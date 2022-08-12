Совбез ООН проводит заседание по ситуации на Запорожской АЭС
В Нью-Йорке проходит заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В ходе заседания генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси призвал предоставить доступ в ЗАЭС, чтобы эксперты МАГАТЭ смогли оценить риски.
"Мы будем оценивать физический ущерб предприятию, определим состояние основной и запасной системы безопасности. Мы также рассмотрим рабочую среду работников. Будем проверять статус реакторов и состояние ядерных материалов", – сказал он, выразив готовность возглавить эту миссию. Гросси считает, что такая миссия МАГАТЭ позволит стабилизировать ситуацию.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости "остановить киевский режим" и обвинил Киев "в нападениях на объекты ядерной инфраструктуры".
Напоминаем, это заседание Совбеза ООН инициировала РФ.
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выгоняйте кацапов из Совбеза и вводите в Совбез Украину - как гаранта мира и спокойствия
Сьогодні міністр оборони Швеції Петер Гультквіст повідомив про таку ймовірність після конференції донорів для України в датській столиці.
Першоджерело SVT.
Замість того щоб рашку порвати вони цю маячню мусолять.
или заводите туда контингент вашего бесполезного ООН.....
Боти з під ВПН як завжди відпрацьовують панику..
Не відемся ні на що.. вони-дешева та дрібна ж гопота.. бере на понт, але сциклива на всі 100..
Ціх шантажів було вже-вони завжди зливалися коли їм в пику тулили кулак тай обіцяли звіздюлів..
Что там делают российские войска?
Это единственная причина проблем
МАГАТЭ заявляет, что их интересует исключительно безопасность станции и персонала.
Но какова будет их реакция, когда русские приступят к реальному плану, отключение Украины от этой станции ?
Правильной реакцией на эту выходку был бы арест Небензи и немедленное объявление РФ страной-террористом.
Ну и закрытие ООН как абсолютно бессмысленной, неэффективной бюрократической организации из прошлого века.