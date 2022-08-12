Совбез ООН проводит заседание по ситуации на Запорожской АЭС

В Нью-Йорке проходит заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В ходе заседания генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси призвал предоставить доступ в ЗАЭС, чтобы эксперты МАГАТЭ смогли оценить риски.

"Мы будем оценивать физический ущерб предприятию, определим состояние основной и запасной системы безопасности. Мы также рассмотрим рабочую среду работников. Будем проверять статус реакторов и состояние ядерных материалов", – сказал он, выразив готовность возглавить эту миссию. Гросси считает, что такая миссия МАГАТЭ позволит стабилизировать ситуацию.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости "остановить киевский режим" и обвинил Киев "в нападениях на объекты ядерной инфраструктуры".

Напоминаем, это заседание Совбеза ООН инициировала РФ.