстріли по всій Україні, проковтнуть і це і ще багато чого
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08.08.2022 16:33 Відповісти
Та до дупи. Вся ця *буча дипломатія. Потім не буде кому й «сожалєть», що «вчасно не відреагували на сигнал.»
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08.08.2022 16:45 Відповісти
И какой смысл в этих листах,это что,первый беспредел с их стороны, под Киевом что было и Мариуполь не считается?
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08.08.2022 16:57 Відповісти
Генеральный секретарь ООН только тогда шевелится когда пахнут бабосики как афера с украинским зерном. Надо обращаться к США и Великобритании.
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08.08.2022 17:15 Відповісти
Зверніться до абрамовіча, він всі питання вирішує на раз
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08.08.2022 17:27 Відповісти
Якись покидьки, мабуть не з нашої країни, (може з Оману) підло здали ворогу південь, включаючи ЗАЕС.
А гарні люди зараз "Закликають" ... ні, не покидьків покарати, а ООН, МАГАТЕ, Червоний хрест та інши сумнівні організації забезпечити безпеку (тобто, виправити власні злочини)!
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08.08.2022 19:13 Відповісти
ООН і МГТ надіслали ЗАЕС разом із нами
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08.08.2022 19:28 Відповісти
 
 