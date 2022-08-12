Росія не підтримує створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.ru.

"Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Якими будуть їхні цілі та завдання, ніхто не знає.

Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми повинні захистити", - заявив Небензя.

За його словами, Росія захищає АЕС, у тому числі від можливих терактів.

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