Россия не поддерживает создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс.ru".
"Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет посетить ее. Какими будут их цели и задачи, никто не знает.
Мы не можем исключать каких-либо провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", - заявил Небензя.
По его словам, Россия защищает АЭС, в том числе, от возможных терактов.
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+25 Ulrich Shtal
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+20 Владимир Кошарюк
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+17 Влад Курипко
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***** наказав не захистити, а захопити станцію для подальшого ядерного шантажу
не тільки Украіну , а і весь світ !
Росія- це краіна терорист номер один в світі , з якою не тільки ми повинні воювати , а і світові лідери повинні щось робити із окурком із
пітерськоі підворотні , а не вести з ним перемовини , щоби зберегти
йому обличчя !
Там немає обличчя - там чортяка і кривавий вбивця😠
@rudenko_s
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https://twitter.com/rudenko_s/status/1557727789876654080 16 ч
"Генсек ООН призывает стороны на Украине прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС - офис генсека". Генсек ООН замість того, аби закликати росію піти геть з території України, проводить знак рівності між захисниками і окупантами. "Воєнная дєятєльность". Бл....дь.
И не надо отмазок про то, что у них "отобрали смартфоны и они не знали". Смартфонов они давно себе намародёрили и все новости прекрасно ЗНАЮТ!
С рашистом небензей все понятно, но все эти представители разных стран в ООН это дерьмо слушают с умным видом ? Или ООН уже превратилось в клуб для слабоумных импотентов ?
кому бы еще позволили такое сделать? в какой точке земного шара такое возможно???
З 2014 року всі військові "успіхи" рашки"були здобуті з використанням виключно терористичних методів, анексія Криму і гібридна війна на Донбасі є яскравим доказом цього. По факту ЗСУ воює з терористичним угрупуванням офіційно фінансованим державою. Здача ЗАЕС рашистам має всі ознаки зради, бо не треба бути супераналітиком, щоб зрозуміти важливість станції і водночас небезпеку в разі потрапляння в руки ворога. Держава нічого не зробила по забезпеченню її захисту, швидше сприяла швидкому захопленню станції.