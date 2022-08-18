УКР
4 389

Зупинка Запорізької АЕС рашистами наблизить сценарій радіаційної катастрофи, - "Енергоатом"

заес

Російські загарбники втручаються у процес керування атомним об’єктом, що вже становить небезпеку для функціонування ЗАЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома", інформує Цензор.НЕТ.

"Через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи - Запорізькій АЕС", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти втручаються у процес керування атомним об’єктом, що вже становить небезпеку для функціонування ЗАЕС.

"Обстрілюючи і саму станцію, і лінії, якими вона з’єднується з енергосистемою України, росіяни хочуть від’єднати ЗАЕС від неї. А після цього - намагатимуться підключити станцію до Криму. Але коли вона не матиме зв’язку з українською енергосистемою, вона перейде в режим блекауту. Це все зробить можливим підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ", - додали в "Енергоатомі".

Раніше повідомлялось, що Росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС

Також читайте: Гендиректор МАГАТЕ Гроссі у відповідь на запрошення України готовий очолити делегацію на ЗАЕС, - Кулеба

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: Запорізька АЕС потужно мілітаризується окупантами, - Монастирський

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Автор: 

радіація (190) Енергоатом (1657) Запорізька АЕС (1454)
Топ коментарі
+9
Питання тільки одне - що (або хто) призвело до того, що найбільша в Европі АЕС була захоплена в такі короткі терміни і чи понесе відповідальнсть це "хтось" за можливу ядерну катастрофу чи знову відмажеться відосиками і шашличками
18.08.2022 15:05 Відповісти
+6
Перший крок до радіаційної катастрофи був зроблений в 2019 році . 73% , ви зробили це разом !
18.08.2022 15:09 Відповісти
+5
Москалі колись привели до катастрофи на ЧАЕС. Катастрофа була внаслідок експерименту там ленінградських недовченних.
18.08.2022 15:56 Відповісти
...русня на ЗАЕС
18.08.2022 15:03 Відповісти
Зачем миру МАГАТЭ?
18.08.2022 15:03 Відповісти
МАГАТЕ для нормальних людей, а не для дикунів.
18.08.2022 15:06 Відповісти
это частная лавочка, как и все "международные" организации.
Тепеть уже их можно назвать фирмой " Рога и копыта"
18.08.2022 15:08 Відповісти
Воно вертляве і слизьке. Викрутиться.
18.08.2022 15:07 Відповісти
Арестович знає на нього відповідь. (На питання)
18.08.2022 15:07 Відповісти
Ну так ты и виноват Че на защищал? В интернете строчить - не мешки ворочать
18.08.2022 18:44 Відповісти
ні, не тільки в інеті строчить. 30 років працювати в цій країні, платити податки, які повинні були не тупо 3,14здитись, а йти на оборону і армію в тому числі. З 2014 року платити в т.ч. військовий податок, а також з лютого 2020 скидатись військовим на пікапи, бронежилети, каски (все те, що їм повинна була дати держава, а не волонтери), носити їжу, одежу і навіть носки. Оборона країни це обов'язок держави, на який вона повинна виділяти в т.ч. мої кошти, з моїх податків, формувати професійну і обучену армію військових, а не асфальтоукладчиків і дорожних робітників. А тепер "че не защищал"? зеля, перелогінся і йди на йух..
19.08.2022 09:51 Відповісти
Ну, чекаємо нарешті, коли рашку оголосять спонсором тероризму.
показати весь коментар
Не п#зди троляко...
в 19 році це був результат недолугого управління країною Петра, якби він робив все правильно його би люди перевибрали...
Єдиний і 100% крок для нинішньої війни був зроблений 5 грудня 1994 року, коли Україна відмовилась від ЯЗ, на країну у якої би залишалась ядерна зброя ніхто би не посмів нападати...
18.08.2022 15:26 Відповісти
зеленого вибирали не люди,а ІДІОТИ
Яких треба позбавити виборчого права
18.08.2022 16:33 Відповісти
Ця дискусія вже ведеться з 2008 р. коли вибрали Юща, проблема не в виборцях, а в брехні кандидатів на основі якій вони виграють вибори, а потім з тої чи іншої причини не виконують свої обіцянки та не ідуть у відставку достроково бачачи, що відверто на#бали тих хто віддав за них свій голос....
18.08.2022 17:16 Відповісти
мені одне не зрозуміло: чому завжди до прихильників ZV відносять саме 73%, а не 30,2? саме у першому турі голосували справжні прихильники піаніста. а вже у другому народу прийшлося голосувати не за свого "пролєтєвшего" кандидати, а за якогось з цих двох, що залишилися. чи обов'язково треба було зіпсувати свій бюлетень, щоби потім тобі не наклеїли шильдік порохобота або зєлєбота? може, цифра 73 більше впливає на мозок пересічного громадянина, аніж 30? хто пояснить?
18.08.2022 15:46 Відповісти
Ну да, это ведь Зеленский напал на Украину
18.08.2022 18:40 Відповісти
Радиоактивное облако после Чернобыля пошло в сторону белораши и частично на Смоленскую и Псковскую области к первому мая 1986 года.. поскольку ветер в ту ночь был северо-восточный с переходом на северо - западный который зафиксировали Швеция и Финляндия...
18.08.2022 15:30 Відповісти
У вас із орієнтацією зовсім погано. Якщо вітер Північно-західний, то куди він несе р\активну хмару?
18.08.2022 19:57 Відповісти
Вопрос знатокам..
Отчего дует ветер?
Вопрос для 5 класса средней школы...Геродот Евклид и Пифагор отдыхают.....
18.08.2022 15:36 Відповісти
Разница давления🙂
18.08.2022 15:38 Відповісти
И это правильный ответ...
18.08.2022 15:42 Відповісти
суббота или воскресенья ударять по АЭС..вспомните этот коментарий
18.08.2022 15:46 Відповісти
Зате влада запевняє що евакуюватися з небезпечного радіусу не потрібно, у них метри бетону над головою і натівське захисне спорядження під рукою, а люди якось самі.
18.08.2022 16:31 Відповісти
Это больше похоже на рашистский план. Сказать, что останавливают из-за украинских обстрелов и переподключить на свою сеть.... Это логично.
18.08.2022 18:38 Відповісти
 
 