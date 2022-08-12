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Росія не підтримує створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС

заес

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.ru.

"Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Якими будуть їхні цілі та завдання, ніхто не знає.

Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми повинні захистити", - заявив Небензя.

За його словами, Росія захищає АЕС, у тому числі від можливих терактів.

Читайте: США в Радбезі ООН: Росія має вивести війська з території Запорізької АЕС

Автор: 

росія (65994) Запорізька АЕС (1426)


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Топ коментарі
+25
Рускоязичних в Маріуполі вже гарно захистили, тепер пора ЗАЕС захищати. Захисники від здорового глузду.
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12.08.2022 07:05 Відповісти
+20
А цим лише би щось "захищати". Терористи вже на території станції.)
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12.08.2022 06:51 Відповісти
+17
небензя бреше.
***** наказав не захистити, а захопити станцію для подальшого ядерного шантажу
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12.08.2022 06:52 Відповісти
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А цим лише би щось "захищати". Терористи вже на території станції.)
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12.08.2022 06:51 Відповісти
небензя бреше.
***** наказав не захистити, а захопити станцію для подальшого ядерного шантажу
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12.08.2022 06:52 Відповісти
Ще Тургенєв сказав що русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете. А Булгаков ще краще виразився - Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев
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12.08.2022 09:22 Відповісти
А зачем артиллерия и танки для якобы охраны аэс ?И пусть рашка прекратит провоцирующие обстрелы прикрываясь станцией.Раз якобы чисто охраняет ее.
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12.08.2022 07:03 Відповісти
Свинособаки так не могут. Это мерзотная подлая нация. Насилующих младенцев перед матерями, ими же прикрывающиеся, ты ожидаешь что-то другого?
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12.08.2022 11:58 Відповісти
Рускоязичних в Маріуполі вже гарно захистили, тепер пора ЗАЕС захищати. Захисники від здорового глузду.
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12.08.2022 07:05 Відповісти
Воно і зрозуміло, пропаде вагомий аргумент шантажу, як інструмент - терориста...
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12.08.2022 07:09 Відповісти
Что мешает бить по русне?Снаряд для реактора,как комар для слона.Пару раз накрыть-сами уйдут оттуда.Будет озабоченность,но это дело привычное
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12.08.2022 07:21 Відповісти
Для реактора может и пофиг. А для системы управления-очень даже и нет. Чернобыль взорвался не из-за повреждения реактора, а из-за потери контроля.
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12.08.2022 07:49 Відповісти
Чернобыль рвонул изза дебилов,которые отключили защиты,поскольку при включенных защитах опыт провести было никак,а также с активной зоны подняли стержни,которые по регламенту дожны быть постоянно в активной зоне.При полном ******* системы управления стержни падают и тушат реактор.
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12.08.2022 07:58 Відповісти
А не пришло в голову, что это была та же диверсия орков з хренмля? Мол такие воинствующие, непослушные украинцы, надо их как то наказать. А сейчас просто все маски сброшены, террористы в открытую угрожают.
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12.08.2022 12:02 Відповісти
Кремлівська мразь шантажує і залякує захватом нашоі АЕС ,
не тільки Украіну , а і весь світ !
Росія- це краіна терорист номер один в світі , з якою не тільки ми повинні воювати , а і світові лідери повинні щось робити із окурком із
пітерськоі підворотні , а не вести з ним перемовини , щоби зберегти
йому обличчя !

Там немає обличчя - там чортяка і кривавий вбивця😠
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12.08.2022 07:22 Відповісти
Кто б сомневался что вонючая труслиивая русня согласится, эти ****** русьге могут либо прятаться за детьми и женщинами либо за ядерными сооружениями, крысы обоссаные, в честном бою русня сидит с бутылкой в жопе в луже собственной мочи с **** во рту и мамашку шлюху зовёт проливая слезы
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12.08.2022 07:24 Відповісти
смерть расее ! смерть рузким оккупантам лютая !
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12.08.2022 07:26 Відповісти
А зачем оккупанту вообще слово давать ?
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12.08.2022 07:34 Відповісти
Так які оон навів докази легітимності ху@лостана в цій конторі, особливо в радбезі?
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12.08.2022 07:43 Відповісти
Еще бы
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12.08.2022 07:46 Відповісти
Удивительно и неожиданно.
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12.08.2022 07:46 Відповісти
Ввести на станцію і в Енергодар військовий контингент ООН, кацапів - нафіг з пляжу.
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12.08.2022 08:10 Відповісти
Терористів вмовляють покинути захоплений об'єкт. Ще й цікавляться їхньою думкою з цього приводу. До чого світ дожився ..🤦
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12.08.2022 08:14 Відповісти
Якщо кацапи обстрілюють ЗАЕС, то треба почати обстрілювати Курську АЕС. Після знищення аеродрому в Криму зрозуміло на 100%, що для збройних сил України це раз плюнути.
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12.08.2022 08:27 Відповісти
Цеи терорист з ядерною бомбою і хер знає шо в нього в голові от і начинаюця всякі манси
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12.08.2022 08:34 Відповісти
а как же заява что они подорвут станцию чтобы не досталась биндеровцам
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12.08.2022 09:06 Відповісти
мабуть хворий чолов'яга, якщо таке несе...
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12.08.2022 09:20 Відповісти
Просто Азов надо было держать не в Марике а на ЗАЭС
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12.08.2022 09:22 Відповісти
Даю лайхак по демилитаризации ЗАЭС - ЗСУ передали сотни дронов камикадзе - выбейте там всю орковсую шушваль эти дронами.
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12.08.2022 09:43 Відповісти
Все це в черговий раз доводить,що кацапи не люди. Таке собі біологічне сміття.
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12.08.2022 09:54 Відповісти
Serhii Rudenko

@rudenko_s

·

https://twitter.com/rudenko_s/status/1557727789876654080 16 ч

"Генсек ООН призывает стороны на Украине прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС - офис генсека". Генсек ООН замість того, аби закликати росію піти геть з території України, проводить знак рівності між захисниками і окупантами. "Воєнная дєятєльность". Бл....дь.
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12.08.2022 09:57 Відповісти
Не понЯв, а як же демілітарізація? Ведь усе іде ж по плану, чи вже ні? Ви вже якось нарешті визначиться, а то ми вже скоро маємо починати вас демілітарізовувать. Так нам починать, чи ви самі на хер заберетесь?
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12.08.2022 10:03 Відповісти
Нужно публично объявить, что все рашистские военнослужащие, которые не сдадут оружие до полного окружения Запорожской АЭС будут считаться не ВОЕННОПЛЕННЫМИ, а ТЕРРОРИСТАМИ с соответствующими юридическими последствиями (с 10+ летними отсидками), причём особо тяжкими.

И не надо отмазок про то, что у них "отобрали смартфоны и они не знали". Смартфонов они давно себе намародёрили и все новости прекрасно ЗНАЮТ!
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12.08.2022 10:07 Відповісти
Задержите эту небензю, посадить в одиночную камеру на пару месяцев - исключительно для его защиты и безопасности )))
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12.08.2022 10:11 Відповісти
Тогда и чеченцы в Беслане защищали детей от возможных терактов, и в Норд-Осте
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12.08.2022 10:13 Відповісти
уровень аргументации в ООН зашкаливает. )))
С рашистом небензей все понятно, но все эти представители разных стран в ООН это дерьмо слушают с умным видом ? Или ООН уже превратилось в клуб для слабоумных импотентов ?
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12.08.2022 10:18 Відповісти
"Always has been"

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12.08.2022 11:32 Відповісти
Этих долбо...ов даже уже комментировать не хочется, это какие то существа с другой планеты, у них полностью перевёрнуто сознание.
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12.08.2022 10:26 Відповісти
А УКРАИНА не хочет существования"парашной" федерации,потому что ее главарь *********** первый- является сыном погибшей обезьяны бешенной!!!!!!!!!!Кремлевское бешенство угроза всему человечеству!
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12.08.2022 10:44 Відповісти
Нащо взагалі весь цей цирк в ООН? Це просто ляльки. Всі все розуміють, але слухняно виконують свої ролі.
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12.08.2022 10:52 Відповісти
Все видели на кадрах, еще в марте , как РФия "защищает" ЗАЭС , захватывая ее оружием и сами же обстрелами . Проблема безопастности не только ЗАЭС, а и всей Европы и Мира кроется в причине, а не вследствии, - что РФ пошла войной на другую страну , с целью захвата територрии и других ценностей, убивая людей - отсюда и нет этой безопасности, тем более в нарушение Будапештских договоренностей после того как Украина отказалась от третьего ядерного потенциала.
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12.08.2022 11:16 Відповісти
террористы, захватившие АЭС в чужой стране, напихали машинные залы оружием и боеприпасами, потребовали созыв международной ассамблеи по поводу атомной безопасности и заявили о своем желании защищать АЭС от ... от... от здравого смысла, логики и всех международных законов скорее всего...
кому бы еще позволили такое сделать? в какой точке земного шара такое возможно???
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12.08.2022 11:43 Відповісти
Рашка тепер розцінює ЗАЕС як свою власність, а атаки чи обстріли як зазіхання на свою територію. Зараз проблема полягає в тому, що хто контролює АЕС, той і висуває вимоги. Крім військового інших шляхів повернути станцію під контроль України не має, а рашка тепер шантажує і до того використовуючи для прикриття персонал в якості заручників.
З 2014 року всі військові "успіхи" рашки"були здобуті з використанням виключно терористичних методів, анексія Криму і гібридна війна на Донбасі є яскравим доказом цього. По факту ЗСУ воює з терористичним угрупуванням офіційно фінансованим державою. Здача ЗАЕС рашистам має всі ознаки зради, бо не треба бути супераналітиком, щоб зрозуміти важливість станції і водночас небезпеку в разі потрапляння в руки ворога. Держава нічого не зробила по забезпеченню її захисту, швидше сприяла швидкому захопленню станції.
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12.08.2022 11:52 Відповісти
Як же ми, курва, справлялися з цією АЕС без кацапських "захисників"? Просто незбагненно...
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12.08.2022 12:13 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-62509107 ВВС дотримується думки, що «российская армия начала обстреливать территорию, которую она оккупирует, чтобы протолкнуть (в сознание жителей Энергодара и энергетиков АЭС) ложные нарративы примерно такого содержания: "Украина на вас нападает, так что лучше проголосовать за присоединение к России, чтобы мы могли вас взять под защиту".»
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12.08.2022 17:21 Відповісти
 
 