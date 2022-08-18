Зупинка Запорізької АЕС рашистами наблизить сценарій радіаційної катастрофи, - "Енергоатом"

Російські загарбники втручаються у процес керування атомним об’єктом, що вже становить небезпеку для функціонування ЗАЕС.

"Через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи - Запорізькій АЕС", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти втручаються у процес керування атомним об’єктом, що вже становить небезпеку для функціонування ЗАЕС.

"Обстрілюючи і саму станцію, і лінії, якими вона з’єднується з енергосистемою України, росіяни хочуть від’єднати ЗАЕС від неї. А після цього - намагатимуться підключити станцію до Криму. Але коли вона не матиме зв’язку з українською енергосистемою, вона перейде в режим блекауту. Це все зробить можливим підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ", - додали в "Енергоатомі".

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.