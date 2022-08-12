Россия не поддерживает создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс.ru".

"Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет посетить ее. Какими будут их цели и задачи, никто не знает.

Мы не можем исключать каких-либо провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", - заявил Небензя.

По его словам, Россия защищает АЭС, в том числе, от возможных терактов.

Читайте: Совбез ООН проводит заседание по ситуации на Запорожской АЭС