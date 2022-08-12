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Росія не підтримує створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС
Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.ru.
"Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Якими будуть їхні цілі та завдання, ніхто не знає.
Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми повинні захистити", - заявив Небензя.
За його словами, Росія захищає АЕС, у тому числі від можливих терактів.
Топ коментарі
+25 Ulrich Shtal
показати весь коментар12.08.2022 07:05 Відповісти Посилання
+20 Владимир Кошарюк
показати весь коментар12.08.2022 06:51 Відповісти Посилання
+17 Влад Курипко
показати весь коментар12.08.2022 06:52 Відповісти Посилання
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***** наказав не захистити, а захопити станцію для подальшого ядерного шантажу
не тільки Украіну , а і весь світ !
Росія- це краіна терорист номер один в світі , з якою не тільки ми повинні воювати , а і світові лідери повинні щось робити із окурком із
пітерськоі підворотні , а не вести з ним перемовини , щоби зберегти
йому обличчя !
Там немає обличчя - там чортяка і кривавий вбивця😠
@rudenko_s
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https://twitter.com/rudenko_s/status/1557727789876654080 16 ч
"Генсек ООН призывает стороны на Украине прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС - офис генсека". Генсек ООН замість того, аби закликати росію піти геть з території України, проводить знак рівності між захисниками і окупантами. "Воєнная дєятєльность". Бл....дь.
И не надо отмазок про то, что у них "отобрали смартфоны и они не знали". Смартфонов они давно себе намародёрили и все новости прекрасно ЗНАЮТ!
С рашистом небензей все понятно, но все эти представители разных стран в ООН это дерьмо слушают с умным видом ? Или ООН уже превратилось в клуб для слабоумных импотентов ?
кому бы еще позволили такое сделать? в какой точке земного шара такое возможно???
З 2014 року всі військові "успіхи" рашки"були здобуті з використанням виключно терористичних методів, анексія Криму і гібридна війна на Донбасі є яскравим доказом цього. По факту ЗСУ воює з терористичним угрупуванням офіційно фінансованим державою. Здача ЗАЕС рашистам має всі ознаки зради, бо не треба бути супераналітиком, щоб зрозуміти важливість станції і водночас небезпеку в разі потрапляння в руки ворога. Держава нічого не зробила по забезпеченню її захисту, швидше сприяла швидкому захопленню станції.