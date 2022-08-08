Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав генерального секретаря ООН і МАГАТЕ направити безпекову місію на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться у заяві, опублікованій у телеграм-каналі омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

"Вчергове закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар для обслуговування станції. Сьогодні підготовлено та відправлено відповідні листи", - зазначив Лубінець.

За його словами, лише рішучі спільні дії світової спільноти зможуть вберегти мільйони людських життів.

Також читайте: Окупанти цілилися по сховищу відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС, пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу, - Орлов

Омбудсмен наголосив, що РФ продовжує акти ядерного тероризму по відношенню до об’єктів ЗАЕС та її персоналу.

Лубінець нагадав, що, за інформацією Головного управління розвідки, територія ЗАЕС наразі є замінованою, а окремі співробітники станції піддаються катуванням і насильницьким зникненням, їм надходять погрози. А це загрожує життю співробітників і перешкоджає нормальній роботі об’єкта.

Омбудсмен заявив про кричущу загрозу від перебування російських військових на ЗАЕС не лише для десятків мільйонів українців, а й для усього світу.

Також читайте: Четверо мирних жителів поранені внаслідок обстрілу окупантами Енергодару, - мер Орлов

"Руйнівні наслідки ядерного тероризму та поширення радіоактивності не "поважають" державні кордони, а радіоактивні викиди розповсюджуються неконтрольовано, наслідки радіоактивного забруднення залишаються на десятки років", - наголосив Лубінець.

Як повідомлялося, останніми днями російські загарбники активно обстрілюють майданчик Запорізької атомної електростанції та місто Енергодар. Ворожі обстріли становлять серйозну загрозу ядерній безпеці.