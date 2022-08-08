Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав генерального секретаря ООН і МАГАТЕ направити безпекову місію на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію.
Про це йдеться у заяві, опублікованій у телеграм-каналі омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.
"Вчергове закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар для обслуговування станції. Сьогодні підготовлено та відправлено відповідні листи", - зазначив Лубінець.
За його словами, лише рішучі спільні дії світової спільноти зможуть вберегти мільйони людських життів.
Омбудсмен наголосив, що РФ продовжує акти ядерного тероризму по відношенню до об’єктів ЗАЕС та її персоналу.
Лубінець нагадав, що, за інформацією Головного управління розвідки, територія ЗАЕС наразі є замінованою, а окремі співробітники станції піддаються катуванням і насильницьким зникненням, їм надходять погрози. А це загрожує життю співробітників і перешкоджає нормальній роботі об’єкта.
Омбудсмен заявив про кричущу загрозу від перебування російських військових на ЗАЕС не лише для десятків мільйонів українців, а й для усього світу.
"Руйнівні наслідки ядерного тероризму та поширення радіоактивності не "поважають" державні кордони, а радіоактивні викиди розповсюджуються неконтрольовано, наслідки радіоактивного забруднення залишаються на десятки років", - наголосив Лубінець.
Як повідомлялося, останніми днями російські загарбники активно обстрілюють майданчик Запорізької атомної електростанції та місто Енергодар. Ворожі обстріли становлять серйозну загрозу ядерній безпеці.
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что это ещё за дебильные заявления что атомные станции строили русские?
Совсем умом повредились нацики проклятые.
ООН та МАГАТЕ може й говорять у голос, що "не все так однозначно"...
Но, коли справа торкається їх ніжних тушок, добре розуміють, що рашисті - відбиті на голову терористи!
Але такий крок не зроблено .
На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.
Предполагается, что пусковую установку противокорабельных или крылатых ракет разместят на украинском торговом судне вместе с зерном.
https://ukraina.ru/20220808/1037410797.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop В нужный момент ночью судно подойдет к мосту поближе, совершит пуск по целеуказанию самолетов-разведчиков НАТО.
Пусковую установку после операции снимут и переправят на одну из баз стран НАТО в Грузии (яку ????).
А гарні люди зараз "Закликають" ... ні, не покидьків покарати, а ООН, МАГАТЕ, Червоний хрест та інши сумнівні організації забезпечити безпеку (тобто, виправити власні злочини)!